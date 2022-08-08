專訪｜投資如打NBA　最崇拜熱火「現代鐵漢」　黃國英︰同你搏盡

「Bulter. He can tie…for the lead. Loose!」 在2021-22的NBA賽季，邁阿密熱火對陣波士頓塞爾特人的東岸決賽，雙方力戰到第七戰最後一分鐘，熱火球星Jimmy Butler投失了反超比分的一球，無緣總決賽。

儘管Jimmy Butler力戰而敗，但贏到眾人掌聲，星級基金經理黃國英亦視之為偶像。以籃球比喻投資，「開正佢果瓣」，這位鐵粉說得眉飛識舞，從打法到心態，娓娓道來。



「英Sir」黃國英——大家或許會記得他不時以「足球陣」調整股份配置，但又知道他對NBA（美國職業籃球聯賽）十分著迷嗎？

「英Sir」最近自立門戶，成立了黃國英資產管理，在新開張的中環辦公室內，牆壁掛上好幾幅「掛畫」，畫框內的都是NBA史詩級球星的球衣，例如「籃球之神」Michael Jordan、「白朱古力」Jason Williams、「小蟲」Dennis Rodman等，「嚟緊仲會掛上一名現役球星的球衣！」

自言「搏到盡」 睡眠時間縮到不堪

黃國英「波齡」雖有數十年，但絕非「貴古賤今」之輩，更不是勝利球迷。「英Sir」的偶像未曾取得一夥冠軍指環，卻贏得眾多球迷的尊重，他是「現代鐵漢」、有「士官長」之稱的Jimmy Butler。

Jimmy Butler沒有驚人的天賦，在2011年NBA選秀中，以首輪第30順位被芝加哥公牛選中。黃國英亦自嘲沒有「超級學歷」，90年代初畢業於香港大學，絕非外界眼中的「天之驕子」。但這位星級基金經理並不在意出身如何，更以另一位藍球員、丹佛金塊球星Nikola Jokic勉勵各位︰一個平平無奇的大個子，在2014年以第二輪41順位才獲選，正當聯盟正宣布他的選秀結果時，「即刻播廣告，電視都廢事播！」但今天這位球員已經當選過兩屆最有價值球員（MVP），可謂英雄莫問出處。

與自己的偶像相比，黃國英最欣賞Jimmy Butler勤力和拼搏的精神，亦有感自己與偶像有幾分相似，「我收得你錢，我就同你搏盡！」年屆五十，已有不錯的成就，但黃國英仍然堅持每晚12時過後才入睡，3時許便要醒過來留意美股收市，將投機盤平倉，「睡眠時間已經縮短到不堪！」為的是要爭取更多回報，不負客戶所望。

熱火球星占美畢拿（Jimmy Butler）雖然未曾取得一夥冠軍指環，但卻獲不少球迷尊重。（Getty Image）

投資「窗口」更短 出手要更快

常看NBA的讀者可能知道，Jimmy Butler縱然有著明星級的表現和身手，但進攻效率為人詬病。黃國英亦自知多年來自己在「出手」方面有不少瑕疵和沙石，錯失了不少機會。

以近月日圓貶值為例，黃國英早在約每百日圓兌美元120水平開始做淡倉，但他卻後悔在這個深度極廣的市場上，「出手」未夠狠，無法抵銷組合內其他資產的虧損。但他笑言，即使累計回報「打個折頭」，仍在業內有不俗的優勢，就正如Jimmy Butler是現役首五名的小前鋒一樣，依然是行業的精英。

在投資市場打拼，好比NBA賽場上競技。隨時代變遷，競技水平日漸提高，黃國英坦言「個市係愈來愈難，2000年至2010年易過2010年至2020年！」市場出現關鍵變化、重要機會時，出手的窗口（Window）比以前更短，能夠爭取跑贏市場的難度更高。

黃國英把現時股場上的投資者，比作今之籃球員，「現今體能勁咗、戰術勁咗、速率快咗，只不過我哋睇波由90年代睇到依家，會覺得當年勁啲...但其實喺相同規則下， 現代嘅人放喺以前都會贏。」

黃國英坦承年紀漸大，體力有限，比十年前更易疲累。（廖雁雄攝）

時代不同，資訊滿天飛，四處是程式輔助交易，技術水平愈來愈高，在時代巨輪下，黃國英亦慢慢成為場上「老將」。

同樣是面對市況低迷、回報慘淡，黃國英於2008年曾經能在短短幾個月之間扳回失地，彷如傳奇Tracy McGrady在比賽最後35秒得了13分，「08年係我自己嘅癲峰狀態，如有神助！」當時睇準機會沽空滙豐（0005），最終載譽而歸。如今，他坦承或許沒有能力再次創造奇蹟，始終體力有限，比十年前更易疲累，頭腦轉速亦減慢。

不過，此話並不是「廉頗老矣，尚能飯否」的輕嘆。即便近年籃球場上球風大變，「小球戰術」﹙即代表增加比賽速率，以及將禁區空間拉開，令球隊慢慢棄用速度慢、身材魁梧的中鋒。﹚成為NBA的主流，一些傳統大個子慢慢被時代淘汰，身經百戰的黃國英坦言未感心灰。

「咁我又唔係好似Roy Hibbert（前溜馬中鋒球員），直頭連場都出唔到，一出來就被『點名』單打。」他形容，正如偶像Jimmy Butler，即使在「小球時代」之下不擅於三分球，表現依然中規中矩，單打技術依舊十分「煞食」，仍足以在場上獨當一面。

黃國英認為籃網前鋒Ben Simmons沒有職業道德，自己更是拒絕成為不負責任的人。（Getty Image）

拒做資管界「Ben Simmons」

黃國英在資產管理打滾二三十載，他形容做這一行不是「Sell基金」，而是「Sell退休生活」。他不違言，如果基金經理無辦法讓人有一個美好的退休生活，便是拖累他人，無謂浪費大家時間。

與Jimmy Butler相反，當今最不受歡迎的NBA球員非籃網前鋒Ben Simmons莫屬。黃國英斷言，絕不能成為資產管理行業中的Ben Simmons，「收就收頂薪，場又唔使出，又話自己背痛之類。」他更強調「贏唔贏冠軍無所謂，始終三十幾隊爭一個，最重要係啲支持者過癮！」寧願成為無冕之王，都不甘被世人唾罵，就似是溜馬傳奇名宿「大嘴」Reggie Miller，縱然多年來未能為球隊奪冠，但仍然獲得不少人的尊重。

「我個人已經唔需要再去追求更加好的退休生活」，黃國英之所以今天堅持繼續做下去，是不希望辜負客戶對他的期望，不想受人錢財卻沒有合理表現，不願成為不負責任的Ben Simmons。他嘆道，始終今天所提供的服務和回報，是未完成品，希望日後能夠給予更好的回報予客戶。

然而，若最終證明無法再為客戶提供更好的回報，黃國英亦會無奈接受現實，就像Jimmy Butler三幾年後高掛球鞋退休，「要自知收檔喇！」