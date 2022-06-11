美股未夠恐慌難見底！　加息速度睇實三大指標　專家分享操作建議

美國5月份通脹惡化至8.6%，續創40年新高，累美股周五再遭拋售，道指收市重挫880點。本來，近期開始有聲音發問，美股跌浪是否到達尾聲，但專家認為從市場情緒而言，美股應該未見底！



但樂觀的是，專家認為，今輪跌市只是一個「普通熊市」的調整，不會拖垮美股，熊市完結後又開展新一輪牛市。對於下一次牛市部署，專家建議不要只集中於以往強勢的大牛股，因為往往新的周期都可能有新的領頭羊，投資者更應該分配投資，避免錯過新牛市的升浪。



在2020年3月疫情爆發初期，美股當時一度出現短至33日的歷史最短熊市。隨後，市場借助聯儲局的「無限QE」迎來一個世紀牛市，三大指數屢創新高，令世界各地的投資者亦紛紛投入美股。

不過，自從今年初起，美國通脹持續高企，聯儲局加息收水的步伐亦開始明確，美股在高位遇冷。短短半年間，納斯達克指數由高位最多跌約32%，而道指及標指則在高位最多回落17%及20.9%。

游國義稱，現時芝加哥期權交易所的股票好淡權倉比例（Put/Call Ratio）約0.57，而以往美股見底時，該比例一般高達0.85或以上。

好淡倉比例反映美股情緒未夠悲觀

嘉信理財香港私人客戶顧問游國義（Peter）專責為高端客戶建構個人化投資組合，他認為美股短期內波動性持續偏高，雖然從高位計跌幅相當多，例如納指、羅素2000等跌幅均逾三成，但認為底部未見。

從投資者的情緒而言，游國義相信現時美股的跌幅，「對投資者的傷害蠻多」，愈是悲觀便愈是接近見底。不過從客觀數字上觀察，現時芝加哥期權交易所的股票好淡權倉比例（Put/Call Ratio）約0.57，而以往美股見底時，該比例一般高達0.85或以上。故此，游國義推斷，美股投資者情緒仍未夠悲觀。

至於有「恐慌指數」之稱的VIX波幅指數，游國義認為該指標一般要升至40多或以上來反映見底，但即使隔晚美股大瀉，該指標目前仍持續於30多左右，同樣估計市場未夠恐慌。

聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）近日再次強調，高通脹是聯儲局最緊迫的挑戰。（Getty）

經濟衰退或是聯儲局壓低通脹手段

美股自今年以來「跌跌不休」，很大程度上與聯儲局加息收水有關，而儲局加息的傾向亦取決於美國本身的通脹水平。美國核心個人消費支出平減指數（PCE）自2021年3月底持續抽升，直至今年3月底止似乎見頂點落，PCE最高曾見5.3%，最新亦回落到4.9%。

事實上，聯儲局官員不斷重申要壓低通脹，最近副主席布雷納德再次強調，高通脹是聯儲局最緊迫的挑戰。雖然加息未必能夠精準地拉低通脹，畢竟有部分通脹的成因未必能夠透過利率政策改變。游國義認為，在目前拉低通脹比較有用的方法，就只有上調利率，甚至認為聯儲局是故意造成經濟不景氣的處境，逼使通脹回落。

三大指標反映加息趨勢

市場預期明年中聯邦基金目標利率將增至3％以上，甚至高達3.5%。不過，游國義明言未來還有不少變數，投資者要繼續觀察。要知道加息周期何時才會完結，游國義提到了三大關鍵指標。

首先，是債息曲線（Yield Curve），當聯儲局一直在增加短期利息，將導致債息曲線平坦化，當出現債息倒掛時，或意味聯儲局不用再大幅上調利率。最近，摩根士丹利宏觀策略全球主管Matthew Hornbach預計，美國收益率曲線將在年底出現倒掛。

第二個關鍵是信用利差（Credit spread），當不同質素的債券之間的利息差別愈大，便反映經濟走勢愈弱，聯儲局或要從這方面衡量的加息步伐。

第三是美元走勢，雖然聯儲局對於美金走勢沒有明確的指引，但由於強美金對經濟造成一定影響，故倘若美金持續上升，將影響加息速度出現改變。

游國義提醒，新個牛市周期多數不會是再由上一周期的大牛股所帶動。（路透社）

分散投資 留意避險板塊

無論是大手加息還是緩步加息，聯儲局幾乎鐵定今年6月及7月先後加息半厘，意味短期很大機會加息達1%。在這個背景下，投資者應如何部署？

儘管一眾科技股如「FAANG」已經錄得一定跌幅，對追求增長的忠粉可能是一個吸引的機會。游國義提醒，對於下一個牛市周期的領頭行業，一般都很難提早作出預測，但多數不會是再由上一周期的大牛股所帶動，「以往可能是Large Cap（大價股）、Growth Stock（增長股），也許下一次是Value（價值股）、Small Cap（細價股）。」故此，投資者或在不同板塊都有足夠的分配，才不會輕易錯過下次牛市周期。

在現時比較波動的市況下，游國義建議投資者留意兩大避險板塊，包括必需消費品及公共事業如發電企業。不過，即使是避險板塊亦有一定風險，其中必需消費板塊面對通脹壓力或可提升價格，但未必可以抵銷成本上漲凡問題；至於發電公司一般貸款比較多，隨著利率上漲資金成本亦會增加。

即便是避險股仍有一定逆風，資產管理經驗豐厚的游國義便分享了他給予客戶的建議。他指出，由於投資本質上不應「All in All out」，因為投資者很難捕捉機會，反而應將自己的資產組合作出調度，可能是股票板塊之間的比例調整，甚至是股票、債券、商品方面的分配。

游國義建議投資者因應目前的市況，增加配置一些短期的投資級別債券，甚至以債券梯（Bond Ladder）的方式分配。（李澤彤攝）

以目前的市況為例，游國義認為可以增加一些短期的投資級別債券，甚至以債券梯（Bond Ladder）的方式分配，即是將資金分配在不同年期的債券，從而投資者無須捕捉利率走勢，更可以在每次到期提供一定彈性去選擇，不必過度集中單一年期的投資。

債券梯（Bond Ladder）是將不同到期日的債券建立成一個投資組合， 相較於購買只有一個到期日的大型債券， 購買幾個不同到期日的小型債券，可以降低利率風險並創造固定現金流。



普通熊市調整 收水不會壓垮美股

儘管游國義認為美股有可能未見底，但他傾向相信今次只是一個普通的熊市，不會出現長時間在低谷運行。「美股大部分時間都在牛市，而熊市相短比較短，但卻是較『痛』。投資者不用太過悲觀，今次只是一個經濟漲完了，萎縮後再上漲，是正常的循環。」

游國義相信，聯儲局今輪的加息收水行動風險可控，信貸應該不會出太大問題，即使美國經濟出現衰退亦是正常，反而市場更需要留意持有大量美元債券的新興市場會否因此而受累。