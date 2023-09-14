港府發牌規範加密貨幣　業界申請踴躍　料可吸引外資大戶長線投資

這兩年幣圈變化無常，國際對加密貨幣態度漸趨謹慎，香港則無懼幣圈「風雨」，今年6月正式立法規範加密貨幣交易。在證監會確立發牌機制後，多間加密貨幣平台踴躍申請牌照。業界認為長遠可吸引大戶來港投資加密貨幣，甚至令香港成為亞太區加密貨幣中心。



本港虛擬資產監管步入新階段。今年6月證監會推出《虛擬資產交易平台發牌制度》，由以往自願申請牌照改成強制發牌，要求業界除了領取證監會1號及7號牌（證券交易及提供自動化交易服務），還需申請VASP牌照，即數字資產牌照及虛擬資產服務提供商牌照（VASP）。

此外，證監會亦放寬香港的散戶加密貨幣投資者，可於持牌交易平台進行加密貨幣交易。但在發牌初期，散戶則限制於主流的加密貨幣，如比特幣、以太幣等。

發牌制度落實至今三個月，市場反應尚算積極。據《香港01》記者整埋公開資料統計，HashKey、OSL、BGE、OKX、Bitmex、Bybit等加密資產交易所都在為拿牌作準備。其中OSL、HashKey上月已獲得證監會取消專業投資者的限制，即在取得香港虛擬資產服務商（VASP）牌照之前，已開放予零售投資者。而加密貨幣交易所 OKX 也透露，集團在 VASP 牌照申請方面已進入最後階段，預料明年 3月至6月就能獲牌。

證監會今年正式確立VASP牌照制度，取代過往自願發牌制度。（香港01製圖）

加密貨幣交易量仍不少

說起發牌，可說是「懷疑」聲中進行。皆因去年全球第二大加密貨幣交易所的FTX，從傳出財務危機至破產，伴隨多隻加密貨幣崩盤，重創幣圈。其中，龍頭比特幣也受拖累，價格「跌跌不休」，由2021年高位68,789美元，大跌近八成至15,760美元。全球最大加密貨幣交易所幣安及其 CEO 趙長鵬，亦被美國證券交易委員會（SEC）提出13項指控，包括無視美國聯邦證券法，在美國非法經營交易所，誇大交易量，挪用客戶資金等。

事實上，領先全球的美國，對加密貨幣態度漸趨謹慎。美國證監會（SEC）向法院入稟，申請凍結加密貨幣交易所巨頭幣安資產。只不過，幣圈卻仍然熾熱。的確，即使經過市場震盪，區塊鏈數據平台 Glassnode 在稍早發布一份關於數位資產流動性的研究報告顯示，比特幣的美元總交易量日均仍有24.4億美元。同時，在衍生品市場，比特幣的日交易量約 120 億美元。

另一方面，香港金融管理局亦鼓勵傳統金融機構踏前一步，該局早前表示，「銀行不應該僅僅因為一家公司所從事的行業而拒絕開戶，並表示銀行應當盡量滿足虛擬資產行業中持證公司的合法業務需求。」滙豐銀行表示，「非常關注香港有關這個新興行業的政策和發展。」

立法會議員吳傑莊認為，VASP牌照制度可進一步保障投資者。（蘇煒然攝）

強監管利好吸引大戶長線投資

相對外國，本港起步較遲，業界卻充滿信心。加密貨幣價格波動，但證監未有如傳統證券行般，設定最低存款保障。一向關注香港Web 3及虛擬資產發展的立法會議員吳傑莊，對加密貨幣在香港發展極有信心。

他表示，VASP牌照增加監管公司非法挪用資金，用意正正就是保障用戶資金，「波動是加密貨幣特性，就如其它非證券投資如紅酒、郵票等，很難用做抵押品，本質不可以與傳統證券作類比。」

在VASP牌照框架下，更加集中反洗黑錢及監管公司非法挪用資金。在營運上，存取虛擬資產需透過利用私人金鑰方能進行，以及平台營運者不應存入、轉移、借出、質押、再質押或以其他方式買賣客戶虛擬資產，或就客戶虛擬資產產生任何產權負擔。其亦須備有保險，而其保障範圍應涵蓋保管客戶虛擬資產所涉及的風險。

