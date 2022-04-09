強積金｜債券基金最多輸7%　加息周期難逃一跌？　有類資產或跑出

積金評級公布3月份強積金表現調查報告，估算460萬名強積金成員當中，3月份人均損失約超過3,200元，而首季每人平均損失達16,600元。

市況波動，股票投資固然是最容易受影響的資產類別。其中，中港股票是3月份兼今年以來表現最劣的資產類別，股票基金計劃單月回報率為介乎-2.7%至-7.8%，季度則介乎-5.47%至-15.9%，整體回報率為-10.05%，連續三季見紅，亦是在過去12個月内的第9個月虧損。

3月份強積金人均損失約超過3,200元，而首季每人平均損失達16,600元。（資料圖片）

個別債券基金表現跑輸恒指

至於「理論上」風險較股票基金低的債券基金類別，亦普遍「見紅」。3月份回報率介乎-0.35%至-3.31%，而首季回報率則介乎+0.28%至-7.04%，中位數為-4.9%。同期，恒生指數季內下跌5.99%，反映個別債券基金計劃表現比恒指更加波動及遜色。

債券基金涉及種類繁多，包括人民幣債券基金、中國債券基金、新興市場債券基金、美債基金、政府債券基金、抗通脹債券基金等，而一般強積金債券基金計劃均包含了不同債券種類。

人民幣債務基金表現佔優

今年首季表現最佳的強積金債券基金組合，回報率為+0.28%。該組合的投資目標主要包括以人民幣和港元計值的債務證券的投資組合，提供以港元計算的長期資本增值和收入回報。

至於表現最差的債券基金計劃，回報率為-7.04%，投資成份包括美國國庫債券、日本政府債券等，資產分布有逾40%投資在美國、近30%投資在歐盟地區。即使是相對安全的國債，其組合回報亦可能跑輸恒生指數。根據該產品基金經理報告，當中提到美國國庫債券孳息率上升，即使投資團隊繼續看好現時的信貸息差水平，但對存續期則更加審慎。

事實上，債券抑或債券基金，均承受利率風險，由於利率與債券價格呈反向關係，當息口回升，債券價格便有機會下跌，基金價格亦會隨之向下。資料顯示，10年期美國債息已由年初1.5厘水平升至逾2.6厘。另外，匯率變動亦會影響基金回報。

駿隆集團執行董事王玉麟。

人民幣債券基金短期正面

面對波動市況，加上預期美國聯儲局年內持續加息，市民的強積金計劃亦要因時制宜，作出適當部署。

駿隆集團執行董事王玉麟坦言，儘管首季債券基金回報率較股票基金好，但大部分仍錄得負回報，只有少量投資人民幣債券的組合才獲正回報。他認為，在加息周期中，股票基金固然預期跌得較多，相反債券基金跌幅有限，個別可能錄得正回報。

如上述所指，人民幣債券組合較其他債券類別優勝，王玉麟認同是中美兩國的貨幣政策背馳有關。由於美國正處於加息周期，隨著債息走上債價下跌，美債成份較多的環球債券基金很大機會下跌，王玉麟不建議短期內投資有關資產；然而，市場預期中國將「放水」，短期內或減息降準，人民幣債券前景較為正面，但始終債券類別升幅有限，適合較保守的投資者作短線部署。

中長線而言，王玉麟始終相信股票成份較多的混合資產基金上升潛力大，尤其近期中港股票估值偏低，短期雖受資金外流影響，但長線回報可觀。