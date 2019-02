The Flashback - Replay: 自我重覆向乏味社會反擊

2015 年成立的搖滾樂隊 The Flashback,2018 年 12 月推出他們首支單曲〈 Replay 〉,他們與扭耳仔分享了點點歌曲的背後,也為他們的音樂想帶出的訊息得到更多樂迷的認識。

The Flashback 由主音、結他、鍵琴手 Andy Season、鼓手 Rocky Wong、低音結他手 Dennis Tang 和結他手 Seraph Lok 組成,以搖滾為他們的音樂主題。

在新歌曲〈 Replay 〉的介紹中,The Flashback 以「日復日的乏味工作、爭執衝突;倒模式的商業音樂、創作題材;不進反退的政治氣氛、生活質素。這個一成不變的世界,你厭倦了,渴望著改變」,看來是一首要將壓抑得以渲洩的歌曲,他們又是否同意這一個創作背後呢?

1. 〈 Replay 〉一曲的創作靈感?

靈感源於主音 Season 在大學畢業前夕,忽然「看破紅塵」,發現不論是電影、音樂、還是新聞題材都是不斷在重覆;人們自願成為消費主義下的產物,不斷購物來填補內心的空虛;追尋夢想,然後被否定、被欺壓、遺忘、放棄,我們對所有事情都感到乏味。於是,Season 決定和 The Flashback 來一個「自我重覆」,刻意只用「 C 」和「 Em 」這兩個 Chord Progression 貫穿全曲,又刻意用上我們喜歡的音樂類型 —— punk rock 、j rock 、brit-pop 、math rock 和 post rock,以拼貼形式寫成〈 Replay 〉,同時代表 The Flashback(倒放 / 閃回)的意思。

2. 音樂上 The Flashback 會是怎樣的風格?

從前我們是想玩英倫搖滾的,後來愛上了日系跳躍音樂。我想現在只能被稱為 alternative rock 吧!

3. 找來 Water Studio 的 Kelvin 作監製的過程是怎樣?

Kelvin 是來自另一隊樂隊 Last Digits 的結他手,我們聽了他為 Last Digits 做 mixing 的歌曲,好搖滾,是我們追求的聲音。Kelvin 不只是為我們混音,更為我們的歌曲部份重新編曲,尤其為結他編曲、和音提出不少有用的意見。

4. Lyrics Video 的動畫及 art work 很令人著迷,是怎樣構思的?

我們有參考黑白電影的感覺、未來復古的元素。主題是站在莫比烏帶( Möbiusband )上的螞蟻,最適合用來形容現代香港人。對了,那個在圖圈上轉動的小人其實是主音 Season 的 Top Shot。

5. 在樂隊簡介中,你們指 「 Flashback 」一詞意指電影中的閃回鏡頭,那你們成員間有甚麼在現實中印象深刻的 flashback?看電影中那些閃回的鏡頭畫面又是令你們很深刻的?

對我們來說,最印象深刻的 flashback 是每晚練習過後的劈酒、演出過後的劈酒、台灣演出期間的劈酒…… 電影中最深刻的閃回鏡頭,我想是《 Blade Runner 》主角夢見的那隻獨角獸,或是《 Citizen Kane 》結局那 rosebud 的 flashback。這樣的 flashback 引人暇想,留白,卻又好像有很多寓意、很多感情蘊釀其中。

