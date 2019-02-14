The Flashback - Replay: 自我重覆向乏味社會反擊

2015 年成立的搖滾樂隊 The Flashback，2018 年 12 月推出他們首支單曲〈 Replay 〉，他們與扭耳仔分享了點點歌曲的背後，也為他們的音樂想帶出的訊息得到更多樂迷的認識。

The Flashback 由主音、結他、鍵琴手 Andy Season、鼓手 Rocky Wong、低音結他手 Dennis Tang 和結他手 Seraph Lok 組成，以搖滾為他們的音樂主題。

在新歌曲〈 Replay 〉的介紹中，The Flashback 以「日復日的乏味工作、爭執衝突；倒模式的商業音樂、創作題材；不進反退的政治氣氛、生活質素。這個一成不變的世界，你厭倦了，渴望著改變」，看來是一首要將壓抑得以渲洩的歌曲，他們又是否同意這一個創作背後呢？

1. 〈 Replay 〉一曲的創作靈感？

靈感源於主音 Season 在大學畢業前夕，忽然「看破紅塵」，發現不論是電影、音樂、還是新聞題材都是不斷在重覆；人們自願成為消費主義下的產物，不斷購物來填補內心的空虛；追尋夢想，然後被否定、被欺壓、遺忘、放棄，我們對所有事情都感到乏味。於是，Season 決定和 The Flashback 來一個「自我重覆」，刻意只用「 C 」和「 Em 」這兩個 Chord Progression 貫穿全曲，又刻意用上我們喜歡的音樂類型 —— punk rock 、j rock 、brit-pop 、math rock 和 post rock，以拼貼形式寫成〈 Replay 〉，同時代表 The Flashback（倒放 / 閃回）的意思。

2. 音樂上 The Flashback 會是怎樣的風格？

從前我們是想玩英倫搖滾的，後來愛上了日系跳躍音樂。我想現在只能被稱為 alternative rock 吧！

3. 找來 Water Studio 的 Kelvin 作監製的過程是怎樣？

Kelvin 是來自另一隊樂隊 Last Digits 的結他手，我們聽了他為 Last Digits 做 mixing 的歌曲，好搖滾，是我們追求的聲音。Kelvin 不只是為我們混音，更為我們的歌曲部份重新編曲，尤其為結他編曲、和音提出不少有用的意見。

4. Lyrics Video 的動畫及 art work 很令人著迷，是怎樣構思的？

我們有參考黑白電影的感覺、未來復古的元素。主題是站在莫比烏帶（ Möbiusband ）上的螞蟻，最適合用來形容現代香港人。對了，那個在圖圈上轉動的小人其實是主音 Season 的 Top Shot。

5. 在樂隊簡介中，你們指 「 Flashback 」一詞意指電影中的閃回鏡頭，那你們成員間有甚麼在現實中印象深刻的 flashback？看電影中那些閃回的鏡頭畫面又是令你們很深刻的？

對我們來說，最印象深刻的 flashback 是每晚練習過後的劈酒、演出過後的劈酒、台灣演出期間的劈酒…… 電影中最深刻的閃回鏡頭，我想是《 Blade Runner 》主角夢見的那隻獨角獸，或是《 Citizen Kane 》結局那 rosebud 的 flashback。這樣的 flashback 引人暇想，留白，卻又好像有很多寓意、很多感情蘊釀其中。

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