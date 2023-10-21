匯金變「誇誇群」撐四大內銀　專家齊揀建行　因同呢行瓜葛最少？

「國家隊」中央匯金時隔8年再落場，斥資4.77億元人幣「護盤」四大內銀A股，引得次日其港股亦全線飆升，當中工行（1398）最高更升近半成。然而雖然出手提振意欲明顯，惟四大行升勢僅曇花一現。資深證券分析師彭偉新表示，基於內銀難與內房危機切割，料股價短線難有驚喜；至於第一上海首席策略師葉尚志則料匯金入市資金不多，扶助有限，不過四大行乃內地金融體系重要核心，故長揸收息仍相當穩陣。



至於比較四大行綜合戰力而言，兩名專家分析指，內房問題尚未完全解決，料未來幾年內仍是壞賬高峰期，惟建行（0939）與內房瓜葛最少，同時整體淨息差、撥備覆蓋率最高，故被看高一線。



建行被專家一致列為四大內銀「首選」。（資料圖片）

為挽救一蹶不振的A股市場，「國家隊」中央匯金近日入市，增持4大國有商業銀行股。此次，匯金更大打「開口牌」，稱在未來半年內，繼續在二級市場增持四大行，為市場注入「強心針」。

回望過去，自2008年起，匯金曾六次出手救市，但市場反應不一。2008年9月，匯金增持工行（1398）、中行（3988）、建行三家銀行股，翌日A股大升，但隨後幾次增持，刺激作用有限。而匯金對上一次於2015年規模相對較大，投入約190億元人民幣（下同）增持四大行，但隨後一個季度，增加股份亦悉數被減持。

而瑞銀報告亦指，依照歷史情況，匯金支持會推升股價，如在2015年8月增持後，四大內銀A股在1周、1個月，分別跑贏上證綜合指數9.3%及13.1%，但市場整體復甦需時較長。

截至今年6月底業績，唯中行呈按年跌勢，錄得1200.95億元跌0.78%。（資料圖片）

股息率突破9厘 建行領跑

雖然，內銀因其「國有」背景，常被一併提及。然而八仙過海，終須各顯神通，各自表現如何，還應分而論之。截至本周五（20日）收市計，建行以9.22厘股息率領跑，成為四大行唯一一間突破9厘大關的銀行。

但若以業績表現論，截至6月底，歸屬股東淨利潤最高的卻為工行，共錄得1,737.44億元，按年增1.2%，其次為建行（0939），賺1,673.44億元。如以淨利潤增幅最大計算，則為農行（1288），按年大增達3.5%。四大行中唯一呈跌勢的，是淨利潤跌近0.8%中行。

圖為四大內銀截至今年6月底業績數據。

存貸業務「利錢」建行同冠絕四行

然而銀行業務，當然以利息收入為主。其中「淨息差」愈高，則表示銀行存貸業務「利錢」愈高。若由高至低排列，建行「淨息差」可謂冠絕四行，達1.79厘；緊隨其後的為工行，淨息差為1.72厘，降31個基點。而中行風險總監劉堅東早前指，由於上半年主動減費讓利，貸款利率有所下降，導致淨息差受壓，故至淨息差只有1.67厘。而敬陪末座的農行則表示，鑑於支持實體經濟以及個人住房貸款等存量資產持續重定價等影響，故才令生息資產收益率下降。

至於另一衡量銀行資產質素指標，則為不良貸款率高低。事實上，四間銀行不良貸款率，均較去年同期輕微下跌，當中以中行的不良貸款率最低，控制於1.3%以下。而其餘三家銀行的不良貸款率亦相約。

圖為四大內銀截至今年6月底不良貸款方面數據。

彭偉新：內銀與內房「壞賬」難切割

惟資深證券分析師彭偉新預測，內銀股短線股價仍淡進。其解釋，內銀股與內地經濟狀況密不可分，當內房債務尚未完全得到解決，未來幾年仍會是銀行借貸業務「壞賬」高峰期，內銀與內房唇齒相依，股價難獲有力推升。

故此，彭偉新指若要入市四大內銀，應選擇與內房房貸業務瓜葛最少的個股，當中首選為建行。他分析指，中行雖同樣與內房連繫不甚緊密，但由於其肩負外匯銀行的對外任務，惟近來人民幣兌美元仍處弱勢，或將不利於中行業績。

彭偉新對於四大內銀的推薦排序為建行、中行、農行、工行。（資料圖片）

葉尚志：匯金扶助有限 「打氣」味濃

第一上海首席策略師葉尚志表示，內銀股當前估值較低，市盈率（PE）不高，料匯金此次入市有利於提振市場信心。他坦言較之於各間銀行近萬億的市值，此次增持實際作用有限，更多的是為市場「打打氣」。而當下內銀短炒氣氛不濃，故籲長揸更為合適。

針對內銀與內房危機的影響，葉尚志則較為樂觀，他指四大內銀屬系統性銀行，是金融體系內的重要核心。內房雖依賴內銀提供貸款支持，但若要完全由「內銀打救內房」可能性較小，較大機會反而可能由國際投行為內房債務重組。而就四大內銀而言，他認為四大行業務方向漸趨一致，為綜合整體淨息差、撥備覆蓋率等因素，建行仍稍勝一籌，前景值得期待。