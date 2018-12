王和平 PEACE - Disposable Lover : 是是旦旦我愛你 暖完即棄

唱作人王和平 PEACE 離港前往台灣求學已經一年有多,最近發佈個人專輯《 about a stalker 》探索網路感情瓜葛。民謠( folk )一詞向來予人城鄉的感覺,這種理應持續記錄與回應世代的音樂,現在反而與當下的網絡社交生態成為錯配。 PEACE 索性巔覆傳統創作觀念,為塵世間的 internet user / loser 譜寫出十首不失本位的虛擬迷幻民謠。

你心目中的民謠,是〈董小姐〉,還是 Joan Baez ?抑或民間長年累月的集體創作歌謠?

在正式動筆介紹王和平 PEACE 的新歌〈 Disposable Lover 暖完即棄 〉前,我先嘗試在網上找出民謠的定義 ─── 縱然在這個連性別也是流動的年代,定義一詞已經逐漸失去其威權。在大陸的知乎網站有一個叫「什么是真正的民谣?」的討論串,有的網民引經據典,有的寥寥數句,說穿了就是平民百姓的集體討論,在讀者心中交叠塑造出某個答案的印象 - 這點倒是相當切合民謠的根源。我最終看到一段心裡想要的答案:

「…归根结底他们也不知道,什么是真正的民谣。在我看来,无非是你工作了一天,与两三朋友坐下一叙,想起小时候看的圣斗士,随口说了当时很火的那么一句顺口溜:天马流星拳,你妈耍猴拳。周围哈哈一笑,再给它加上个旋律,朗朗上口。似乎还挺像那么回事。」

民謠的本質是反映大眾生活。至於從其他歐美網站收集回來的廣義定論,總括來說,大家都認同民謠普遍具叙事性並帶有抒情成分,而且能夠回應時代;而觸發我去尋找民謠定義的原因,則因為〈 Disposable Lover 暖完即棄 〉整首歌與我對現代民謠( contemporary folk,在1960年代藉由 Bob Dylan,Joni Mitchell、Neil Young 等人發揚光大 )的認知出入頗大,這首 folk 的奇特已經不是加入了點搖滾元素變成 folk rock ,抑或同時運用電子元素和木結他的編奏的程度,而是......你有聽過一首沒有用上結他的民謠嗎?

〈 Disposable Lover 〉的編寫基本上都以合成音效為轉折,採用的是 Andy Stott 和 Laurel Halo 那種 decay 很重,attack 很細的迷霧化 organ 聲音,PEACE 以一種奇妙的節奏吟唱,於氣氛詭譎的鼓機節拍中氣若柔絲,帶上耳機聆聽的話,簡直親暱得像聽見了一段不可告人的電話錄音。

就那麼一直聊一直聊一直聊寂寥。

題材上,PEACE 從第一身角度出發,延續她近年探討的網絡感情關係生態,而〈 Disposable Lover 暖完即棄 〉帶出的畫面是一段分隔台北和花蓮,試圖以光網路接駁高鐵車軌的情感出口。現代人難免經歷過在手機的對話框上投放過真心真意,換來旁人無法得知的尷尬(「網絡上無恥 無恥到極限」)和火熱(「抱擁陌生人取暖」)。

這種於時下流行的情感又是否毫無意義呢?PEACE在歌曲中最後說道:

輕浮、輕盈、輕省

oh dear, it's jus a ride

這就是你想要的嗎?

I'm looking for distractions

我們碰巧同路

you toy with my emotions

就像我消費你 作為靈感

PEACE 於十一月推出個人專輯《 about a stalker 》,介紹中如此形容:「 ─── 吟唱今代人手機郊遊之性靈空虛。關於房間迴聲。關於子夜鍵盤來回答問。關於現實中的遊魂。 十首效果器很重的迷幻風味民謠,又不止於民謠。」專輯以卡式錄音帶作實體發行,目前她的 bandcamp 上只剩下十餘捲(限量一百捲),不買可惜。