BGE行政總裁歐陽健男預料，獲得證監會發牌的交易平台，可吸引金融機構安心投放資金。（林靄怡攝）

HKE（1726）旗下加密貨幣平台BGE行政總裁歐陽健男認為，合規的渠道會令投資者更加放心投資，「始終慣於投資傳統金融產品的人，會較關注合規及安全性，有時怕會不會被銀行封了我的帳戶。但香港作為具認受性的國際金融中心，如此嚴謹的監管機構都發牌監管，對大戶有很大吸引性。FI（Financial Institution）長線或會投放幾百萬，甚至幾千萬，令市場更加蓬勃。」

搶佔亞太區市場 吸引國外資金

BC科技集團（0863）旗下加密貨幣平台OSL，為香港首兩間自願發牌的平台，公司執行董事及OSL行政總裁刁家駿表示，在VASP牌照框架下，持牌機構需每個月向證監遞交報告，申報公司財務狀況，以確保法定流動資金及客人資產的透明度。「現在大部份的全球數字資產平台都沒有受監管，沒有任何第三方去核實客人的資產是否存在，所以香港加強監管則可令投資者安心。」

環顧亞太區，並非所有國家都有立法製造一個發牌框架，監管加密貨幣，刁家駿指出，「澳洲現時在這一刻都還沒有完善的法例規管這件事（加密貨幣），新加坡由2019年開始立法監管，但當地監管機構一直在修改他們對這個行業的要求，我們見到他們修改的大方向與香港亦有相似之處。」

事實上，澳洲早前提出《2023年數位資產（市場監管）法案》，旨在為穩定幣提供監管建議，並規定交易所的許可和保管要求。但今年9月，參議院不通過法案，並鼓勵政府進一步研究相關主題。

BC科技集團（0863）旗下加密貨幣平台OSL，現時交易已拓展至零售投資者。（盧翊銘攝）

新加坡、日本監管較明確

至於日韓兩國加密貨幣交投活躍的國家，韓國去年宣布成立「數字資產委員會」，在數字資產基本法案（DABA）頒布之前實施投資者保護，但尚未正式立法監管。日本則於去年通過了《資金結算法》修正案，成為了世界上第一個創建穩定幣法律框架的國家。此法案將穩定幣與日元或其他法定貨幣掛鉤，保證幣值的穩定。

而新加坡今年一改以往寬鬆態度，當地金管局早前禁止加密貨幣交易所，向大眾進行營銷或推廣其服務，近日更提出了進一步的政策提案，可能將會限制散戶投資者購買或取得某些特定的加密產品，以及禁止公司借出或抵押代幣來產生收益。

由此可見，香港在亞洲的加密貨幣步伐無疑走得較快，市場憧憬在合法化及強監管下，或可吸引外資來港，成為亞洲加密貨幣中心。

OSL目前已經與不少傳統券商，虛銀甚至傳統銀行簽訂合作協議。（盧翊銘攝）

港人才不足應付需求

事實上，本港金融機構積極拓展加密貨幣業務，OSL目前已經與不少傳統券商，虛銀甚至傳統銀行簽訂合作協議。刁家駿透露，「其實不只券商，有投資服務業務的金融機構及虛擬銀行，一方面不想在投資產品落後，另外亦希望在業務上有突破，所以有很多客人主動來找我們，務求盡快打入市場。」

吳傑莊預計，香港正式立法監管，等於有合法渠道將法幣及加密貨幣自由轉換，會令一眾交易所有信心來香港。他直言香港發展潛力龐大，但同時將人才不足的問題揭示於人前。

金融機構需要兩個RO為慣例，惟VASP牌照要求該RO具有虛擬資產服務經驗，且至少一名RO常駐香港，並需要有虛擬資產業務經驗的審計師。業界人士概嘆，市場上具備如此條件的人才不多。歐陽健男補充，目前香港從事加密貨幣的人才主要都是金融出身，「通常都是大行出來，持有1、7牌，再加入加密貨幣領域。」

歐陽健男指，目前香港從事加密貨幣的人才主要都是金融出身，持有證監會1、7牌。（林靄怡攝）

吳傑莊透露，消息出台不久，已有超過30個朋友向他查詢VASP牌照相關事宜，「大多數是海外華人有意來港發展，但有相關背景的RO（負責人員）不多，搶人才推高了成本，發牌預算起碼大幾千萬，還未必一定獲發牌。」

市場有傳證監會與香港證券及投資學會未來或會推出相關科目，但暫時只聞樓梯響。OSL卻已率先內部培訓人才，刁家駿坦言，在香港招聘相關人才有一定難度，「在一個新行業，一定不會是你想要的那一類人就能輕易招聘，我們都是請一些適合的人才，然後再培訓他們。」