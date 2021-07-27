港太空概念股｜3個月暴漲近25倍　探索香港航天科技「升空」動力

繼維珍銀河（美股編號：SPCE）本月11日成功升空後，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）成立的藍色起源上周二（20日）亦成功升空，兩間公司先後試飛成近期熱話。



這股「太空熱」亦傳到港股，說的是今年4月剛易主的香港航天科技（1725），由於具「航天太空」概念，公司股價在短短三個月內由2元水平一度「升空」至高見50元，升幅接近25倍！香港航天科技知名度未算很高，但成功引入多名政商界名人加入董事會，包括行會成員兼立法會議員林健鋒、數碼港董事局主席林家禮等，大股東幕後還找來院士級人物撐場。在見到火箭升上太空前，公司股價率先如火箭般升空，背後動力又是什麼？



香港航天科技原稱恒達科技，原來業務欠缺想像空間，主要從事電子製造服務，涉組裝及生產印刷電路板組裝及全裝配電子產品。到了今年4月，恒達科技賣盤予文壹川後，公司改名做香港航天科技，擺明車馬轉型發展近日熱爆的太空業務，其中衛星業務最貼近太空，其餘業務則屬智慧城市、大數據等「貼地」概念。

香港航天科技原稱恒達科技，2018年上市不足3年便「賣殼」易手。（資料圖片）

公司陣容強勁 名人入局

新業務夠「Sexy」，香港航天科技的管理層也星光熠熠。今年6月初，公司高層先來一次大執位，大股東文壹川親自掛帥，擔任聯席主席及行政總裁之外，還找來數碼港主席林家禮出任聯席主席，教人眼前一亮。

到了本月16日，公司再下一城， 引入不少政商界名人擔任董事會職務，包括行會成員兼立法會議員林健鋒、前財經事務及庫務局副秘書長古嘉利雙雙獲委任為執行董事；香港工業總會主席葉中賢獲委任為非執行董事；至於前香港科技園主席蒲祿祺、前德勤中國主席洪嘉禧，以及前機管局財務執行總監羅志聰則獲委任為獨立非執行董事。

身兼行會成員的立法會議員林健鋒，今年7月獲委任為香港航天科技執行董事。（羅君豪攝）

面對如此陣容，一名熟悉細價股市場人士也不禁贊歎︰「佢﹙大股東﹚都好有誠意，搵返嚟人都真係嗰個領域（航天衛星），仲要係院士級人馬。邊個知佢得唔得？可能真係得㗎喎！」

據悉香港航天大股東文壹川為「新香港人」，2011年後才取得香港身份證，以往多數擔任與金融、貸款有關公司的董事，直至近年才開始轉型，涉獵「航天」業務。事實上，文壹川近年才「惡補」航天知識，擔任不少以香港航空科技命名的私人公司董事。值得一提的是，他其中一間私人公司—香港航天科技集團的董事，不乏中、港兩地的大學教授，甚至歐洲各國的科學家。

幕後組「院士級」團隊

據香港航天科技集團 2020年發布的新聞稿稱，集團正發展「金紫荊星座」 太空工程，計劃制造並發射165顆低軌高頻衛星，完整覆蓋粵港澳大灣區，集團主席文壹川當時形容，粵港澳大灣區的商業航天領域每年將產生數百億美元的市場需求。

翻查資料，香港航天科技集團董事包括報住香港中文大學的中大電子工程系終身教授于明，他活躍於微波工業界和學術界多年，主要興趣在廣泛用於各類通訊系統的微波器件，應用範圍包括5G無線通訊機站及新一代衛星通訊系統；香港理工大學建設及環境學院的丁曉利教授，早前曾獲國務院頒授國家科技進步奬二等奬。

現居於上海的復旦大學教授金亞秋亦是董事之一，他是中國電磁波物理與遙感科學專家，早於1985年獲美國麻省理工學院博士學位，2011年更當選為中國科學院院士。另外，亦有中國科學家李德仁，以及來自澳洲、意大利、加拿大及捷克的學者及科學家。

