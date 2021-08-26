少沾手零售股　David Webb成佐丹奴第二大股東　盤點公司3大賣點

服裝市場競爭激烈，UNIQLO以「性價比」奪取市場份額，本地品牌，如佐丹奴（0709）等似乎只有捱打的份兒。牌面看似「蝕章」，佐丹奴近日卻獲獨立股評人David Webb寵愛大手掃入，披靈易顯示他的持股量升至5.01%的需申報水平，一躍成為公司第二大股東，僅隨持股29.04%的周大福企業之後。究竟這間老牌服裝股有什麼法寶，令向來心儀高折讓工業股的David Webb看上眼呢？大家不妨從其中期業績出發，尋找端倪。



佐丹奴海外市場表現強勁，帶動業績反彈。（資料圖片）

觀乎David Webb過往的投資策略，傾向尋找低殘股，貪其折讓大、有息收，買入後長期持有，如同得仕﹙0518﹚、精熙國際﹙2788﹚、龍記集團﹙0255﹚及美亨實業﹙1897﹚等。公開資料顯示，David Webb較少沾手零售股，去年大手增持時計寶﹙2033﹚，但尋寶條件未變，鍾情元素仍然是市帳率低、現金豐厚、派息高企。David Webb於今年3月增持業務發展受惠疫情的國際家居零售﹙1373﹚，現在又再購入服裝股，佐丹奴市帳率稍微高於1倍，並無折讓，成為David Webb新寵，值得探究。

一、海外市場表現強勁

香港的消費者或許感覺佐丹奴銷情一般，事實上，佐丹奴港澳業務中期仍錄得經營虧損200萬元，但其實海外市場表現不俗（見上表）。佐丹奴門市數目高達2,094間，東南亞及澳洲貢獻最大營收，佔比逾3成，而內地及中東地區則各佔21.5%及15.4%，港澳地區只佔10.5%，比台灣的14%還要少。

東南亞及澳洲市場業務上，當中以尤以印尼和新加坡表現搶眼，銷售額顯著增加，印尼銷售額按年增56.3%至2.5億元，新加坡銷售額按年增36.4%至9,000萬元。至於中東銷售額亦按年增62.7%至2.58億元，可見海外市場銷售額實現雙位數增長，策略初見成效。

管理層亦明言，佐丹奴位於發展中經濟體地區的表現，優勝於發達經濟體地區，故通過特許經營實現增長，將是集團於新市場的擴展策略。翻查資料，公司早在2019年9月，以265萬美元收購中東市場業務；去年7月，佐丹奴斥資400萬新加坡元增持印尼間接非全資附屬，進一步鞏固及整合集團在印尼時尚服飾領域的市場地位。

佐丹奴積極拓展網上平台，加快數碼化轉型。（佐丹奴網頁）

二、積極拓網上平台

佐丹奴中期業績顯示，雖然門市數目總數減少4.3%，但銷售額卻能進一步反彈並增長19%至16.81億元，除了因為疫情緩和外，亦與集團積極布局線上業務有關。佐丹奴線上業務銷售額持續長，升幅為21.6%，至1.69億元，佔集團銷售額10.1%，當中非內地線上平台更超預期增長41.9%。

正如管理層去年所言，在疫情下，會與各地第三方平台合作進攻線上銷售，並投資後勤部門加快出貨，期望疫情過後「比人行快幾步」。由線上業務表現所見，2019年線上業務僅佔總銷售5.2%，2020年佔比提升至9.8%，而今則再增至10.1%，可見管理層「講得出做得到」，存貨流轉日數亦由去年同期的138日，下降至124日。佐丹奴加快數碼化轉型，迎合大眾消費習慣，未來業績有望持續反彈。

佐丹奴現金充裕，派息高企，或正是David Webb大手掃貨的主因。﹙路透社﹚

三、現金充裕 過往賺蝕都派息

佐丹奴上半年扭虧為盈，賺6,000萬元，去年同期受疫情拖累則蝕1.75億元；中期每股盈利0.038元，中期息卻派0.065元，派息甚為慷慨。截至6月底止，集團扣除貸款後的現金及銀行結存為9.32億元，與其24.5億元市值比較，含金量達38%，財務狀況穩健。

佐丹奴表示，計劃透過派發股息及回購股份，將現金盈餘回饋股東，並按公司政策派發相當於大部分盈利的普通股息。倘末期息維持去年度派每股0.069元，佐丹奴全年派息將達到0.134元，現價息率高達逾8厘。

當然，公司利潤波動，但往績計，佐丹奴派息政策相當慨慷，2014至2018年間，佐丹奴的派息比率維持在90%至110%高水平，即是賺多少派多少。即使在疫情期間，公司蝕錢仍堅持派息，全賴其穩健現金流，故其無論在旺市、淡市都能派息，為一大亮點。

根據彭博數據顯示，佐丹奴過去5年平均息率也有7.8厘。假如疫情過後，佐丹奴業績持續反彈，未來派息重返2018年水平，即每股派息0.335元的話，則現價息率高達20厘，這或許更或是David Webb博入佐丹奴的重大誘因。