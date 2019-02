New Order 《 Technique 》 獨立搖滾與電音舞曲黃金比例鍊成30年

30年前, New Order 發表樂隊的第五張專輯《 Technique 》,背後是吸納著源自西班牙 Ibiza 的 Balearic house 薰陶以及 acid house運動的衝擊而來。專輯的重點,是他們得以把師承自 Balearic / acid house 的電音舞曲製作與他們本身的 indie rock 曲風作出融會貫通,同時又表現出筆下的優秀美好歌曲,做到曲曲皆精采,彰顯出樂隊的一次登峰造極狀態,被視為這隊英國曼徹斯特傳奇性獨立名團最重要的專輯。

若然要我列舉出英國曼徹斯特傳奇性獨立名團 New Order 在80年代兩張最重要的奠定性專輯,我會說是1983年的第二張專輯《 Power, Corruption & Lies 》,以及1989年的第五張專輯《 Technique 》。緊接著神曲〈 Blue Monday 〉面世的前者,標誌著 New Order 從結他主導的 post-punk 樂隊而轉營為大量應用電子合成器的 electro-pop樂團之重大蛻變過程;而後者則見證到他們把 indie rock 與 house 紀元電音舞曲作出無懈可擊的通婚。

相關文章:New Order名曲〈Blue Monday〉前奏響起 都必令樂迷如著魔般起舞

New Order 的第五張專輯《 Technique 》,唱片封套繼續交由合作無間的 Peter Saville 設計,其鮮豔繽紛色彩感也是 acid house 時代之象徵。

30年前,《 Technique 》就在1989年1月30日於曼城獨立廠牌 Factory Records 旗下面世 (在美國則由 Quincy Jones 的 Qwest Records 發行) 。

試聽《 Technique 》

《 Technique 》的背景,是 New Order 吸納著源自西班牙 Ibiza 島嶼的 Balearic house 薰陶以及 acid house 運動的衝擊而來。那時 Bernard Sumner 、 Peter Hook 、 Stephen Morris 、 Gillian Gilbert 以及錄音師 Michael Johnson,就是身處 Ibiza 這個度假勝地、體驗著其 Balearic 舞曲與 club scene ,並在當地的 Mediterranean Studios 展開創作與錄音工作( Factory 老闆 Tony Wilson 形容是一次他們最昂貴的假期),繼而回到英國在 Peter Gabriel 的 Real World Studios 於「清醒」的環境下把專輯完成。

New Order:Gillian Gilbert 、 Bernard Sumner 、 Stephen Morris 和 Peter Hook (互聯網圖片)

沒錯, New Order 早已憑著〈 Blue Monday 〉、〈 Confusion 〉等單曲而以 post-punk 紀元獨立樂隊的姿態開啓了電子跳舞音樂的門戶。然後,他們再遇上另一輪電音舞曲文化的影響,從而要走出以往的框架,甚至擺脫「歌曲」的創作模式之羈絆。在1988年11月發表的先行單曲〈 Fine Time 〉已義無反顧地覆行 acid house 舞曲的取向,創造出 New Order 過往從未涉及過的嶄新音樂風格,而叫我們大感嘖嘖稱奇。

〈 Fine Time 〉的出現,有樂迷對 New Order 的新突破而大呼驚喜而趨之若鶩,然而聽得為之摸不著腦的樂迷也大有人在。就在《 Technique 》面世之前,我們都在懷疑New Order 可會真的做出一張全然帶來像〈 Fine Time 〉般之 house 舞曲的專輯嗎?直至聽到這張專輯,疑慮也一掃而空。

在《 Technique 》裡,只有〈 Fine Time 〉一首是 acid house 狂喜迷幻舞曲形式、沒有太多主唱部分的曲目,當中仍有不少結他主導的歌曲。專輯的重點,是他們得以把師承自 Balearic / acid house 的電音舞曲製作與他們本身的 indie rock 曲風作出融會貫通,同時又表現出 Bernard 等人筆下的美好優秀歌曲,而且更做到曲曲佳精采,彰顯出樂隊的一次登峰造極狀態,結果《 Technique 》也成為 New Order 首張登上英國排行榜冠軍的專輯。

在 Ibiza 的「 clubbing 假期」叫 New Order 樂而忘返忘返。(互聯網圖片)

Peter Hook 說過《 Technique 》並不是一張 Ibiza 跳舞音樂唱片,而是精良地捕獲到夏日的聲音。外界把《 Technique 》奠定為 dance-rock 通婚的名盤專輯,更重要是 New Order 以老大哥的姿態為同年爆發的 Madchester 運動揭開序幕,更為90年代初的 indie-dance 現象寫下領導性之一頁。

專輯在開場曲〈 Fine Time 〉之後,〈 All the Way 〉便馬上再度重投他們那種結他主導的清爽暢快indie rock / indie-pop 風格;〈 Love Less 〉同是這麼美好柔揚的獨立流行曲,Hooky 旋律化的 bassline 軟綿綿如棉花糖;仍有著 post-punk 底蘊的〈 Guilty Partner 〉,更有 Bernard 的鏗鏘acoustic結他獨奏。而單曲〈 Run 〉被美國鄉謠唱作歌手 John Denvor 的版權公司指控其結他 break 酷似其1966年作品〈 Leaving on a Jet Plane 〉而對他們作出法律訴訟,結果 John Denvor 方面勝訴。

相關文章:【 Madchester / Baggy 歌單】曼城狂熱 獨立舞曲運動30週年

另一方面,由搶耳 synth riff 帶出的第二首單曲〈 Round & Round 〉是建基於 house 電音舞曲風格上的 indie-dance 歌曲,在電音製作之餘,Hooky 的招牌式 bassline 、 Bernard 的結他撥弦,仍不失其獨立流行樂本色,達至黃金比例而來。

〈 Mr. Disco 〉曲如其名有著令人猶如置身 disco 舞池的 house 曲風,然而 Bernard 大談 club 界浪蕩族群的曲子卻是唱得多麼淡淡然。Acid house 電音舞曲風格的〈 Vanishing Point 〉亦有著 New Order 那份憂傷情緒,原本 New Order 打算把此曲作單曲發行但卻遭 Tony Wilson 否決。

而專輯最末的〈 Dream Attack 〉在樂迷心目中是他們被受低估之好歌,這首中板歌曲來得美好、低調卻有又著清爽的感覺,甚至配以浪漫的琴音,曲中 Bernard 詩意地道出他對在 Ibiza 的四個月悠長「 clubbing 假期」樂而忘返,不想回到現實世界。