【圖輯】長沙灣簕杜鵑隧道滿開　人們前去拍照感受紅粉春意

轉眼便四月，香港又迎來春意盎然的時候，萬花齊放之時，城市仍未放鬆社交距離政策；人們仍要繼續錯過花卉展或是禮賓府的杜鵑，但市區仍有零星賞花熱點，規模不算大但有心經營下，仍有一番瑰麗境象。

例如在長沙灣元州邨邨口，便有長達30米的簕杜鵑花隧道，走廊分為兩段共有4個入口，隧道兩旁以及上方的籐蔓都種有大量簕杜鵑，一到花期便形成一大片桃紅花海，吸引不少市民前來拍照。簕杜鵑在香港不算罕有，只是人們有沒有以園藝技巧經營之。今個春季港人仍未能自在外遊，如果當局能好好經營本地公園甚至路旁的園藝，或許港人也可以不用舟車勞頓，一出門就能感受春色。

攝影：黃寶瑩

圖片編輯：周穎瑤

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