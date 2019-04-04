台灣世紀末濫情歌樂團 I Mean Us ： 現場錄音會錄到現場的生命力

台灣的玉成戲院錄音室是一間由廢棄電影院改造的錄音室，保留了舊戲院獨特的空間與音場特色。【 CINEMA SESSIONS 】企劃以同步錄音的形式，留下來自台灣最真實且美好的原創音樂。台灣樂評人王信權走訪於每個樂團的 live session，為他們作了側記。今集的對象是這隊近年竄紅的台灣 noise pop 獨立樂團，以唱「世紀末濫情歌」為傲的 —— I Mean Us 。

「I've been doing wrong….」I Mean Us 的主唱章羣正在試音，反覆唱著〈 Johnny The Hero 〉的副歌，歌聲從美國經典廠牌 Ampeg 音箱裡傳出，因為音箱擺在玉成戲院錄音室外的長廊，即便在外側的大廳也能聽得一清二楚。想當然，這個點子來自錄音室負責人 Andy Baker ，他打算嘗試特殊的收音方式，善用空間特色製造自然的 reverb 效果，如此聲音聆聽起來的空間質地會更加豐富。

I Mean Us 是近年竄紅的台灣獨立樂團，2015 年底成立，五位團員年齡平均在 26 歲左右，成軍之前，各自擁有豐富的玩團資歷，結他手永純即來自於後搖滾樂團 Triple Deer。

台灣樂團 I Mean Us ：（左起）低音結他手 Hank 、主唱及結他手章羣、主唱及鍵琴手夏日、結他手永純、鼓手佩蓬。

2018是他們繳出不錯成績單的一年。首張專輯《 OST 》的專場「未盡之路」在台北 Legacy 完售，吸引千名樂迷前來，更首次前往首爾、釜山、深圳及香港演出，試探海外市場的反應，此外，他們也對歌曲傳出的抄襲風波做出正面回應。

I Mean Us 一路上遇到人事物，或許跟《 OST 》專輯概念與視覺設計，所表現出公路電影般的夢幻意象一樣，故事情節有著起伏與轉折。最初的起點，是從他們翻玩蘇格蘭的另類大團 My Bloody Valentine 的歌曲開始，再彼此逐漸磨合、一同摸索進行創作——躁中帶甜的風格，讓人懷念起活躍於 90 年代前後的 noise pop 樂團——他們把自己歌曲形容是「世紀末濫情歌」。

「是不存在的電影的原聲帶的概念」章羣說，《 OST 》收錄八首歌曲有著獨立的故事，但是皆發生在同一條道路上，按照著曲序進行。如果說音樂是部想像的電影，那還存在著意料之外的神秘緣分，像是〈 Søulмaтe 〉的 demo 版本，真的被電影《我的蛋男情人》拿去做為插曲／片尾曲，也造就了他們與製作人陳建騏後來的合作契機，雙方後來在玉成戲院錄音室完成了專輯錄製。

I Mean Us 主唱章羣側拍。

陳建騏在製作專輯的紀錄影片中，提起他所認識 I Mean Us 時說道：「進錄音室後發現，他們對於創作，彼此都保有很開放的空間與態度。我覺得這是一個樂團蠻重要的事情，可以讓不同團員的意見能加入，進而豐富歌曲的樣子。」

今年 1 月， I Mean Us 再度回到玉成戲院錄音室。成為此次 Cinema Sessions 的主角，從專輯中挑出〈 Johnny the Hero 〉、〈死寶貝〉進行 live session 的錄製。他們在去年共同經歷更為頻繁的演出與樂團生活之後，因而更能掌握歌曲演出的表現。

鼓手佩蓬是最後加入的成員，她說：「其實有時候就算 Live Session 的編曲與錄音室作品完全一樣，但 Live Session 還是可以錄到現場的生命力。」

I Mean Us 於 CINEMA SESSIONS 的 側拍。

選這兩首歌曲的原因是什麼呢？「都是大家能表現自己的歌曲，」章羣說，「而且我在 vocal 效果的使用上，專輯沒有採納我這次設計的方式，是專輯與這次現場不一樣的地方。此外，因為走廊本身就有的回音， 當Andy說想要加入天然reverb的時候，我覺得會蠻期待的，大家可以聽聽看。」永純在一旁補充說：「你聽專輯的時候，可能會聽到很多複雜的聲音，可是不知道是哪一個型號的設備或效果器發出的，但是在看 live session 影片的時候，就可以發現很多資訊。」

I Mean Us 結他手永純。

至於〈死寶貝〉是另外一位主唱夏日的創作，她與章羣完成了大部分的詞曲，再交由團員進行編曲。她說：「〈死寶貝〉這首歌在寫的時候，我就把它認定為片尾曲。我覺得它就很像在片尾出現工作人員名單的時候會放的曲子，裡面寫的東西就比較有解放的感覺，有著不在乎一切的想法。」

I Mean Us 主唱夏日。

結束首次的 live session 錄製之後， I Mean Us 將繼續上路，完成真正屬於他們的《 OST 》。

「即使專輯結束了，但是故事還在進行。」他們說，「現場可以看出表演者的一切，有沒有豁出去、有沒有辦法做出只有專輯能夠做到的事情。」