Red Hot 一年內玩完 Fuji Rock 又玩 Summer Sonic ？你睇真啲啦

日本兩大音樂節之一 Fuji Rock Festival 昨日公布了2019年的首輪演出陣容,除了 The Cure 、 Sia 、 James Blake 、 Thom Yorke 、 Khruangbin 等驚喜名字外,更有一個令人在意的字眼 … Red Hot Chilli … Red Hot Chilli Peppers 不是早前才確認參演同樣是今年舉行的另一個日本音樂祭 Summer Sonic 嗎?

細心一看,原來此 Red Hot 不同於彼 Red Hot,參演 Fuji Rock 的單位叫作 Red Hot Chilli Pipers ,注意,是 Pipers 而非 Peppers 。這種介乎致敬與戲謔之間的取名方式在音樂界不算罕見,像同樣會參演今年 Fuji Rock 的 The Chemical Brothers 當初就直接挪用 Beastie Boys 的製作班底名字 Dust Brothers 、 電子樂手 Chet Faker 的名字是緣自爵士樂手 Chet Baker 、 Daft Pink 是惡搞 Daft Punk 等等,而令人意想不到的是這班「 Pipers 」竟然是一隊來自蘇格蘭的「 Celtic rock 」樂團。

甚麼是 Celtic rock ?

Celtic,一個足球迷和籃球迷都應該相當熟悉的名字,分別代表蘇格蘭超級足球聯賽和 NBA 中兩支同樣歷史攸久的球隊,然而真正知道「 Celtic 」一詞字義的香港讀者相信不多。這個名詞其實源自西歐最古老的土著民族,在公元前的古羅馬時期,連同日耳曼人和斯拉夫人被視為三大蠻族,情況類似古代中土會把陌生的外族稱為蠻夷一般。現今的愛爾蘭人、蘇格蘭人、威爾斯人甚至法國境內的 Bretons 都是 Celtic 的後裔;不過也有學說指 Celtic 其實只是泛指一個語言集團......相信不單純是指那濃得化不開的口音吧。

明白了 Celtic 的字義和地域性,那 Celtic rock 一詞的意思也就顯而易見 ———— 泛指發揚於 Celtic 文化圈的搖滾樂,大家可與屬於英格蘭大陸( Britian )的 Brit-pop 作類比。這個詞彙最早出現於1970年,蘇格蘭迷幻界傳奇人物 Donovan 用之來形容他當年推出的大碟《 Open Road 》,但史學家們一般認為該專輯並無展示出足以定義 Celtic rock 的風格或樂器編制,所以並不算真正意義上的派系開山之作。事實上,這張《 Open Road 》與 Donovan 早期的前衛迷幻民謠作品相比,可謂是還原基本步般的直白搖滾樂。

正統的 Celtic rock 啟發自七十年代的民謠革新,英美的樂隊開始把電結他和其他電子樂器融入到民謠曲式當中,而當這個風潮影響至愛爾蘭和威爾斯等地時,除了 Thin Lizzy 、 Horslips 和 Tri Yann 等代表外,亦有部分樂手選擇以蘇格蘭傳統樂器「風笛( bagpipes )」為歌曲主軸,配以搖滾制式創造出一種非常具民族特色的新風格。這個大膽的嘗試引來不少後人仿效,像後搖班霸 Godspeed You! Black Emperor 的名作〈 East Hastings 〉就以風笛開首,Sonic Youth 結他手 Lee Ranaldo 與風笛手 David Watson 長期合作,另外的例子還有 Parliment 、 Obtial 、 Paul Macartney 、 AC/DC 、 The White Stripes 等單位。

而由於北愛爾蘭自1969年至1997年之間斷斷續續的獨立運動所催生的激進政治氛圍,當地年青人轉而加強了對於「 Celtic 」根源的身份認同,繼而演化成 Celtic punk 這種分支,連遠至美國的愛爾蘭社區也誕生了 Dropkick Murphys 和 Black 47 等樂隊作呼應;而愛爾蘭天團 U2 早期的獨特聲響也多少是由 Celtic rock 演化而成,歌詞題材亦往往帶有政治批判。惟進入八十年代中期起,隨著戴卓爾卸任,工黨貝利雅的親和政策出台,世界媒體的焦點換過一遍又一遍,曾經火紅火綠的 Celtic rock / rock 也就漸漸洗去其民族主義色彩,回歸成一種文化表現。

而今次參演 Fuji Rock 的 Red Hot Chilli Pipers 正是一組風格正宗的 Celtic rock 樂隊,沒有政治意識,因為贏下了2007年BBC才藝表演節目《 When Will I Be Famous? 》而成名,現場演出向來以激情洋溢見稱,今次登上以富士山為名的音樂節舞台,不禁令我想起當年女子十二樂坊在日本也曾一度是人氣話題呢......

老實說,風笛的聲音聽上去非常近似中國尤其是廣東一帶的喪禮中會使用的「啲打」,那是否代表香港的喃嘸師傅們其實也有相當的搖滾潛力呢?