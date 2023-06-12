Cerruti 1881併購案　一個圖章看香港優勢　鄭智浩倡走專門化路線

已除牌的利邦控股去年進入清盤程序，富事高諮詢（FTI Consulting）獲委派為利邦手上多個高端男裝品牌，包括Cerruti 1881及Kent & Curwen物色買家，終在接觸150位潛力買家後，以8億元人民幣把兩個牌子的IP﹙知識產權﹚賣給內地民企、經營高爾夫服飾的「比音勒芬」。



今次項目，覆蓋的市場包括香港，澳門，內地，台灣，新加坡，法國以及英國，由富事高諮詢香港團隊促成，其財務諮詢及企業重組部董事總經理鄭智浩﹙Joe﹚接受《香港01》訪問，直言香港作為中間人角色優勢猶在，但北望神州市場，業界走專門化路線較有優勢。



富事高諮詢去年9月底及11月分別開展出售Cerruti 和Kent & Curwen兩大品牌。﹙官方文件截圖﹚

與內地律師「交手」 年三十晚朝早簽合同

富事高諮詢去年9月底及11月分別開展出售Cerruti 和Kent & Curwen，當時新冠疾情在內地仍然肆虐，中國尚未對外開關，鄭智浩慶幸電子化令洽商過程變得更有可能，內地買家態度由「不接受」變「接受」，「他們﹙原本﹚希望親身睇original copy﹙文件原檔﹚，電子接受性較低，但因為涉內地、新加坡、台灣、法國、香港、英國、法國等市場，有不同資料及法律要整合，如果資訊不發達，都搞唔掂！」

只不過，有些事情是科技不能解決的。鄭智浩憶述道，與代表買方的內地律師磋商由香港法律寫成的英文合同，過程「十分痛苦」，「他們不認自己英文不行，無提出用中文寫，因此所有合同都以英文為準，大家對詞彙的正式意義，還有很大落差。不是說內地律師樓不行，只是內地企業如果繼續要國際化，香港作為橋樑仍重要。」

另外，內地律師在法律概念上，特別是普通法下的公司法，尚未十分清楚分到背後理念及思維模式，細研交易條款，最終連買家也著急起來，鄭智浩笑指︰「成日當我條款『呃佢』，後來是買家打去『鬧』，叫『唔好再搞』，最終趕在年三十晚朝早簽合同，前一晚還要趕通宵！」

鄭智浩認為，內地企業如果繼續要國際化，香港作為橋樑仍重要。﹙黃寶瑩攝﹚

中外買家風格有別 中方目標為本

除了法律外，小如一個公司圖章也反映中外之別。「傾圖章『玩咗成粒鐘』，內地有一個公章，他們覺得有個圓印蓋上去就有法律效力，簽名未必有用，但我說在香港圓印只用來簽收，不一定有法律效力，須要董事授權簽名，而法國則要President簽名。」

鄭智浩續稱，在這類跨國、跨市場的併購上，找法國律師、英國律師「解唔通」，因為他們少接觸內地，唯獨香港兩邊都接觸到，「有能力解說，消除買賣雙方矛盾和磨擦。」

此外，香港還可以提供不少「售後服務」，如併購後的磨合、供應鏈支援，以至就集資渠道、架構重組給予意見，「以前好多大陸公司買國際品牌出事，未必全部因為借大咗，好多是後來管理兩邊文化差異出問題，無人幫他們梳理，以為內地也是這樣管，没理太多。」

話雖如此，鄭智浩認為相對外國買家做一宗交易，睇數睇得十分細膩，雕琢條款，研究數據，中國買家相對目標為本，十分清楚自己需要什麼，「比音勒芬一開始知道自己只買品牌的Logo，其他事不理也不要，没有如此理論化。」他續稱，外國投資者花許多心機在文件上，但總會掛一漏萬，中國買家則留下調整空間，「收賺後有機制調整，留少許空間，效率反而提升。」

鄭智浩指出，中國買家則留下調整空間，收賺後有機制調整，效率反而提升。 (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

倡走專門化路線

隨著內地併購市場更闊更深，鄭智浩認為，內地專業水平已慢慢追上，「有些事大陸可以做到，不用香港，如以前做盡職審查全部外聘，但現在可能是國內團，找一兩人外面人『傍住』，不用香港人；律師亦都係，以前整份合同，由香港律師、外國律師草擬，但依家可能是內地律師草擬，叫香港律師看看香港法有什麼不同，幫手執，需求縮了。」

他認為，香港以前市場細，難以支持精細分工，但現在面對中國這個龐大市場，反而可以走精細路線，「以前一個金融人什麼都做，是大總管、大打雜，但現在專門某個行業、某個板塊更有優勢，可以提供更專業的服務，不能話一個人全包，什麼都覆蓋。」