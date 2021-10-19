美國SPAC泛濫　失守上市價成常態　專家︰太多人識做致良莠不齊

這兩年美國最熾熱的投資不得不提SPAC，新加坡及香港也期望能在分一杯羹。不過，觀乎美國SPAC公司合併後表現卻未如理想，令市場擔心SPAC「點石成金」神話是否已成過去式。分析認為，美國市場因「識做」SPAC的人太多，反而令SPAC公司質素良莠不齊，本港研引入SPAC行「穩陣」模式，不無原因。



根據美國證券交易委員會資料，去年美國共有248間SPAC公司上市，其中112間完成合併，集資額834億美元，平均集資額3.36億美元。而今年上市的SPAC公司合共450間，其中366間完成合併，集資額1,289億美元，平均集資額下降至2.88億美元。儘管SPAC在美國仍然門庭若市，但資金卻明顯冷淡了。

ASM執行董事黃科凱指，現時SPAC發起人及目標公司，都面臨非常大的股東贖回壓力。（余俊亮攝）

逾九成SPAC公司 失守10美元招股價

至於股價表現，統計去年完成合併的SPAC，以股價表現中位數來看，SPAC公司由上市至公布交易時的股價較羅素3000指數表現為佳，但在完成交易後股價表現卻跑輸大市。更甚的是，現時有94%的SPAC交易作價都低於10美元，為了令投資者不贖回，部份SPAC提供2.7%保證回報。

Argyle Street Management Limited執行董事黃科凱觀察所得後稱︰「而家市場大部份SPAC都『trade below par』（10美元），好難說服投資者以PIPE （Private Investment in Public Equity ）形式參與其中，令面對有最低現金要求的合併時，多咗一個好很大嘅uncertainty（不確定性）。」他指出，最大的原因是美國證監的態度及監管要求改變了，令投資者變得非常審慎，「而家SPAC發起人同目標公司，都面臨非常大嘅股東贖回壓力。」

近日SPAC股價疲弱，成為了沽空機構的新對象。（Getty Images）

兩個位睇SPAC是否穩陣

過往市場對SPAC趨之若鶩，全因其股價較硬淨，同時在合併目標時可決定贖回，無風險地取回本金。但隨著近日SPAC公司股價疲弱，開始有沽空機構打SPAC主意。根據數據統計公司Breakout Point研究，沽空機構一旦公開狙擊目標SPAC公司，該公司平均下跌14.2%；一個月後平均跌幅達24.7%。

其中，沽空機構Quintessential Capital Management在2020年初，押注與音樂串流服務公司Akazoo合併的SPAC，其後被發現造假及除牌。

不過，黃科凱則認為，公司被狙擊與是否透過SPAC上市，關係並不太大。「沽空機構可以打任何上市公司的主意，尤其喺美國沽空同訴訟都係常見嘅投資策略。SPAC同所有IPO上市公司一樣，質素會有差異。」不過，投資者可以在SPAC公佈併購目標時，留意發起人有没有做好盡職審查，如有沒有對目標公司管理層、行業、服務、產品、市場等有足夠了解，以及合併估值及條款，是否能滿足目標公司最低現金要求等。

有業界認為，港交所在參考了美國SPAC泛濫經驗後，決定設立較嚴謹的「防線」，做法合理。（資料圖片）

聯交所借鑑美國經驗 加強監管防出事

黃科凱直言，美國因「識做」SPAC的人太多，反而令SPAC公司質素良莠不齊。「在美國很多來自不同界別的名人，都會利用自己的名氣發起一隻SPAC，甚至連體育明星都不例外。」例如，NBA球星Shaquille O'Neal為SPAC公司BowX Acquisition Corp擔任顧問，另一球星Stephen Curry亦有投資SPAC。據Sportico數據顯示，今年截至3月，就有61間與體育界名人相關的SPAC成立；2019年只有五間公司。

這個現象正正反映了美國SPAC泛濫的情況，近日美國亦透過加強對輪證的監管，希望冷卻SPAC市場。「近兩年SPAC上市的數目及集資額急速上升，令監管機構開始擔心，有冇足夠有質素嘅目標公司。」

他補充，SPAC的生命週期只有兩年，為了避免投資者行駛贖回權，SPAC發起人可能會在限期隨便找一些勉強符合要求的公司合併；又或是為了合成功併，没盡力做好應做的盡職審查，令公司上市後問題叢生。聯交所在借鑑美國的實際情況後，對SPAC發起人的要求較美國稍為嚴格，再加上「專業投資者限定」，黃科凱指聯交所在參考了美國經驗後，這樣做亦不無道理。「散戶未必有能力分析SPAC發起人的好壞，當個個都能輕易做SPAC，而又畀散戶參與，有事時會直接輸公眾啲錢，但PI﹙專業投資者﹚輸錢唔會嘈！」