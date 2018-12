【蜘蛛俠都要聽歌㗎】 Spiderman 新戲 soundtrack 邊首最好J？

家傳戶曉的美國漫畫英雄「蜘蛛俠」最近有全新電影《 Spider-man : Into the Spider-Verse 》上映,坊間口碑極佳,更有戲迷笑言史上最好與最差的蜘蛛俠系列電影於半年內接連上映(最差是那一套?我們也不清楚,但相信 Tom Hardy 能夠為你解答)。一套好的電影除了劇情、分鏡、構圖、節奏等要素,也必定會有出色的電影配樂去帶動觀眾情緒,深明此道的 Marvel 繼前作《 Blackpanther 》後再次找來全嘻哈明星陣容為《 Into the Spider-Verse 》寫歌,兩首先行單曲〈 What's Up Danger 〉和〈 Sunflower 〉卻展示了另一個方向的 hip-hop 文化詮譯。

在香港著名愛情電影《 獨家試愛 》中,由 Stephy 鄧麗欣飾演的K房服務員阿寶有一句經典對白:「個個都以為自己有首主題曲擺响度,拍拖嚟唱分手又嚟唱」。雖然我們不一定會唱K,但每個飽受流行文化薰陶的都市男女,內心的確都會有幾首主題曲,那一個生活於都市的超級英雄又會否有一首屬於自己的飲歌呢?答案自然是:YES.

超級英雄擁有自己一首主題曲絕不是新鮮事,騷靈巨人 Issac Hayes 早於 1971 年為首個黑人電影英雄角色寫下〈 Shaft 〉這首傳世金曲,而美國新迷幻大神 The Flaming Lips 索性為一個無劇本的女英雄 Yoshimi 寫下名為《 Yoshimi Battles The Pink Robots 》的夢幻鉅作。今年漫畫界龍頭 Marvel 邀得 Kendrick Lamar 主理旗下電影《 Black Panther 》的 soundtrack ,就迎來了一次嘻哈界 All Stars 陣容,為一個虛構的精神王國歌功頒德。

而 Marvel 今年的壓軸作品《 Spider-man : Into the Spider-Verse》破格以卡通形式製作,正如劇情描述主角身處的紐約出現了來自不同時空的蜘蛛俠,電影 soundtrack 亦找來了多個嘻哈界不同單位參與,不同於《 Black Panther 》那種要把黑人音樂文化一次過「晒冷」的霸氣,《 Into the Spider-Verse》的 soundtrack 既有玩味又有生活感,更貼近紐約充斥各種文化交融的城市節奏。電影上映後,不少樂迷都表示能夠聽得出製作組的心思,只要把所有出現在電影中的原創歌曲串連在一起,其實就是故事主角 Miles Morales 作為一名拉丁非裔美國高中少年的日常 Spotify playlist。

相信看過電影的讀者們都不會太反對,整齣電影中最出眾最洗腦的一首歌必然要數 Miles 從出場一幕到終幕都在聽的〈 Sunflower 〉,由當紅人氣 rapper 界代表 Post Malone 和 Swae Lee 合作寫成;其實我們在 《 Black Panthers 》已經聽過 Swae Lee 的聲音,他當時與早前來港於 Clockenflap 演出的 Khalid 合作一曲〈 The Ways 〉,看來這位新人很擅長駕御這種帶有年青活力的甜蜜曲子呢。

除了貫穿全首〈 Sunflower 〉的鬆化節拍,全曲以 Swae Lee 比較高尖細膩的 flow 為主,以歡愉調子唱出” I’m a wrek, you’re a wrek “的少年滋味,而 Post Malone 帶點沙啞的嗓音則為曲子帶來一種音階上的平衡。說到平衡,有張牙舞爪的〈 What’s Up Danger 〉和〈Invincible 〉、美國青年偶像 Jaden Smith 主唱的〈 Way Up 〉帶出流行氣息,以及〈 Let Go 〉這首慢板 R&B 鎮魂曲等等。由 Vince Staples 交出的閉幕曲〈 Home 〉尤其讓觀眾印象深刻,行軍鼓擊隨著弦樂層層推進,各種人聲 delay 效果營造出一種宏大而溫暖的史詩感,仿佛代替 Miles 內心吶喊「紐約是我家」的懾人氣魄。

最後附上電影中來自 Earth -1610 中坑蜘蛛俠( Chris Pine )為你落力演唱的聖誕歌。