專訪｜投資如打NBA　最崇拜熱火「現代鐵漢」　黃國英︰同你搏盡

「Bulter. He can tie…for the lead. Loose!」 在2021-22的NBA賽季,邁阿密熱火對陣波士頓塞爾特人的東岸決賽,雙方力戰到第七戰最後一分鐘,熱火球星Jimmy Butler投失了反超比分的一球,無緣總決賽。

儘管Jimmy Butler力戰而敗,但贏到眾人掌聲,星級基金經理黃國英亦視之為偶像。以籃球比喻投資,「開正佢果瓣」,這位鐵粉說得眉飛識舞,從打法到心態,娓娓道來。



「英Sir」黃國英——大家或許會記得他不時以「足球陣」調整股份配置,但又知道他對NBA(美國職業籃球聯賽)十分著迷嗎?

「英Sir」最近自立門戶,成立了黃國英資產管理,在新開張的中環辦公室內,牆壁掛上好幾幅「掛畫」,畫框內的都是NBA史詩級球星的球衣,例如「籃球之神」Michael Jordan、「白朱古力」Jason Williams、「小蟲」Dennis Rodman等,「嚟緊仲會掛上一名現役球星的球衣!」

自言「搏到盡」 睡眠時間縮到不堪

黃國英「波齡」雖有數十年,但絕非「貴古賤今」之輩,更不是勝利球迷。「英Sir」的偶像未曾取得一夥冠軍指環,卻贏得眾多球迷的尊重,他是「現代鐵漢」、有「士官長」之稱的Jimmy Butler。

Jimmy Butler沒有驚人的天賦,在2011年NBA選秀中,以首輪第30順位被芝加哥公牛選中。黃國英亦自嘲沒有「超級學歷」,90年代初畢業於香港大學,絕非外界眼中的「天之驕子」。但這位星級基金經理並不在意出身如何,更以另一位藍球員、丹佛金塊球星Nikola Jokic勉勵各位︰一個平平無奇的大個子,在2014年以第二輪41順位才獲選,正當聯盟正宣布他的選秀結果時,「即刻播廣告,電視都廢事播!」但今天這位球員已經當選過兩屆最有價值球員(MVP),可謂英雄莫問出處。

與自己的偶像相比,黃國英最欣賞Jimmy Butler勤力和拼搏的精神,亦有感自己與偶像有幾分相似,「我收得你錢,我就同你搏盡!」年屆五十,已有不錯的成就,但黃國英仍然堅持每晚12時過後才入睡,3時許便要醒過來留意美股收市,將投機盤平倉,「睡眠時間已經縮短到不堪!」為的是要爭取更多回報,不負客戶所望。

熱火球星占美畢拿(Jimmy Butler)雖然未曾取得一夥冠軍指環,但卻獲不少球迷尊重。(Getty Image)

投資「窗口」更短 出手要更快

常看NBA的讀者可能知道,Jimmy Butler縱然有著明星級的表現和身手,但進攻效率為人詬病。黃國英亦自知多年來自己在「出手」方面有不少瑕疵和沙石,錯失了不少機會。

以近月日圓貶值為例,黃國英早在約每百日圓兌美元120水平開始做淡倉,但他卻後悔在這個深度極廣的市場上,「出手」未夠狠,無法抵銷組合內其他資產的虧損。但他笑言,即使累計回報「打個折頭」,仍在業內有不俗的優勢,就正如Jimmy Butler是現役首五名的小前鋒一樣,依然是行業的精英。

在投資市場打拼,好比NBA賽場上競技。隨時代變遷,競技水平日漸提高,黃國英坦言「個市係愈來愈難,2000年至2010年易過2010年至2020年!」市場出現關鍵變化、重要機會時,出手的窗口(Window)比以前更短,能夠爭取跑贏市場的難度更高。

黃國英把現時股場上的投資者,比作今之籃球員,「現今體能勁咗、戰術勁咗、速率快咗,只不過我哋睇波由90年代睇到依家,會覺得當年勁啲...但其實喺相同規則下, 現代嘅人放喺以前都會贏。」

黃國英坦承年紀漸大,體力有限,比十年前更易疲累。(廖雁雄攝)

時代不同,資訊滿天飛,四處是程式輔助交易,技術水平愈來愈高,在時代巨輪下,黃國英亦慢慢成為場上「老將」。

同樣是面對市況低迷、回報慘淡,黃國英於2008年曾經能在短短幾個月之間扳回失地,彷如傳奇Tracy McGrady在比賽最後35秒得了13分,「08年係我自己嘅癲峰狀態,如有神助!」當時睇準機會沽空滙豐(0005),最終載譽而歸。如今,他坦承或許沒有能力再次創造奇蹟,始終體力有限,比十年前更易疲累,頭腦轉速亦減慢。

不過,此話並不是「廉頗老矣,尚能飯否」的輕嘆。即便近年籃球場上球風大變,「小球戰術」﹙即代表增加比賽速率,以及將禁區空間拉開,令球隊慢慢棄用速度慢、身材魁梧的中鋒。﹚成為NBA的主流,一些傳統大個子慢慢被時代淘汰,身經百戰的黃國英坦言未感心灰。

「咁我又唔係好似Roy Hibbert(前溜馬中鋒球員),直頭連場都出唔到,一出來就被『點名』單打。」他形容,正如偶像Jimmy Butler,即使在「小球時代」之下不擅於三分球,表現依然中規中矩,單打技術依舊十分「煞食」,仍足以在場上獨當一面。

黃國英認為籃網前鋒Ben Simmons沒有職業道德,自己更是拒絕成為不負責任的人。(Getty Image)

拒做資管界「Ben Simmons」

黃國英在資產管理打滾二三十載,他形容做這一行不是「Sell基金」,而是「Sell退休生活」。他不違言,如果基金經理無辦法讓人有一個美好的退休生活,便是拖累他人,無謂浪費大家時間。

與Jimmy Butler相反,當今最不受歡迎的NBA球員非籃網前鋒Ben Simmons莫屬。黃國英斷言,絕不能成為資產管理行業中的Ben Simmons,「收就收頂薪,場又唔使出,又話自己背痛之類。」他更強調「贏唔贏冠軍無所謂,始終三十幾隊爭一個,最重要係啲支持者過癮!」寧願成為無冕之王,都不甘被世人唾罵,就似是溜馬傳奇名宿「大嘴」Reggie Miller,縱然多年來未能為球隊奪冠,但仍然獲得不少人的尊重。

「我個人已經唔需要再去追求更加好的退休生活」,黃國英之所以今天堅持繼續做下去,是不希望辜負客戶對他的期望,不想受人錢財卻沒有合理表現,不願成為不負責任的Ben Simmons。他嘆道,始終今天所提供的服務和回報,是未完成品,希望日後能夠給予更好的回報予客戶。

然而,若最終證明無法再為客戶提供更好的回報,黃國英亦會無奈接受現實,就像Jimmy Butler三幾年後高掛球鞋退休,「要自知收檔喇!」