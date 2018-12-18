用 Primal Scream 谷樓市咁識玩？古今中外廣告歌絕配錯配小雜錦

觀塘某號稱廿年罕見大型新樓盤最近成為樓市熱話，首輪加次輪871伙單位全數沽清云云，樂迷們卻留意到該樓盤的電視廣告竟用上 Primal Scream 於 2002 年發表的〈 Some Velvet Morning 〉，有 Kate Moss 獻聲加持，難道今次入手大戶中竟有不少真心樂迷？扭耳仔大家回顧一下過往非主流音樂用於商業廣告的經典案例。

Massive Attack 用於 Adidas 、Chairlift 用於 iPod nano，Beyonce 用於 Pepsi 這些滾瓜爛熟的案例我們就此略過不提了。

首先介紹 Tame Impala 為大陸蒙牛的藍莓牛乳產品提供〈 The Less I Know The Better 〉......等等，怎麼音質感覺有點反胃？原來該廣告並沒有向 Tame Impala 取得授權，這個音源相信是粗製濫造的山寨版本。 Kevin Parker 自己對此也是好氣又好笑放上 Instagram 分享，順便tag了唱片公司 Sony Music 共謀官司訴訟。

除了 Tame Impala，其實被廣告以山寨方式 rip off 的獨立樂隊不在少數，像 Hugo Boss 涉嫌擅改 The xx 的〈 Intro 〉、 Volkswagen 的廣告也曾被指控挪用 Beach House 的〈 Take Care 〉，不過正如二人後來的公開聲明所言，樂迷遇上這些情況最重要是分清楚到底作出侵權行為的是品牌本身，抑或廣告公司自把自為。一般情況下，汽車品牌要取得獨立樂隊首肯還是比較順利的，尤其在歐美國家，駕車一般都不會對音樂人構成太大的形象衝突 - 同樣是 Volkswagen ，就曾使用 Stereolab 的〈 Parsec 〉和 Wilco 的〈 Sky Blue Sky 〉，後者直言「我們有幾個成員本來就駕VW的」。經濟雜誌福布斯（ Forbes ）甚至曾經撰文盤點十大最佳汽車廣告配樂。

而要說我心目中最有格調的人車配搭廣告，當屬 Lou Reed 與 Honda 於年的合作，當時 Honda 為了推廣型號的電單車，全廣告不停穿插八十年代的紐約場景，各式各樣的基層生活，配樂用上金曲〈 Walk On The Wild Side 〉，最後鏡頭一轉到坐在綿羊仔上的 Lou Reed，友善地告誡螢光幕前的觀眾：Hey, don’t settle with walking.

不論產品，這廣告本身就具有相當的文化觀賞價值。

說到 Honda 的廣告自然不能不提該公司在 1985 至 1988 年間，採用山下達郎作品於當地播出的一系列廣告。廣告畫面完全表達了當時日本泡沫經濟結構催生的盛世情意結：明明是賣給日本當地人看的，卻只見富裕白人男女的夢幻中產生活剪輯 —— 拿兩本厚書當欖球互拋的橋段相信啟發自廣東話諺語「拋書包」—— 所有人物都是身光頸靚無憂無慮而神情刻板，算是某種文化逆輸出？山下達郎充滿 city pop 情懷的正好滿足日本社會當時的美好想像。

最後當然要再提一次我們的樓盤案例，在香港本地的廣告中出現 Creation Records 旗下樂隊的歌曲，這可能是自開埠以來的首例。叫人猜一萬次也不會，不知道入手自住的陳先生會否過著很 experimental noise 抑或很 acid-house 的生活？至於此廣告配樂又有否取得 Primal Scream 或其唱片公司的授權呢，截稿前，我們目前並未與相關人等取得聯絡。