不過，目前未知這批團隊會否被上市公司「羅致」，而且須留意的是，根據規定，公司控制權易手後不得注入新資產或出售舊資產的限期達到36個月。

今次賣盤由近年漸趨低調的「殼后」朱李月華旗下的金利豐證券操作。﹙資料圖片﹚

賣殼交易由金利豐證券「護航」

局內星光熠熠，局外為今次賣盤「護航」的財務顧問亦毫不遜色。今次交易，由近年漸趨低調的「殼后」朱李月華旗下的金利豐證券負責。

新主文壹川於今年4月，以每股1.5元買入恒達科技1.91億股份，佔公司已發行股本63.75%，作價約2.87億元；其後再以每股2元提出強制性無條件現金要約。由於文壹川在提出全購前已經在市場吸納了7.2%股份，故交易完成後，文壹川持有航天科技約2.13億股，佔公司已發行股本70.95%。原大股東馬富軍透過德健證券持有63.75%股份，亦已全數轉移至代表文壹川的金利豐證券。

交易完成後，航天科技股權分佈為大股東文壹川持有70.95%、原第二大股東卓培繼續持有11.24%，其它公眾股東則持有17.81%。由於公眾持股量低於上市規則所載的25%公眾持股量規定，第二大股東在6月30日，出售其持有500萬股股份，持股比例降至9.58%，不再成為主要股東，令公眾股東持股上升至27.39%。

香港航天科技股價暴漲，升幅教人驚嘆。﹙資料圖片﹚

街貨乾身 股價居高不下

由停牌前徘徊2元水平約2個月，「變身」香港航天科技後，於4月底一度升至50元，截至上周五﹙23日﹚仍收報34.55元，榮登「十倍股」有餘。

股價熱炒，但須留意，香港航天科技仍然十分「乾身」。從中央結算系統﹙CCASS﹚所見，今年4月20日公司「賣殼」前夕，於中央結算系統的持股量為87.47%，市場中介參與者僅有82個。其中，除了原股東存放於德健證券的63.75%股份外，就數金利豐存倉最重，高達13.35%，緊隨其後的新鴻基投資只持有1.94%，不足2%水平。

賣殼後，貨源更集中存放於代表大股東的金利豐，其它券商無一間存倉超過2%。截至上周五（23日），金利豐仍持有71.01%，相信主要是大股東的持股；之後就是富途證券，持股亦只有1.75%，僅約528萬股。值得一提，同日中央結算系統的持股量為82.81%，較賣盤前的87.47%為低之餘，但市場參與者已大升九成至161個。一般而言，貨源歸邊利好股價向上。

香港華為雲與香港航天科技集團有限公司早前簽訂戰略合作協議。（資坪圖片）

新業務沾手衛星科技 與華為雲合作

除了董事陣容強大、貨源相對集中外，香港航天科技亦動作多多，成為股價向上的另一「燃料」。今年6月7日，公司宣布根據「金紫荊星座」項目，將開展智慧城市衛星大數據應用及解決方案；衛星測控；衛星製造；及衛星發射等潛在新業務，被外界視為是本土太空概念股，市場定位獨特。

到了7月初，公司再公布與華為雲香港訂立合作協議，據此協議訂約方同意作為合作夥伴，有效期為10年，於粵港澳大灣區共同搭建遙感大數據及人工智能（AI）服務平台金紫荊平台。華為雲香港將為金紫荊平台提供解決方案，及總系統集成。香港航天則負責發射「金紫荊星座」項目項下的衛星，以為金紫荊平台部署及奠定基礎；及金紫荊平台的客戶關係管理及業務發展。

溫傑認為，香港航天科技發展具憧憬，但提醒散戶這是高風險的投資。﹙資料圖片﹚

溫傑︰前景具憧憬 惟屬高風險投資

種種部署，不難看到香港航天科技的野心，股價亦率先「升空」，惟投資市場亦存在「萬有引入」，股價能否繼續「太空漫遊」，還看管理層後著。光大新鴻基財富管理策略師溫傑則認為，從基本面來看，航天科技作為國策扶持重點之一，行業有很大的發展空間。加上公司有收購合併等新動向，以及引入多名政商界名人管理層，發展前景具憧憬。

股價走勢方面，公司股價在25元至27元橫行接近兩個月，隨後才展開另一波的升浪，故他認為在27元樓下入貨的投資者不妨繼續坐。儘管他看好其股價走勢，但亦強調這是高風險的投資項目，「始終在短時間内過百億市值，加上是投資未來的發展，投資者需要控制好注碼，以及用閑置資金」。