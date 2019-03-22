在廢棄電影院改造的錄音室 椅子樂團：可直接去彈 analog 的東西

台灣的玉成戲院錄音室是一間由廢棄電影院改造的錄音室，保留了舊戲院獨特的空間與音場特色。【 CINEMA SESSIONS 】企劃以同步錄音的形式，留下來自台灣最真實且美好的原創音樂。台灣樂評人王信權走訪於每個樂團的 live session，為他們作了側記。首先推出的是這隊充滿浪漫復古味又帶點搞怪、迷幻的民謠組合 —— 椅子樂團（ The Chairs ）。

「100 好？還是 98 好？」

周日午後，玉成錄音室的控制室，椅子樂團（ The Chairs ）的成員詠靖（主唱兼結他）、仲穎（主唱兼結他）及班森（低音結他），他們跟新生代製作人黃榮毅、錄混音師 Andy Baker 及樂手們，討論著歌曲進行的速度（ bpm ），兩個數字乍看差不了多少，卻影響著音樂的表情變化。

Andy Baker 還拿出他收藏的 1970 年代生產的經典合成器 Roland SH-2000 ——可以在 Blondie 、 Human League 及 Fatboy Slim 的歌曲裡面，聽見那迷人的音色——大夥在它前面變身成大男孩，把玩得不亦樂乎，幾乎忘記等下還要錄製現場。

去年，椅子樂團發行第二張專輯《樂芙莉聖代》（ Lovely Sunday ），同樣出現許多經典樂團的影子，國、台、英、日語混雜，輕快愉悅的復古潮味，令人想起台灣獨立音樂這波——「新浪漫風潮」，例如像是落日飛車（ Sunset Rollercoaster ）、 Angel Baby 、 Deca Joins 及 The Fur. ，律動多一些，厭世少一點。雖然，新作聽來讓人有幸福感，但是在錄製之前，椅子樂團曾瀕臨解散危機。

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三人從台中一中的結他社認識，大學參加了一些創作比賽。因此首張專輯《 Cheers!Land 》的木結他味道濃厚，但在 2016 年入圍了金音創作獎的「最佳新人（團）獎」、「最佳民謠專輯獎」及「最佳民謠單曲獎」之後。團員離開大學，詠靖跑去當兵、仲穎開始工作、班森得趕論文，大家對音樂沒有共識，不安氣氛瀰漫在彼此之間。

所幸，製作人黃榮毅適時加入，樂團找到新的分工模式，回到創作音樂的狀態，完成了單曲〈建議是看開點〉。《樂芙莉聖代》是雙方合作成果的發表，一年多的努力，新的想法加入，聲音變精緻豐富，脫離了草根氣息，旋律更好記上口，收錄的〈若今夜我失眠〉再度入圍金音獎「最佳民謠單曲獎」。

「我們放了一些老歌的元素進來，影響這張專輯的藝人蠻多的，主要是 60、70 年代，像我個人很喜歡 The Beatles，那陣子也聽了 Lou Reed ，還有 David Bowie ，以及一些 indie pop 的歌曲，這些元素都有融入在我們的專輯裡面，」剛退伍的詠靖說。「我們在做這張專輯的時候，比之前任何時候都更放鬆，也更加按部就班。」

+ 6 + 5 + 4

詠靖與仲穎就像早期的 John Lennon 與 Paul McCartney ，兩人完成了專輯大部分的詞曲並輪流擔綱主唱。班森則喜歡日本動漫文化，〈日常的鏡頭〉的日文歌詞出自他手筆，還會趁錄音空檔拿平板電腦打手遊，他開玩笑說：「其實我手都沒有在低音結他上，都是假的。」

此次 Cinema Sessions ，椅子樂團帶來最滿意的兩首新歌：首先是仲穎的台語創作〈手捧一杯酒〉，那陣子團員都愛上了 city pop ，所以編曲加入了一點日式元素，出現了銷魂的薩克斯風（ saxophone ），大概是近期台灣獨立音樂裡最 chill 的台語歌；另一首〈 Rollin’ On 〉是詠靖的傑作，十分具有嬉皮味道，副歌還刻意使用了梵文，風格很像是 John Lennon 在單飛之後，所唱的「勸世歌曲」。

「我覺得錄成現場絕對很有趣，」詠靖說，這次的現場加入了黃榮毅、鼓手潘維及薩克斯風手莊廷。「專輯裡面的鋼琴是用軟體做的聲音，我們在這邊鋼琴會錄真的。然後，合成器的話，現在有辦法完全真的就是 analog 的東西，我們直接去彈它。」

在一桌咖啡前，大家定調了歌曲的速度，在錄音間一同工作到晚上結束這個「 Lovely Sunday 」。