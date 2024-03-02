百度勁賺股價反挫　兩大數據揭集團隱患　AI概念股暴漲魔法失靈？

AI概念公司百度（9888），憑藉「文心一言」大模型，躍居內地人工智能AI研發第一把交椅，集團本周所派業績亦同勝預期，經調整淨利按年升44%至77.6億人幣（下同）。作為爆火的AI概念股，百度在內地市場而言，猶如Google。然而，績後股價反急挫7%失紅底，低見98港元，令人費解。



然而，翻查財報，發現集團看似按年勁賺，但作為一大關鍵指標的每季收入變化，步幅卻近乎「原地踏步」。同時，集團維持淨利潤增長的方法，亦多依賴降低成本，開源賺錢反而力度不足。有股評人擔心，受外圍政治環境影響，美股愈受惠於AI熱，對中國打擊力度就會愈大，故港股相關版塊不碰為妙；另有股評人則較樂觀，認為僅從個股而言，百度仍是內地最有實力的AI企業，以當前約13倍的市盈率（PE）計算，仍可長揸。



百度首席技術官（CTO）王海峰此前宣布，文心一言的用戶量已超1億。（資料圖片）

所謂AI概念公司，可簡單分為上中下游，上游即為晶片研發；中游則生產AI PC等硬件設備；下游便是如百度一般的軟件大模型開發公司。

香櫞研究Citron Research績前曾唱好百度，認為其將受惠，並料美股股價（美：BIDU）可升至210美元，即整整翻一倍。從美股過往表現而言，似乎的確沾染此概念，就大概率錄得暴漲。

公司維持增長 關鍵靠降成本

觀其最新一份財報，依照按年變化，百度業績確乎符合預期，但如若單以季度論之，實則其從去年第二季開始，總收入就在340億元左右維持，近乎「原地踏步」，末季收入按季僅升1.5%。

但另一邊廂，歸普淨利潤漲幅卻十分顯著，不過今季由於優先股權益會計損失等原因，淨利數值存較大出入，因此以經調整淨利77.6億元計。其第二季淨利潤52.1億元，至第三季則到66.8億元，按季飆28.2％，直到第四季，按季增幅亦有16.2％，換言之，短短三季間漲近50%。

由此可見，其公司的淨利潤提升，但總收入幾乎不變的情況下，公司維持增長的一大關鍵，只能是靠降低成本，「開源不足，節流補位」。連百度財務長羅戎亦直言不諱，指公司會減少分配資源給非核心業務，又擬精簡架構，來降低成本增加效益。

業務雷聲大 廣告收入雨點小

其實，百度業務瓣數多，百度檢索、地圖等功能可媲美Google；「貼吧」業務，可稱為「內地版連登」；旗下愛奇藝等視頻業務，亦有如Netflix。相關業務的創收，全有賴廣告。而財報亦提到，除卻愛奇藝外，集團核心收入中的「在線營銷收入」，即廣告收入，佔據核心收入近7成，佔據總收入約5成，舉足輕重。

然而業績雖然指出，「在線營銷收入」收入第四季，按年增6%至192億元，但若以按季來看，卻是下跌5億元或2.5%。而對比中國教育部聯合清華、復旦等多所名校所公布的《2023年中國互聯網廣告數據報告》數據顯示，去年內地總體互聯網廣告收入，增幅足達12.7%，反觀百度增幅，卻遠遜於此。

「文心一言」日活躍用戶僅餘155萬

另外，公司所重點打造首個中國版ChatGPT「文心一言」，百度董事長李彥宏透露，截至去年底，其用戶規模已逾1億。其中上季84億元雲營收中，大模型貢獻約6.6億元收入，並相信今年將增至數十億元。

惟研究機構QuestMobile數據卻顯示出，文心一言APP去年11月，日活躍用戶僅為155.4萬，即為李彥宏所述用戶規模的1.5%左右。相關數字意味著，「文心一言」似乎的確有大量用戶「用過」，但似乎未能「用下去」。

張智威表示，港股的AI概念股不碰為妙。（資料圖片）

張智威：環球政治影響港AI概念股 籲不碰為妙

信誠證券聯席董事張智威表示，雖然百度按季表現下滑，績後股價乏力，但市場對百度業績其實亦並非「全不買賬」，只是漲幅在績前，當時股價曾一度漲至逾110港元。不過，比起業績，他更擔心的是環球政治局勢未明，會影響AI概念公司發展，「就好似AI概念公司如果喺美國愈受追捧，中國就可能被打擊得愈激烈，而港股AI概念股夾喺中間，反而易受波及而水土不服」，故其籲投資者「不碰為妙」。

黃德几認為，近期百度股價跌破1月底部的可能不大。（資料圖片）

黃德几：百度估值合理可長揸 破底可能不大

至於金利豐證券研究部執行董事黃德几就認為，雖然港股難受惠美股AI浪潮，但百度搜索引擎傳統業務，仍能力拼Google母企Alphabet，同時指百度仍是內地最有實力的人工智能企業，料近期跌破1月股價底部的機率不大，且當前約13倍的市盈率（PE）亦算估值非常合理，仍值得長揸。