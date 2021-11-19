專訪｜碳中和國策　中集安瑞科天然氣爆發　產品因這原因可加價！

中集安瑞科（3899）今年股價大升近1倍，業務收入增長強勁之餘，又開始布局氫能業務。中集安瑞科執行董事兼總經理楊曉虎接受《香港01》和《巨子ICON》專訪時表示，公司未來3年目標收入每年至少有雙位數字的增長，又指公司是行業龍頭，有能力將原材料價格上升的壓力傳導下去，而價格傳導時間差約為3個月。



中集安瑞科是一間以儲運設備為主的製造商，為客戶提供運輸、儲存、加工的關鍵裝備、工程服務及系統解決方案。公司產品包含全系列罐式集裝箱的設計、製造和銷售，並同時是國內少有打進天然氣全產業鏈的裝備製造商和工程服務商，其中，低溫運輸車及低溫儲罐在中國市場佔有率處領先位置，LNG接收站大型儲罐、LNG加氣站模塊化產品及CNG加氣站在中國市場佔有率均排名前三。

中集安瑞科今年增長強勁，上半年收入增長49.3%至79.4億元（人民幣．下同），盈利大增77.5%至3.8億元，而今年首九個月，公司總收入為128.5億元，按年上升46%，不過第三季則無公布盈利水平。

楊曉虎表示，今年有兩大原因推升公司業務表現理想，一是來自全球疫情較去年緩解，帶動需求上升，而不少是海外項目，其液態食品、加壓站設備等客戶的資本開支增加，二是全球「碳中和」、「碳減排」的發展，均有助公司收入增長，「公司正向全年收入200億元邁進，未來3年穩健增長，每年收入料至少可有雙位數字的增幅」。他表示，現在重卡、漁船正在轉型使用天然氣，為客戶提供清潔能源降決方案。

中集安瑞科執行董事兼總經理楊曉虎表示，公司未來3年目標收入每年至少有雙位數字的增長，又指公司是行業龍頭，有能力將原材料價格上升的壓力傳導下去。

主營天然氣業務收入大增四成

公司分為三大業務，分別是清潔能源分部、化工環境分部和液態食品分部。清潔能源分部為公司主營業務，首九個月收入增43.6%至69.9億元，佔整體收入的約54.4%，收入來自製造多類型的儲存、輸送、加工及配送天然氣（以液化天然氣，LNG），壓縮天然氣（CNG的形式）、液化石油氣（LPG）和 氫氣（高壓氣態及液態的形式）的設備與裝備。同時，此業務又包括天然氣進口接收碼頭、加氫站等工程、生產液化氣體運輸船等等。

另外兩項業務化工環境分部和液態食品分部首九個月收入分別增長1.3倍至34.5億元和近1倍至23.1億元，各佔總收入的約24.8%和16.6%。化工環境分部是製造及銷售多品類的化學液體、液化氣體及粉末類商品的儲運裝置。

至於液態食品分部則主要是儲存及加工啤酒、果汁及乳品等液態食品之不銹鋼儲罐之工程、製造及銷售，其客戶也為人熟悉的嘉士伯（Carlsberg）、喜力、科羅娜 （Corona）、青島啤酒（0168）、華潤潤啤（0291）等啤酒品牌。

由於公司主要製造儲氣罐，其成本最多是鋼材，公司指為行業龍頭，有能力將成本轉移至客戶，不過，加價大概滯後1個月至3個月，視乎交貨時間。

鋼材佔50至70%成本 價格傳導時間差約為3個月

論及經營風險和難關，是今年原材料價格波動。由於公司主要製造儲氣罐，其成本最多是鋼材，佔成本50%至70%左右，視乎項目而定。因此，公司面對原材料加價的壓力最為直接。

中國螺紋鋼由今年2月每噸約4,000元起步，5月時升至每噸6200元水平，升幅最多達五成，直至中央表明遏止大宗商品降價後，一個月內，鋼價現重回4200元水平。他表示，成本上升的壓力是可以傳導出去的，「公司為行業龍頭，有能力將成本轉移至客戶。不過，由於早前訂單已鎖定價格，加價有所滯後，大概是滯後1個月至3個月，視乎交貨時間，如果是造船的話，滯後時間更長，或達一年至一年半。」

另外，公司第三季新簽訂單47.1億元，按年增長34%，但是其清潔能源分部新簽訂單僅增1.7%至29.4億元，增速較上半年為慢。楊曉虎解釋，第三季訂單增長放緩是因為天然氣價格急升，減慢客戶的建設計劃，甚至各國對天然氣政策的政治因素等等。

公司去年11月表示計劃將旗下化工業務的中集安瑞環科技股份有限公司的分拆及獨立A股上市，並打算籌集約人民幣10億元。公司正積極準備，並適時透露進度，目前按計劃進行。