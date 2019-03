Geniuz F the FUTURE - 貓(Maau1)：行緊catwalk 個個跳catwalk舞

來自 Bakerie 的 Geniuz F,大家亦稱他作 FUTURE ,個人作品〈貓 (Maau1)〉一推出 ,就掀起了 #Maau1Challenge ,大家識跳catwalk舞未?

Bakerie 成員最近都各自都有作品及個人演出,做個人project 的角色與你在隊中的角色有什麼分別?

Geniuz F the FUTURE : 今次的個人Project一如以往跟幾年前出過那張個人專輯的觀點/風格十分類似,如果是早期的聽眾也知道〈貓〉這單曲是很 Future 的風格。一直以來 Future 的個人歌曲也比在 Bakerie / 生番 的團隊時的風格 輕鬆/玩樂氣氛濃厚一點,而這次的新EP更加入了一直少見在其歌曲出現的 Melodic Rap 。

〈貓〉的創作概念是? 你本身的生活也是party animal?

其實主要是想以一堆廣東話俚語作全碟主線,〈貓〉只是其中一小部分,而很多人都知道 Future 幾乎每一個 Show 每一個 MV 甚至訪問,也在喝酒。每星期五六在香港蘭桂坊也不難碰到他。

可以介紹下作曲的 SilverStrike 嗎? 最近在老味及奶油的project也看到他的名字。

其實 SilverStrike 最早被人認識是 DoughBoy 的 〈You think I’m playing〉。那個令人留下深刻印象的 Drop 位就是出自他的手。一個世界級的香港年輕 Producer 當然跟大家也能擦出火花。 (更有很多無知的聽眾誤以為奶油/老味抄襲〈貓〉,又或者覺得〈貓〉是抄襲老味/奶油。其實全部是出自同一個人的手,而每當要進入歌曲時,大家聽到那句 「 SilverStrike ‘bout to light it up 」 就誤以為用同一個Beat,認真無稽 ! )

#Maau1Challenge 精華:

#Maau1Challenge 是怎樣出現?

Maau1是貓的粵語拼音,正如剛才所講,Future 一開始就打算造出整張同概念的EP,選了廣東話俚語為主線,所以歌名就想配上粵語拼音。而 #Maau1Challenge 的舞步就是 Future 跟友人一起在拍MV 前研究過一些有趣而簡單的 UK Drill 的Trend Dance Move,所以可見MV中不斷出現這幾下舞步。而這次 Challenge 就是聽眾們自發發起的網上熱潮。