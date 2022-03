創業板｜日均成交額少過2億　股壇壞孩子李華倫撐轉做「創科板」

港交所(0388)近年嚴厲打擊殻股,推行一連串的改革措施,如提高創業板﹙GEM﹚上市門檻,取消轉往主板上市的簡易轉板機制等,令GEM板交投淡靜,上月日均成交額只有約1億元水平。人稱「股壇壞孩子」的禹銘投資董事總經理李華倫認為,GEM失去集資能力,聯交所責無旁貸,未來應將GEM重新定位為創科板,增加吸引力。



創業板GEM「水靜鵝飛」,有數得計。根據港交所數據顯示,去年創業板只有一間公司成功上市,便是裕程物流(8489),集資額5,550萬元,而今年至今,創業板尚未「開齋」。

除了缺少「新血」,創業板成交同樣乏善足陳。回顧去年全年表現,首20隻「活躍」股票在1月時的成交額為154億元,但踏入4月大跌六成至38億元,其後沒有一個月能重上100億元,而今年1月及2月的日均成交額,分別只有2.08億元及1.31億元。

創業板GEM成交乏善足陳,現時日均成交額只有1至2億元。(資料圖片)

取消快速轉板 創業板遭打沉

於香港融資顧問市場擁有逾20年金融界經驗豐富的禹銘投資董事總經理李華倫認為,近年GEM沉寂最大原因是取消了快速通道﹙簡易轉板機制﹚,令GEM板上市公司要按重新上市方式申請轉主板,原本有意以GEM作主板踏腳石的公司打退堂鼓。「冇得轉主板咪冇人上囉,點解唔可以俾人轉板?就算盈利過到都未必搞(上市),﹙因為﹚轉板要再花兩三千萬元,到頭來卻未必過到。」

至於為什麼公司會對主板趨之若鶩,李華倫直言是外界觀感問題,聯交所也有責任,他比喻道︰「你(聯交所)兩個仔,唱衰個細仔(GEM),話佢『吸毒溝女』,又話佢係『老千』、『唔生性』,上親去嘅公司都係『賊』,係我都唔上啦!」

反之,他認為聯交所應該協助創業板「洗底」,「(聯交所)有冇關心過啲公司,有冇外訪過啲公司?冇!淨係識用17.26﹙按︰GEM上市規則,要求公司須有足夠的業務運作﹚除牌,零關心、零溝通、零照顧,然後自己喺度諗埋啲招,點樣去『廢板』,諗親啲嘢都係害佢地(創業板公司)!」

李華倫認為,聯交所打擊「啤殻」行動十分有效,故應放寬創業板上市要求。(資料圖片)

港交所打擊啤殻有用

不過,話分兩頭,港交所之所以出狠招,也有現實原因。過往幾年殻股盛行時,股價暴升暴跌時有發生,創業板出現的例子著實不少,經典例子如藝人黃翠如父親任大股東的聯旺集團﹙8217﹚2016年4月配售上市,首兩日已暴升42倍,上市首一年市值高見320億元,其後急速「崩盤」,目前市值僅4,900萬元。

李華倫認同,聯交所有這個反應,是因為早年有太多公司利用創業板「啤殻」,「我搞個板你就拎嚟抄,全部都升幾十倍,所以聯交所有呢個反應,不過佢地反應就過大!」所謂反應過大,指的是聯交所為打擊「啤殻」,近年祭出一連串的政策,如買殼後注入資產期限增至36個月、修訂現金資產公司的定義、監管「反收購」借殼上市方法等。

李華倫認為,這些政策實行至今非常有效,「而家冇人講啤殼,今日冇利錢,個成本好高。」因此,在無人「啤殻」之下,他認為聯交所放寬創業板上市要求亦不為過。「初創公司容易上到市,Angel(Investor)同VC(Venture Capital)會易啲拎到funding。」

有初創公司,為了滿足上市的現金要求,竟改變其發展策略。(資料圖片)

轉型創科板重新出發

事實上,市場有不少聲音指創業板應該「轉型」,羅兵咸永道香港資本市場合伙人黃金錢早前建議,港交所可考慮改革GEM定位來吸引ESG相關公司,以及不同行業的創新公司;立法會科技創新界議員邱達根亦建議將「創業板」改革為「創科板」。

對於轉型至「創科板」,李華倫亦表贊成,「GEM board唔應該有盈利要求,香港公司都有需要集資。投資者唔係傻,知道(創科板)有風險,但亦有可能變騰訊、順豐!」他透露,曾認識初創公司,為了滿足上市的現金要求,竟改變其發展策略。「為咗meet﹙滿足﹚到8.05(盈利測試)個要求,唔係照原本發展藍圖去做,要撳住條數嚟做,唔可以燒錢搶市佔。」他解釋,初創公司要是按原本的發展藍圖來做,現金要求就不能達到聯交所要求,「唔係最optimal﹙理想﹚的business model﹙商業模式﹚」。

1999年成立的創業板最初就是沒有盈利要求,但一樣「搞唔起」,李華倫則形容是「That was a right product but in a wrong time﹙好產品面世生不逢時﹚」,他坦言當年科網及新經濟未起飛,很大機會失敗,「坦白講,真心做都會死,當時冇e-commerce又冇Netflix串流,整嚟都冇用,但今日世界唔係以前,而家人好多橋!」