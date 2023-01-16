阿里B2B業務Alibaba.com　為港商搵海外買家　建議外銷呢啲商品！

提起阿里巴巴，相信大部分人都會記起淘寶、天貓等網購平台。不過，大家可能不知道，原來Alibaba.com才是阿里巴巴最初期的業務，它是一個集中B2B ( Business to Business企業對企業)的生意，為中小企供應商在平台上配對企業買家。

新一年，Alibaba.com預料新式電子、社交相關、綠色環保、生活剛需等商品種類需求大增，建議一眾港商針對生產，捕捉市場機會。



Alibaba.com香港團隊已有超過10年經驗，Alibaba.com香港區域經理文成樑稱，團隊主要服務香港的供應商，並定期為本地商家提供交流培訓。他又指，由於本地從事出口生意的都是比較傳統的業務，故他們的團隊亦會協助這些客戶轉型。

阿里巴巴業務除了淘寶、天貓之外，亦有主打B2B業務的Alibaba.com。(REUTERS)

新貿節、採購節 跨境貿易的「雙十一」

傳統上，每年4月和10月都是採購高峰期，文成樑指，Alibaba.com特意在每年的3月及9月分別舉辦新貿節及採購節，兩者被視為是B端跨境貿易的「雙十一」節日，率先在線下展會開始前讓買家「預覽」，期間亦會透過「速銷」、「秒殺」等方式吸引線上採購。

在去年9月的採購節，Alibaba.com便吸引逾30萬買家參加線上展會。文成樑指，以香港為例，收獲最多訂單的產品種類包括家居、消費電子、運動娛樂、服裝等，而成交最多地區的首五位分別來自加拿大、印度、土耳奇、以色列、哥倫比亞。

疫情困擾全球經濟已有三四年，對於一眾廠商及企業造成前所未見的影響。Alibaba.com作為跨境外貿的平台，掌握了貿易趨勢的變化，文成樑留意到，疫情的出現導致外貿的供應側及需求側有所變化。

他提到，疫情下經濟環境轉差，海外買家的消費力因而下降，對商品的性價比有所提高，變得更為挑剔。此外，由於已發展國家的生產成本較高，故在生活必需品方面更依重進口商品。

歐洲一些國家已實施 生產者責任延伸（EPR，Extended Producer Responsibility）。（REUTERS）

歐洲推EPR 籲港商「早做早享受」

另外，除了疫情因素，全球關注的環保議題亦讓外貿市場出現變化。文成樑稱，在去年開始，歐洲推出生產者責任延伸（EPR，Extended Producer Responsibility），一些歐洲國家會要求進口產品的生產商提供EPR，例如認證產品包裝是否環保、考慮產品的生命周期等。

目前，已有法國、德國、西班牙、奧地利共4個國家實施這一計劃。文成樑坦言，擁有EPR認證的香港商家為數不多，但考慮到EPR的要求仍然較新，亦未見在環球廣泛採用，假如香港商家能及早讓商品合乎要求，便有機會「飲頭啖湯」搶佔其他生產商無法做的生意。

Alibaba.com香港區域經理文成樑稱，2023年本港出口數字錄得持平甚至有溫和跌幅亦不令人意外。（夏家朗攝）

今年出口市場仍具挑戰 部分商品種類需求有增長

至於近期本港進出口疲弱，去年11月出口整體貨值大跌24.1%，創68年最大跌幅。被問到今年香港的出口市場能否回復至疫情前水平，文成樑坦言「比較難」，始終過去3年疫情積累了一定影響，即使本港對各地開關都難以讓出口恢復至疫情前水平。他認為，2023年的出口數字錄得持平甚至有溫和跌幅亦不令人意外。

不過，對於2023年整體外貿市場前景，文成樑仍然感樂觀，更有一些建議給予本地商家。他留意到，在新一年部分商品種類需求有增加趨勢，包括新式電子、社交相關、綠色環保、生活剛需等。他建議本地供應商可以增加相關產品，背靠中國強大的生產基地，因應需求變化捕捉市場機會。

除了中國內地之外，文成樑指，有個別供應商會考慮將生產線遷往人力成本更低的地區，例如是柬埔寨及越南等。不過他同時指出，生產線落戶哪一國家，很視乎行業及公司需要，即使東南亞地區有生產成本優勢，但企業亦要考慮到法規、勞工文化、基建等因素。