為綠色炸彈「拆彈」　一文看清「扣稅三寶」　如何慳稅過萬蚊！

打工仔陸續收到稅單，心情難免鬱悶，不禁嘆句如果可以交少些稅就好！其實， 除了用盡個人和家庭免稅額外，仲可以一次過善用「扣稅三寶」，即自願醫保（VHIS）、強積金可扣稅自願性供款（TVC）及合資格延期年金（QDAP），以個人計納稅人最多可慳稅11,560元，等於收多兩張消費券！



「自願醫保計劃」（VHIS）單人最高扣稅額是1,360元。（資料圖片）

扣稅一、自願醫保（VHIS）

納稅人可以為自己或指明親屬，包括納稅人配偶及子女、納稅人或其配偶的祖父母、外祖父母、父母和兄弟姐妹等購買自願醫保計劃下的認可產品，實報實銷個人住院保險的同時，亦可申請扣稅，每名受保人每年度的自願醫保保費扣稅額上限為8,000元，實際可扣稅額則與保險供款額有關。值得留意的是，納稅人須於課稅年度最後一日前成功開戶及完成供款才可善用扣稅額。

估算扣稅額公式：

自願醫保保費 x 稅率 = 扣稅額

即最高扣稅額是 8,000元 x 17% = 1,360元

專家教路︰

納稅人可為自己及親屬購買認可產品保單，以慳到更多稅，例如為自己及兩名兒子購買合共3份認可產品保單，每份保單和每年繳付的保費為8,000元，可獲稅務扣除的款額即為8,000元，假設稅率為17%，即每份保單獲節省1,360元，納稅人合共節省4,080元。

如果納稅人移民，則要自行通知香港的保險公司了解保單範圍。駿隆集團行政總裁蕭美鳳指自願醫保屬保險性質，主要適合需要交稅而又有意欲買醫療保險的人。

「強積金可扣稅自願性供款」(TVC)，為自願性供款的打工仔提供稅務優惠。（資料圖片）

扣稅二、強積金可扣稅自願性供款（TVC）

在強積金可扣稅自願性供款﹙TVC﹚下，打工作可自願作出額外供款，以作扣稅之用，並在退休時選擇一筆過或分期提取。納稅人可選擇隨時或定期供款，供款金額也是不定，但留意的是，與強積金強制性供款一樣，倘非特別理由，例如年滿60歲提早退休、永久性地離開香港、完全喪失行為能力、罹患末期疾病或死亡等，供款必須於65歲或以上才可選擇一筆過或分期提取。如納稅人選擇終止計劃，早前獲取的扣稅優惠額不會被追討，但已繳供款則一般須至65歲才可取回。

估算扣稅額公式：

TVC扣稅額上限 x 稅率 = 扣稅額

即最高扣稅額是 60,000元 x 17% = 10,200元

專家教路︰

蕭美鳳表示，因強積金可扣稅自願性供款和強積金的基金選擇一樣，所以強積金可扣稅自願性供款對有強積金戶口的人來說較容易管理。而且，強積金可扣稅自願性供款沒有最低供款金額，資金流動性較大。但由於強積金可扣稅自願性供款 是為將來退休作準備，供款亦要捆綁一段時間，至65歲才可以提取，因此年輕的納稅人選擇以此扣稅時，需要多加思量。

再者，強積金投資也是投資，買賣基金依然有風險。永明資產管理首席投資策略師雷志海指出，選擇投資方案時，要對現金流方面有更多考慮，他建議申請人應量力而為，衡量自己未來的資金需要而決定，不應只為扣稅而「鎖死自己的資產，增加提款方面的限制」。

他續指，強積金可扣稅自願性供款是長線投資計劃，主要考慮點是退休時間和取回供款時間要吻合，須因應自己投資時間長短而決定投資組合。他建議，投資時間長、較年輕的投資者要採取較進取態度，如投資股票基金，所得回報率是最高的。而年紀較大、接近退休的人士，首要考慮點為投資時間和風險管理，「不應極度進取」，建議考慮混合資產基金，組合主要包括債券和股票，雖然回報可能較低，但波動和風險也相對低。

「合資格延期年金」（QDAP）保單最高扣稅額是10,200元。

扣稅三、合資格延期年金（QDAP）

合資格延期年金則如幫助投保人儲蓄，以作退休時的穩定收入。保險公司會通過投資增加年金金額，投保人藉此獲得回報。以現時保險公司合資格延期年金計劃來說，5年保費繳付年期計劃的內部回報率介乎0.01%至3.33%；10年保費繳付年期計劃則介乎0.24%至2.9%，視乎保險公司、供款期和年金期等。

合資格延期年金需符合保監局發出的指引，有關保費才可以扣稅，包括最少供款期為5年，整張保費單總額最低為18萬元，支付保費時間則視乎合約條款，通常為每年、每半年或每月。倘非永久性離開香港，投保人須年滿50歲，才可分最短10年期收取年金，金額則是以保險公司方案和產品特色而定。

估算扣稅額公式：

合資格延期年金扣稅額上限 x 稅率 = 扣稅金額

即最高扣稅額是 60,000元 x 17% = 10,200元

專家教路︰

合資格延期年金增加納稅人的退休選擇。蕭美鳳表示，合資格延期年金較適合自僱人士或沒有強積金的人，例如選擇用公積金計劃的部分公務員。她續指，與強積金可扣稅自願性供款相比，合資格延期年金最快50歲，即較早可取回年金，供款的捆綁時間較短。但如果投保人中途終止計劃，也要50歲才可取回年金，而早前獲取的扣稅優惠額則不會被追討。

此外，夫婦合併報稅是最慳錢的，因合資格延期年金的特別之處是當夫婦合併報稅時，可作為聯名年金領取人，以每人最高 60,000 元扣稅額，合併報稅後，申請總額高達 120,000 元的扣稅額。

值得一提，強積金可扣稅自願性供款及合資格延期年金稅務扣除額上限為合共60,000元。以現時最高的稅率，即17%計算，每年最多可以節省10,200元稅款。如果計及自願醫保（VHIS）、強積金可扣稅自願性供款（TVC）及合資格延期年金（QDAP），納稅人個人最多可慳稅11,560元，等於收多兩張消費券！