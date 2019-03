光之使者 Karen O & Danger Mouse 帶來概念專輯《 Lux Prima 》

Yeah Yeah Yeahs 女主將 Karen O 與鬼才製作人Danger Mouse 聯袂合作,是多麼匹配的組合。他們的驚豔之處是其音樂得以超出樂迷的預期,在《 Lux Prima 》專輯裡的聲音,便能夠跨越電影感音樂、 trip hop 、psychedelic 、 funk 、 soul 、 lo-fi ballad 而來。「 Lux Prima 」即拉丁文的「第一道光」之意,《 Lux Prima 》亦被視為一張圍繞著光做主題的概念專輯;與此同時,他們又會帶來一個多媒體藝術裝置展覽《 An Encounter with Lux Prima 》。

一位是art punk / post-punk 樂隊 Yeah Yeah Yeahs 的狂野女王,一位是曾榮獲 Grammy Award 「最佳監製」獎項的鬼才製作人。也許在過去大家都從沒有想像過 Karen O 和 Danger Mouse 會有聯袂合作的一天,然而當這兩個同樣是來自美國紐約市的名字走在一起的時候,卻又覺得這是多麼匹配的組合,毫無半點違和感。到底這個合作關係,原來已經醞釀了一段長時間而來。

Karen O (右) 與 Danger Mouse (左)的合作構思始於十一年前。(圖片提供:Warner Music )

回到2008年前,雙方忽發奇想,構思一起合作。雖然彼此惺惺相惜,但又不算老友鬼鬼、不常有見面的機會,所以這個計劃仍一直沒有實則行動,只有一拖再拖下去。事隔八年後, Karen O 和 Danger Mouse 才在2016年間開始創作與錄音。而他們聯袂合作的《 Lux Prima 》專輯亦終告在這個2019年3月面世。

Karen O 的前作已是2014年的首張個人專輯《 Crush Songs 》,樂迷們那是多麼渴望 Karen 正式歸位。(圖片提供:Warner Music )

Karen O 與 Danger Mouse 的合作得以如此叫樂迷萬分期待,畢竟 Yeah Yeah Yeahs 自2013年專輯《Mosquito》之後已久未有新作,而 Karen O 在2014年帶來的首張個人專輯《 Crush Songs 》,這批粗糙赤裸的 lo-fi ballad 歌曲其實已是她在2006至07年間私密地在睡房灌錄而成,所以說其近作歌曲已要數到她為 Spike Jonze 電影《 Her 觸不到的她》(2013年)所創作的插曲〈The Moon Song〉。因此,樂迷們那是多麼渴望 Karen 正式歸位。

發跡於另類 hip hop界的 Danger Mouse 一向喜歡跟另類搖滾樂手合作。(圖片提供:Warner Music )

另一方面,把 Jay-Z 的《 The Black Album 》與 The Beatles 的《 White Album 》來 mash-up 成《 The Grey Album 》專輯(2004年)而聲名大噪的 Danger Mouse ,這位發跡於另類 hip hop界的製作人是火麒麟一名,多年來都喜歡跟一名主唱單位進行二人組合形式合作,除了跟 MF Doom 組成的hip hop 組合 Danger Doom 、跟 CeeLo Green 組成的 neo-soul 二人組 Gnarls Barkley 之外,曾監製過 Beck 的2008年專輯《 Modern Guilt 》、又是跟俄亥俄州藍調車房搖滾二人樂團 The Black Keys合作無間之唱片製作人的 Danger Mouse ,亦喜歡跟另類搖滾樂手合作。因此他還有跟另類鄉謠樂團 Sparklehorse 聯袂合作的2010年專輯《 Dark Night Of The Soul 》(發表於靈魂人物 Mark Linkous 在當年自殺身亡之後),更與美國奧勒岡州波特蘭獨立搖滾樂團 The Shins 靈魂人物 James Mercer 組成 Broken Bells 。所以得悉到當他跟 Karen O 合作時,其實也不算怎樣為之意外。

當Karen O 遇上 Danger Mouse ,其驚豔之處是他們的音樂得以超出我們的預期。二人合作下的聲音,並不屬於某一種音樂風格。在《 Lux Prima 》專輯裡,便能夠跨越電影感音樂、 trip hop 、psychedelic 、 funk 、 soul 、 lo-fi ballad 而來。

Karen O & Danger Mouse 的《 Lux Prima 》專輯由〈 Lux Prima 〉「第一道光」開始,以〈 Nox Lumina 〉「最後一道光」作結。

「 Lux Prima 」即拉丁文的「第一道光」之意,專輯第一曲正是主題曲〈 Lux Prima 〉,而最後作結的〈 Nox Lumina 〉則是指「夜之光」或「最後一道光」,當中又有一首〈 Turn the Light 〉,也是何解《 Lux Prima 》被視為一張圍繞著光做主題的概念專輯。與此同時,他們又會帶來一個多媒體藝術裝置展覽《 An Encounter with Lux Prima 》在4月18至21日於洛杉磯的 Marciano Art Foundation 舉行。Karen O 與 Danger Mouse 的合作就是如此殊不簡單。

去年11月先釋出長達九分鐘的〈 Lux Prima 〉已叫大家聽得驚喜,歌曲由電影感氛圍弦樂帶出,猶如一片晨曦初露的意境, Karen 的嗓音亦來得如斯空靈,然後鼓擊才徐徐地響起;到了三分鐘之後卻蛻變成截然不同的 trip hop / downtempo 曲風,” I'm nowhere / I'm no one / I'm nobody / There's nobody, but you”的歌詞又能令人琅琅上口;回到電影感氛圍之後,歌曲卻變成好比法國樂團 Air 的「復古未來派」、月球漫步節奏的 space-age 樂曲。

另一主打曲目〈 Woman 〉,就是一首有著騷靈廠牌 Motown 式節拍的迷幻搖滾歌曲,加上 Karen 銷魂野性的主唱,也是他們最接近 Yeah Yeah Yeahs 風格的一曲。

Karen O & Danger Mouse 的合作就是二人各自施展自己的東西來共融,但又可聽到是由誰主導,如〈 Turn the Light 〉的 disco-funk 節奏與 soulful 曲子,都是傾向 Danger Mouse 的味道吧。

我不知道會否由 Karen O & Danger Mouse 帶起了一次 trip hop 復興現象,但形容〈 Ministry 〉是首夢幻幽美的 trip hop 歌曲一定錯不了,而唱出“ So day by day, I'll turn my dreams / Into a ministry, a ministry, a ministry of her love “的 chorus 更可令人聽得熔化。

Karen 大唱「 You’re not coming for me/I’m coming for you 」的〈 Redeemer 〉是另一首叫我想像到交由 Yeah Yeah Yeahs 演繹會是甚麼模樣的歌曲;〈 Leopard’s Tongue 〉是二人的 psychedelic-funk 曲目:〈 Reveries 〉是回到《 Crush Songs 》時的 lo-fi ballad ,但下半部分則伴以淒美纏綿的弦樂。

〈 Nox Lumina 〉是一首來得神秘而曼妙的電幻 chamber-pop ,歌曲勾勒出的電影音樂感也跟〈 Lux Prima 〉作首尾呼應。