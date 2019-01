【有戲聽】《月亮喜歡藍》配樂師回歸《VICE》前美國副總統高與低

聽歌之餘當然要睇戲,兩樣均是不能分割的啊!講述第 46 任美國副總統、已故迪克·切尼( Dick Cheney )一生的傳記式電影《 VICE 》( 港譯:為副不仁)。電影由性格男星 Christian Bale 主演外,其原聲配樂則由金像提名配樂師 Nicholas Britell 主理,他替多部叫好又叫座、又與美國文化有深切關係的電影製作過配樂,大家即管聽聽今次為一套政治人物電影弄的配樂會有何牽動力。

先說說《 VICE 》這部亞當 · 麥凱( Adam McKay )執導電影,講述迪克 · 切尼的政治地位如何由 70 年代初逐漸提升,由成為美國史上最有實權的副總統。他由一個在白宮特別助理,到成為白宮辦公廳主任、聯邦眾議員、國防部長,成為策劃波斯灣戰爭的人之一,到離開白宮做回普通人後,再出山成位小布殊總統的副手... 還有一直與他搏鬥的心臟病。即使大家對迪克 · 切尼這位共和黨副總統沒太大興趣,也可以看看 Christian Bale 又一次將自己身體推向極限,由瘦變肥去演繹一位人物。

看戲之餘就是聽歌,《 VICE 》的原聲配樂由 Nicholas Britell 主理,他早前的配樂作品包括《 月亮喜歡藍 》( Moonlight )的 OST、《 被奪走的 12 年 》( 12 Years a Slave )製作戲中現場的音樂及歌曲、《 男女單打戰 》( Battle of the Sexes ),而《 VICE 》也是 Nicholas Britell 與導演 McKay 的第二次合作,對上一次是為金融危機電影《 沽注一擲 》( The Big Shot )製作配樂。

Moonlight 主題曲

Nicholas Britell 和早前介紹過為《 La La Land 》作配樂的 Justin Hurwitz 一樣,都是哈佛生,Nicholas 讀古典樂壇長鋼琴(很自然吧?),但在求學時期曾組過一隊叫 The Witness Protection Program 的純音樂 hip-hop 樂隊,在隊中玩合成器!

令大家開始注意 Nicholas 才華的時候,是他與 Natalie Portman 的合作,Natalie 首次執導的電影《 Eve 》,當中用的配樂有 Nicholas 的原創作品〈 Forgotten Waltz No. 2 〉;另一套有他創作配樂的電影《 Gimme the Loot 》更參與競逐康城影展的「 一種關注 」獎項( Un Certain Regard )及在 SXSW 影展得到了評審團大獎。

不過最觸動人心的作品,還是 Nicholas Britell 在《 被奪走的 12 年 》內戲中所重新編製、原創的歌曲。包括他編製的「 work song/spiritual song 」〈 My Lord Sunshine (Sunrise) 〉和重新演繹的〈 Roll, Jordan,Roll 〉這一首對 blues 這個音樂類型的發展有啟蒙之效的「 黑人聖歌 」( spirituals/ negro spirituals )。還有一首小提琴樂章〈 Cotton Song 〉。

來到《 VICE 》的 OST,大家可以聽到 Nicholas Britell 除了他拿手的鋼琴外,也融合了管弦樂的 classical 音樂與 jazz、blues 的元素,於〈 Master of the Butterfly Knife 〉一曲中可以聽到 saxophone 和電結他;於〈 Flipping Cards 〉又可以聽到如在電影《 Whiplash 》中會出現的樂章( 值得一提 Nicholas 是《 Whiplash 》的監製之一,因為當年都是在大學認識導演 Damien Chazelle );〈 The Washington Game Board 〉更可聽到低音結他主導整首樂曲呢。

相信大家可以憑這一張 OST,聽到了在政界、走進白宮是如何一回事。

《 VICE (Original Motion Picture Score) 》Spotify 上聽

到大家再看《 VICE 》這電影時,大家也可以對迪克·切尼作一個批判,他策劃波斯灣戰爭是正確嗎?他和小布殊面對美國史上最致命的恐怖襲擊 9/11 事件及後各伊拉克宣戰、間接令 ISIS 勢力掘起令中東以致歐洲終日無安寧,這位最有實權的副總統,那份權力是濫用了嗎?值得大家深思。最後送上這段由已故笑匠 George Carlin 於 1992 年演出時對波斯灣戰爭的看法,看看大家感不感受到他對美國政府那份冷嘲熱諷,他最後也有提及迪克·切尼的 ;)