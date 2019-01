【新歌速遞】 TOY 、 The Moth & The Flame 、 許冠英 ...

子曰:新歌何其多,難追,好彩有扭耳仔不定期為你精選。今次我們介紹的有曾兩度來港的英國迷幻樂隊 TOY 、 兩位本地新銳樂手合體的 JIPRIP & Room307 、 美國另類流行樂隊 The Moth & The Flame 、 天使面孔小惡魔美男 Puzzle 以及夢幻狠辣兼備的墨西哥 noise-rock 勁旅 Lorelle Meets the Obsolete 等五組人馬的新作。

TOY - Mechanism

由迷幻新銳到派系中堅,英國樂隊 TOY 將於本週六推出的《 Happy In The Hollow 》將會是他們第四張大碟,也是他們轉投廠牌 Tough Love 後的首作。早前推出的單曲〈 Mechanism 〉見證了他們的,除了熟悉的德式 motorik 節奏,歌曲背後的電子音效 sequence 竟有種〈 Common People 〉的既視感,但更教人驚喜的得說主唱 Tom Dougall 的歌聲比以往添加了一種柔軟,令整首〈 Mechanism 〉仿如跟隨蒸氣火車急促沸騰的煙霧,呈現一種虛幻的律動。

JIPRIP & Room307 - 無情夜冷風 (cover)

原曲由許冠傑主唱,收錄於《鬼馬雙星》。大概是出於舊年華的熱愛, NYPD 南洋派對的結他手 JIPRIP 把此曲重新演繹,並有音樂廠牌 Wild$tyle Records 撒野作風旗下的的新成員 Allex Chan a.k.a Room307 獻聲,據傳是二人惺惺相惜的定情歌曲。雖然兩子不過二十出頭,這個翻唱版本倒是保留了一種老香江的情懷, JIPRIP 偶爾滲進的幾串電子琴聲有如海面浮爍的星光,與原作相比更是顯得散漫懶慵;而 Allex Chan 低沉的腔調雖不帶一代許姓歌王的影子,卻微妙地貼近原作曲者及填詞人 —— 許冠英。

The Moth & The Flame - The New Great Depression

你有遇過怪獸嗎?近年情緒疾病有逐漸被媒體正視,英國二戰時期的首相邱吉爾的抑鬱症病歷也因名人效應被不同媒體大量借題報導,令「抑鬱症就像在心裡住了一隻黑狗」這個形象化的比喻變得廣為人知 —— 不過情緒與精神病既複雜而又多變,與其說是一隻黑狗,倒不如說是因人而異的百變怪。

美國另類流行樂隊 The Moth & The Flame 新歌〈 The New Great Depression 〉就是又一首關於那隻寄居於內心的怪獸的作品,歌詞中的「I’m fine, don’t ask. The truth is the monster in my head is ruthless.」 也不轉彎抹角直接點出他們對這種痛苦的看法。編曲上的搖滾格式無甚驚喜,而電子化的樂選擇則似乎是受了流行化後的 M83 的影響,以歌論歌就只是一首背景獨立的流行小品,但 mv 關於男孩與怪獸的相處倒是挺扎心,值得一看。

歌曲名稱明顯取自上世紀二十年代「經濟大蕭條」的英文原稱「 The Great Depression 」,在可預見的將來恐怕只會愈來愈多人需要學習應對他們內心的怪獸。

Puzzle - Loose Cannon

現今非主流樂界顏值最高的男子組合非 The Garden 莫屬,兩位孖仔 Wyatt 及 Fletcher Shears 有著天使般的臉孔,深諳 off-beat 美學,無論音樂抑或行為風格同樣講求混亂失序,表面怪雞實則賣萌,比 Gallangher 兄弟可愛多了。雙子除了合體夾band外亦各以 Enjoy 及 Puzzle 之名進行個人實驗習作(而且極為多產),雖然延續了 The Garden 的風格但又各走 bandsound 和電子兩個光譜。

Puzzle 新歌〈 Loose Cannon 〉又是一首難以捉摸而且無需定義的實驗作,帶點復古合成音效,帶點 hip-hop 節奏,帶點 punk 味道的自由說唱;建議將此曲連同 mv 一同接收,看著 Fletcher 充滿活力的肢體擺動,歌也變得活潑起來。

Lorelle Meets the Obsolete - Ana

在初出道時被冠上 shoegaze 新銳之名,然而 Lorelle Meets the Obsolete 在我心目中一直是一隊 noise-rock 組合,而來到第五張專輯《 De Facto 》就處處充斥著殘暴的噪音。開場曲〈 Ana 〉雖然擁有一個女生名字,卻是一首奉行工業風格的作品,如鬼魅的女聲迴濫開場,重拍鼓聲持續在後進行打樁運動,隨著歌曲推進,不斷爆發各種刺激神經的非人嗓音,自認好此道者絕對不能錯過。