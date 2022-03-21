創業板｜日均成交額少過2億　股壇壞孩子李華倫撐轉做「創科板」

港交所（0388）近年嚴厲打擊殻股，推行一連串的改革措施，如提高創業板﹙GEM﹚上市門檻，取消轉往主板上市的簡易轉板機制等，令GEM板交投淡靜，上月日均成交額只有約1億元水平。人稱「股壇壞孩子」的禹銘投資董事總經理李華倫認為，GEM失去集資能力，聯交所責無旁貸，未來應將GEM重新定位為創科板，增加吸引力。



創業板GEM「水靜鵝飛」，有數得計。根據港交所數據顯示，去年創業板只有一間公司成功上市，便是裕程物流（8489），集資額5,550萬元，而今年至今，創業板尚未「開齋」。

除了缺少「新血」，創業板成交同樣乏善足陳。回顧去年全年表現，首20隻「活躍」股票在1月時的成交額為154億元，但踏入4月大跌六成至38億元，其後沒有一個月能重上100億元，而今年1月及2月的日均成交額，分別只有2.08億元及1.31億元。

創業板GEM成交乏善足陳，現時日均成交額只有1至2億元。（資料圖片）

取消快速轉板 創業板遭打沉

於香港融資顧問市場擁有逾20年金融界經驗豐富的禹銘投資董事總經理李華倫認為，近年GEM沉寂最大原因是取消了快速通道﹙簡易轉板機制﹚，令GEM板上市公司要按重新上市方式申請轉主板，原本有意以GEM作主板踏腳石的公司打退堂鼓。「冇得轉主板咪冇人上囉，點解唔可以俾人轉板？就算盈利過到都未必搞（上市），﹙因為﹚轉板要再花兩三千萬元，到頭來卻未必過到。」

至於為什麼公司會對主板趨之若鶩，李華倫直言是外界觀感問題，聯交所也有責任，他比喻道︰「你（聯交所）兩個仔，唱衰個細仔（GEM），話佢『吸毒溝女』，又話佢係『老千』、『唔生性』，上親去嘅公司都係『賊』，係我都唔上啦！」

反之，他認為聯交所應該協助創業板「洗底」，「（聯交所）有冇關心過啲公司，有冇外訪過啲公司？冇！淨係識用17.26﹙按︰GEM上市規則，要求公司須有足夠的業務運作﹚除牌，零關心、零溝通、零照顧，然後自己喺度諗埋啲招，點樣去『廢板』，諗親啲嘢都係害佢地（創業板公司）！」

李華倫認為，聯交所打擊「啤殻」行動十分有效，故應放寬創業板上市要求。（資料圖片）

港交所打擊啤殻有用

不過，話分兩頭，港交所之所以出狠招，也有現實原因。過往幾年殻股盛行時，股價暴升暴跌時有發生，創業板出現的例子著實不少，經典例子如藝人黃翠如父親任大股東的聯旺集團﹙8217﹚2016年4月配售上市，首兩日已暴升42倍，上市首一年市值高見320億元，其後急速「崩盤」，目前市值僅4,900萬元。

李華倫認同，聯交所有這個反應，是因為早年有太多公司利用創業板「啤殻」，「我搞個板你就拎嚟抄，全部都升幾十倍，所以聯交所有呢個反應，不過佢地反應就過大！」所謂反應過大，指的是聯交所為打擊「啤殻」，近年祭出一連串的政策，如買殼後注入資產期限增至36個月、修訂現金資產公司的定義、監管「反收購」借殼上市方法等。

李華倫認為，這些政策實行至今非常有效，「而家冇人講啤殼，今日冇利錢，個成本好高。」因此，在無人「啤殻」之下，他認為聯交所放寬創業板上市要求亦不為過。「初創公司容易上到市，Angel（Investor）同VC（Venture Capital）會易啲拎到funding。」

有初創公司，為了滿足上市的現金要求，竟改變其發展策略。（資料圖片）

轉型創科板重新出發

事實上，市場有不少聲音指創業板應該「轉型」，羅兵咸永道香港資本市場合伙人黃金錢早前建議，港交所可考慮改革GEM定位來吸引ESG相關公司，以及不同行業的創新公司；立法會科技創新界議員邱達根亦建議將「創業板」改革為「創科板」。

對於轉型至「創科板」，李華倫亦表贊成，「GEM board唔應該有盈利要求，香港公司都有需要集資。投資者唔係傻，知道（創科板）有風險，但亦有可能變騰訊、順豐！」他透露，曾認識初創公司，為了滿足上市的現金要求，竟改變其發展策略。「為咗meet﹙滿足﹚到8.05（盈利測試）個要求，唔係照原本發展藍圖去做，要撳住條數嚟做，唔可以燒錢搶市佔。」他解釋，初創公司要是按原本的發展藍圖來做，現金要求就不能達到聯交所要求，「唔係最optimal﹙理想﹚的business model﹙商業模式﹚」。

1999年成立的創業板最初就是沒有盈利要求，但一樣「搞唔起」，李華倫則形容是「That was a right product but in a wrong time﹙好產品面世生不逢時﹚」，他坦言當年科網及新經濟未起飛，很大機會失敗，「坦白講，真心做都會死，當時冇e-commerce又冇Netflix串流，整嚟都冇用，但今日世界唔係以前，而家人好多橋！」