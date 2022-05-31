市場質素參差　補習導師研AI平台　針對個別學生水平推「雞精班」

學生除每日上學之外，更要應付公開考試，為了順利升讀心儀學科，「補習班」應運而生，更以補習名師、應試攻略，以及教出大量「5**」學作作招徠，吸引同學報讀。早年，香港補習班名師林溢欣被另一補習機構以8,500萬元天價挖角，可見市場含金量極高。



市場一方面競爭激烈，一方面卻要面對學生人數減少，市場萎縮等問題。有補習社就「組隊」，斥資逾600萬元開設補習社及研發AI（人工智能）學習平台，「以結果為目標」，針對學生的程度，推出個人化課程，令公開試事半功倍的同時，亦可減輕學生負擔。



Spencer直言，本港學生人數持續減少，令補習市場萎縮。（左起為Ricky、Spencer及Philip﹚﹙廖雁雄攝）

教育局曾預計，本港出生率下跌，未來學齡人口持續下降的情況並非過渡性而是結構性，加上近年受疫情及移民潮等影響，學生人數將持續減少，去年中的《學生人數統計報告書》數據，全港各級學生較前一年減少逾1.5萬多人，當中資助小學流失最多，達7,100人。

有8年教學經驗、學博教育合夥人Spencer接受《香港01》訪問時表示，由於學生人數減少，補習人數亦相應減少，直言部分補習社為了賺錢，將課程細分成不同的「Plan」，超出學生的應付能力，「補習市場一路萎縮，而且香港經營成本貴，開始推出好多唔同嘅plan，市場扭曲到......知道有學生本來10堂已經完成到嘅（課程），但為咗要收支平衡變為20堂，最誇張係聽過一科要報四個plan，多到睇唔晒，又係咪對學生好？」

他認為，學生學習已走向碎片化，以目標為本。所謂碎片化，即採用系統方式去學習，定下一個具體的實踐目標，及解決問題的場景。Spencer與另外兩位拍擋Ricky及Philip，想到通過人工智能的方式，針對學生的弱點，提供個人化補習平台，通過人工智能的方式，收集學生大數據。

分析學生程度 推個人化課程

以數學為例，他們會將中四課程，全年13個主要課題歸納成不同項目，拍成27條教學影片，學生每看完某單元影片後，會做一個測驗，讓系統及導師了解進度。若果接近考試日子，有學生需要「雞精班」，他們會將課程影片控制15小時之內，上完一堂就要完成一個以過去公開試試題為本的測驗，才可繼續課堂。

現行精讀課程，大多不會考慮個別學生實際需要，向不同程度學生推出同樣課程，就算推出不同「等級」的課堂，學生是否了解自己的程度亦值得相確。Ricky表示，他們的平台，會在學生完成測驗後，提供一份報告，分析學生不足之處。

系統之後會推介針對性的課程，去改善學生問題，「用數據、圖表去分析，精讀班未必好詳細，如果上完，某一個單元特別差，或者只需要上返嗰個單元的常規班，詳細解釋返，希望用最短時間，達到佢有機會達到嘅一個成績。」

有學生成績大幅提升

Ricky指，是次課程於年初推出後，以選修科經濟為試驗，DSE開考前有逾百個學生報名，最誇張的一個學生，是一位中五整年沒有上堂的學生，他測試時只做對約20％的題目，完成課程後達九成以上，反映只要知道學生的弱點，針對訓練後會有長足的進步，而且將課程目標為本化後，學生可節省補習支出，由以往的數千元，減至數百至千多元不等，「減少重復學習，溫錯書、讀錯書，補習係start from a test，不再係start from a lesson。」

Ricky承認，理科及經濟比較易細分課程，相反如中、英文寫作，涉及學生的個人見解等，較難去處理，但會先推出課程，針對同學的基本能力去評估。

補習社與日校互補

惟補習社一向被部分教育界人士質疑，令學習變成只針對考試，而非全面了解內容，Spencer說，二者其實是相輔相成，「明白日校老師兼顧唔到太多分析考試，如果補習社做到，都係為學生著想，針對解決問題。」

目前線上平台外，亦會繼續保留線下課程，以配合部分希望有導師親身教導的學生需求。學校於去年7開正式開業，連同平台已投資逾600萬元，暫時未考慮回本等問題，認為只要方向是對的，行業發展潛力好大。

Ricky表示，目前亦正向科學園等不同創科基金申請資助，目標是希望進一步完善平台，以及利用區塊鏈，推出NFT，推過不同方式，吸引同學將自己學習過程放到區塊鏈中予其他學生參考，「個個都話自己教咗好多個5**，但冇一個準則，冇人可以證明佢哋倣到......區塊鏈目的係形成一個社區，分享學習經驗。」