Daft Punk 二分一新歌為 bad trip 喝采

聖誕將至，除了代表普世歡騰，也代表連續一週的大小派對馬拉松正式 kick off 。開p自然要有音樂，法國神檯級電音二人組 Daft Punk 歷來四張經典專輯相信今時今日仍是不少人的心水之選，但若你要選播 Daft Punk 成員新作〈 Sangria 〉，最好事先了解一下其出處，其往史後果輕則神智錯亂，重則梳化爆頭而死。

派對除了好朋友好氣氛好場地好音樂，也有少數人會冒險濫藥以求助興，犯法與否始終出於個人選擇，但每年亦不乏不知就裡誤服藥物，正宗「high嘢」的案例。早前於法國電影節上映，由阿根廷鬼才導演 Gaspar Noé 執導的新戲《 Climax 》就描述了一場「high到死，high到冇咗自己」的 LSD 迷幻舞曲派對；其已成影迷公認經典的前作《 Enter The Void 》極盡視覺享受，帶領觀眾清醒地進入用藥者視角的前作，接近三小時的東京生死虛幻之旅簡直令人對藥物世界感到好奇甚至神往。

至於《 Climax 》呢？全片沒有一秒使用 CG 去呈現迷幻畫面，完全以第三身角度去紀錄某舞蹈團意外飲下迷幻藥，一班俊男美女在一所空盪的寄宿學校禮堂中做出生果刀𠝹面、煤氣爐火燒後腦、兄妹亂倫、自行扭斷臂骨、自行墜胎、自殺、聯合謀殺等喪失理智的行為。而在這些肉體傷害之上更是教人不敢想像的精神傷害，成就了一場沒有觀眾想經歷的煉獄派對。筆者於香港大會堂觀映過後，便聽到有觀眾即場表示「嘩，呢啲睇完真係唔會想take嘢㗎喎」，與口號式的「企硬衰硬」文案相比，宣揚戒毒訊息效果簡直一流。

全片除了各種殘酷而富有美感的畫面以外，角色對白比例不多，聲音上絕對是由無間斷的舞曲音樂為主導，出色的選樂令人情緒更繃緊。除了用上 Gary Numan 及 Aphex Twins 的曲目以外，更有 Daft Punk 成員 Thomas Bangalter 交出〈 Sangria 〉一曲 ：Sangria，西班牙水果酒，在《 CLIMAX 》劇本中擔任” MacGuffin ”（電影用語，意指推進劇情的物件、人物或目標，最常用於驚悚片）的角色，正正是被人故意混合其中的迷幻藥使得主角們逐步邁向瘋狂。以防萬一，大家快點熟習前奏提高警覺。

除了 Thomas Bangalter 的新作，電影中亦有兩首代表劇情重要轉折的老歌，同樣值得注意。

Cerrone - Supernature (CLIMAX instrumental remix)

來自法國 disco 重要旗手 Cerrone 於 1977 年發表的第三張專輯《 Supernature 》，為當年美國冠軍歌。電影開首的一段長鏡頭舞蹈場面就是透過此曲牽動，可以視為往後劇情的序幕，此時大家尚算心情愉悅，如果你在聽到這個 remix 時應該還趕得及安全離場。

Giorgio Moroder - Utopia (Me Giorgio)

作為 disco 皇后 Donna Summer 最緊密的合作者，Giorgio Moroder 在〈 Utopia 〉中使用的著名 modular 連音，正是傳世經典〈 I Feel Love 〉的起源。而當此曲響起時，戲中派對亦正式進入無可挽回的血色下半場，最好找個安全地方暫避。

最後提醒大家，放假去玩，最緊要有愛回家。