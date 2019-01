【新歌速遞】Radiohead 、 Fat White Family 、 Pond...

子曰:新歌何其多,難追,好彩有扭耳仔不定期為你精選。今次我們介紹的有英國邪惡大王 Fat White Family 全新作品, Radiohead 的未釋出曲目、迷幻勁旅 Pond 為新碟發布的第三首單曲,以及傳奇 emo 樂隊 American Football 的動人新歌。

Fat White Family - Feet

自結他手於〈 Touch The Leather 〉mv 中的「露械踩板」演出後,這隊瘦瘦的 Fat White Family 就一直是近年英國最具人氣的邪典樂隊,也和 Young Fathers 及 Wolf Alice 一同入選電影《 Trainspotting T2 》的原聲帶,第二張專輯《 Songs For Our Mothers 》也入選多家媒體的年終榜。

惟自2017起樂隊不時傳出解散謠言,主唱 Saul Adamczewski 也另組 glam-rock 味濃的 The Moonlandingz ,不禁讓人擔心 Fat White 從此成為絕響。幸好他們最近公布了第三張專輯的消息,取名《 Serfs Up! 》,也許是向 Beach Boys 的1971年專輯《 Surf's Up 》致敬?先行單曲像〈 Feet 〉尤如 La Bionda 為他們打造了一套末日專用的 Italian-disco 舞曲,有些人則說像是 Leonard Cohen 顯靈在 Nine Inch Nails 的音樂上吟唱,也是頗生動的形容。

Ill Wind - Radiohead

Radiohead 去年雖然沒有新專輯,不過就有 Thom Yorke 為重製的 art-horror 經典《陰風陣陣 Suspiria》製作電影配樂,加上由《 Call Me By Your Name 》的人氣導演 Luca Guadagnino 操刀,自然成為 hipster 界熱話。至於對電影沒興趣的樂迷,Radiohead 最近發表了新歌〈 Ill Wind 〉,取自前作《 A Moon Shaped Pool 》的錄音 session。甫一釋出,當然又有樂迷急不及待表示「這首歌比那整張爛專輯都好聽」云云,就如不少人當時把〈 True Love Waits 〉的錄音版本評擊得一文不值一樣,然而事實果真如此嗎?還是用自己的耳朵評價最公道。

Pond - Daisy

相信繼他們 2017 年來港演出過後,在香港應該吸納了一些新樂迷,而不會再僅僅被視為 Tame Impala 的分支樂隊(事實上,Pond 比後者要出現得早呢)。他們將於3月1日推出第八張專輯《 Tasmania 》,依舊聯合 Kevin Parker 共同製作,據說是《 The Weather 》的姊妹作。第三首單曲〈 Daisy 〉在音質上亦延續沙塵滾滾的 stoner-rock 本色,歌曲 mv 記錄了樂隊在荒野郊遊的美好一天,從片段所見 Nick Allbrook 和演員 Michael Cera 的撞臉情況開始有所退減。

American Football - Silhouettes

他們在 2016 年發表了與處子作相隔十七年的專輯《 American Football 》,幸好第三張沒有再等上十數年,而是定於今年推出,專輯名字繼續選擇沿用樂隊名字《 American Football 》,我們就姑且稱之為《 LP3 》吧。目前的歌單可見有 Slowdive 的 Rachel Goswell、Paramore 的 Hayley Williams 以及 Land of Talk 的 Elizabeth 三位傳奇女主唱助陣。在公布新作同時 American Football 也釋出先行單曲〈 Silhouettes 〉,全長七分鐘的歌曲以清脆的鈴響開始,Mike Kinsella 情感奔放的歌聲貫穿全曲,而結他部分依舊帶點 math-rock 的調子,是一首能夠淨化心靈的 emo 長篇。