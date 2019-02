香港結他手 Teriver Cheung 與13人樂團帶來爵士古典室樂交融專輯

從美國回流香港多年的爵士結他手/作曲家 Teriver Cheung ,以其個人樂團 Teriver Cheung & Ensemble Transience 名義出版第二張個人專輯《 Episodes 》,見證到他踏足 jazz chamber music 範疇的野心,不獨只讓他的爵士結他演奏專美,而且進一步表現出他作為作曲家與樂團領隊的另一層次。從 Debussy 與Ravel 的法國印象派音樂,到 Pat Metheny Group 的 jazz fusion 、Billy Childs 的 chamber jazz,抑或 Brad Mehldau 、 Gwilym Simcock 等名字, 皆是《 Episodes 》背後的音樂影響。

Teriver Cheung (張駿豪)大抵算是跟我來往較密的新一代香港爵士音樂家,畢竟我們都有共同的朋友圈子、不時會在音樂場合上踫面,也一起做過音樂評審,而且在多年前我曾跟 Teriver 做過一個深度訪問,正好讓我對這位從美國回流香港的年青爵士結他手/作曲家朋友能夠有進一步的認識。

睽違差不多七年, Teriver Cheung 終告再次發表個人專輯。(攝影:Anthony Lai / Kurt Chan )

2012年,身處美國紐約市的 Teriver 已出版了他自資在新澤西錄音、在紐約市混音,並交由紐約獨立廠牌 Tippin' Records 發行的首張個人專輯《 My Nocturne 》,那時 Teriver 才27歲,唱片封面上的他仍一臉幼氣。相隔差不多七年後,喜見他以其個人樂團 Teriver Cheung & Ensemble Transience 名義灌錄的第二張個人專輯《 Episodes 》終告在2019年1月面世。

Teriver Cheung & Ensemble Transience的《 Episodes 》專輯由 Teriver 的自家唱片廠牌 Drip Music 出版。

單憑「爵士結他手」這個字眼,那從不足以介紹到 Teriver 的音樂世界。他是結他演奏家,同時也是作曲家; Teriver 赴美在University of North Texas 取得 Jazz Study Performance 學位(他仍在大學時所組成的爵士樂團 Nobody’s Business 已曾在2008年出版了首張專輯《 Forward Momentum 》),跟著跑到紐約市定居與發展期間,在爵士音樂圈之外,他曾組成過一隊 R&B 組合 Nuf' Said。到近年他跟台灣鼓手黃子瑜( Fish )及新加坡電風琴手Chok Kerong 組成 contemporary jazz 三人樂團 The Beat Brothers 並在2015年出版過《 ArtCore 》專輯,又與古典作曲家/指揮家林丰聯袂合作跨越古典室樂與爵士樂、以香港這個城市為題的多媒體音樂會《禾‧日‧水‧巷》(配合影像設計師黎智禮的視頻),又跟 Chochukmo 主唱 Jan Curious 組成 R.O.O.T (即 Running Out Of Time 之意)這隊跨越爵士/流行/另類搖滾的樂隊活躍於本地獨立音樂圈子。 Teriver 就是那種猶如火麒麟音樂家,而又每每會令人有驚喜。

2012年的《 My Nocturne 》專輯, Teriver 所祭出是以結他作主導的當代爵士樂,感覺是較典型的東西;如今的 Teriver Cheung & Ensemble Transience 的《 Episodes 》,則見證到他踏足 jazz chamber music 範疇的野心,不獨只讓他的爵士結他演奏專美,而且進一步表現出他作為作曲家與樂團領隊的另一層次。

《禾‧日‧水‧巷》開啓了 Teriver 的古典音樂/室內樂薰陶,而《 Episodes 》的出現,也可以視為《禾‧日‧水‧巷》的延伸。《禾‧日‧水‧巷》在2015年10月於香港文化中心 Studio Theatre 首演,然後他們把這個音樂會帶到中國大陸、台灣以及英國倫敦演出,同時 Teriver 也開始構思這個 jazz chamber 個人 project。同樣是帶來糅合室內樂團與士樂團的 ensemble ,Teriver 在2017年成立的 Ensemble Transience 是一隊結集13名國際化陣容樂手的大樂團,並在同年11月於台北把《 Episodes 》灌錄而成。

Teriver Cheung (後排左)與 Ensemble Transience 以及錄音師在台北成戲院錄音室大合照。( Teriver Cheung 提供照片)

Teriver 的 jazz chamber 音樂如何練成?無論是兩大法國印象派作曲家 Claude Debussy 和 Maurice Ravel、深受二人影響的法國作曲家Henri Dutilleux,到美國爵結他大師的 Pat Metheny 的 jazz fusion 樂團 Pat Metheny Group、美國加州 chamber jazz 鋼琴家 Billy Childs、美國 jazz orchestra 領隊 Maria Schneider ,抑或90年代出道的美國新派爵士鋼琴家 Brad Mehldau 、 跨越爵士與古典音樂的英國鋼琴家 Gwilym Simcock , 皆是《 Episodes 》背後的音樂影響。

+ 5 + 4 + 3

專輯開場曲〈 Morning Before Departure 〉本來在《禾‧日‧水‧巷》裡只是兩分多鐘的曲目,但現在 Ensemble Transience 的版本便是達七分多鐘長之旅程。〈 Stillness 〉本是 Teriver 跟合作無間的 Chok Kerong 之結他/鋼琴二重奏曲目,現在乃呈現著一份電影感與流麗感。

《 Episodes 》只有五首曲目,但〈 Into the Blue 〉和〈 Neon 〉都是分別有十六分鐘與十分鐘長度的 epic 樂曲。前者也是專輯的核心之作,從有如 Debussy 或 Ravel 的印象派音樂,到勾勒出起承轉合的情節,都泛出詩意之美;由電影配樂般的〈 Neon Intro 〉帶出之後者,是浮華的都市風景,在鋼琴獨奏之後,也是有較多結他演奏與傾向 jazz fusion 風格的一曲, Mark Ferber 在尾段的鼓擊獨奏亦甚精采。

《 Episodes 》專輯是 Teriver 自家唱片廠牌 Drip Music 的出品,包裝相當之精美。冊子裡附上四首詩篇文本,帶出「平靜」、「疑問」、「觀察」、「飄零」的主題;而出自新加坡畫家 Andy Yang 手筆的 artwork ,更花了九個月時間來完成。

