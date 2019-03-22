在廢棄電影院改造的錄音室 椅子樂團：可直接去彈 analog 的東西

扭耳仔
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台灣的玉成戲院錄音室是一間由廢棄電影院改造的錄音室，保留了舊戲院獨特的空間與音場特色。【 CINEMA SESSIONS 】企劃以同步錄音的形式，留下來自台灣最真實且美好的原創音樂。台灣樂評人王信權走訪於每個樂團的 live session，為他們作了側記。首先推出的是這隊充滿浪漫復古味又帶點搞怪、迷幻的民謠組合 —— 椅子樂團（ The Chairs ）。

「100 好？還是 98 好？」

周日午後，玉成錄音室的控制室，椅子樂團（ The Chairs ）的成員詠靖（主唱兼結他）、仲穎（主唱兼結他）及班森（低音結他），他們跟新生代製作人黃榮毅、錄混音師 Andy Baker 及樂手們，討論著歌曲進行的速度（ bpm ），兩個數字乍看差不了多少，卻影響著音樂的表情變化。

Andy Baker 還拿出他收藏的 1970 年代生產的經典合成器 Roland SH-2000 ——可以在 Blondie 、 Human League 及 Fatboy Slim 的歌曲裡面，聽見那迷人的音色——大夥在它前面變身成大男孩，把玩得不亦樂乎，幾乎忘記等下還要錄製現場。

去年，椅子樂團發行第二張專輯《樂芙莉聖代》（ Lovely Sunday ），同樣出現許多經典樂團的影子，國、台、英、日語混雜，輕快愉悅的復古潮味，令人想起台灣獨立音樂這波——「新浪漫風潮」，例如像是落日飛車（ Sunset Rollercoaster ）、 Angel Baby 、 Deca Joins 及 The Fur. ，律動多一些，厭世少一點。雖然，新作聽來讓人有幸福感，但是在錄製之前，椅子樂團曾瀕臨解散危機。

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三人從台中一中的結他社認識，大學參加了一些創作比賽。因此首張專輯《 Cheers!Land 》的木結他味道濃厚，但在 2016 年入圍了金音創作獎的「最佳新人（團）獎」、「最佳民謠專輯獎」及「最佳民謠單曲獎」之後。團員離開大學，詠靖跑去當兵、仲穎開始工作、班森得趕論文，大家對音樂沒有共識，不安氣氛瀰漫在彼此之間。

所幸，製作人黃榮毅適時加入，樂團找到新的分工模式，回到創作音樂的狀態，完成了單曲〈建議是看開點〉。《樂芙莉聖代》是雙方合作成果的發表，一年多的努力，新的想法加入，聲音變精緻豐富，脫離了草根氣息，旋律更好記上口，收錄的〈若今夜我失眠〉再度入圍金音獎「最佳民謠單曲獎」。

「我們放了一些老歌的元素進來，影響這張專輯的藝人蠻多的，主要是 60、70 年代，像我個人很喜歡 The Beatles，那陣子也聽了 Lou Reed ，還有 David Bowie ，以及一些 indie pop 的歌曲，這些元素都有融入在我們的專輯裡面，」剛退伍的詠靖說。「我們在做這張專輯的時候，比之前任何時候都更放鬆，也更加按部就班。」

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詠靖與仲穎就像早期的 John Lennon 與 Paul McCartney ，兩人完成了專輯大部分的詞曲並輪流擔綱主唱。班森則喜歡日本動漫文化，〈日常的鏡頭〉的日文歌詞出自他手筆，還會趁錄音空檔拿平板電腦打手遊，他開玩笑說：「其實我手都沒有在低音結他上，都是假的。」

此次 Cinema Sessions ，椅子樂團帶來最滿意的兩首新歌：首先是仲穎的台語創作〈手捧一杯酒〉，那陣子團員都愛上了 city pop ，所以編曲加入了一點日式元素，出現了銷魂的薩克斯風（ saxophone ），大概是近期台灣獨立音樂裡最 chill 的台語歌；另一首〈 Rollin’ On 〉是詠靖的傑作，十分具有嬉皮味道，副歌還刻意使用了梵文，風格很像是 John Lennon 在單飛之後，所唱的「勸世歌曲」。

「我覺得錄成現場絕對很有趣，」詠靖說，這次的現場加入了黃榮毅、鼓手潘維及薩克斯風手莊廷。「專輯裡面的鋼琴是用軟體做的聲音，我們在這邊鋼琴會錄真的。然後，合成器的話，現在有辦法完全真的就是 analog 的東西，我們直接去彈它。」

在一桌咖啡前，大家定調了歌曲的速度，在錄音間一同工作到晚上結束這個「 Lovely Sunday 」。

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