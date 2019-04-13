新青年理髮廳 - 一個人回家 ：寂寞是 對現況有錯誤期望的落差

掛住一個人到底是會更重，還是更輕？新青年理髮廳 將2016年的作品配上一個新的故事，更有 Yuki Lovey 客串mv與劇場版，有網民分析她的角色是一個女鬼，這位被投訴腳步沉重的女鬼，是否真實存在？

搜尋欄打「一個人回家」時，都會出現盧凱彤的名字，剛好新歌也叫這個名，當中有沒有什麼連繫？

新青年理髮廳 ： 是沒有連繫的，寫這首歌是2016年，創作當時是在一個人回家的時候，想紀錄一下一個人對想念及孤獨的看法。

新歌 〈 一個人回家 〉 同時有一個劇場版，有這個文本才有歌，還是相反？

第一次有這首歌在2016年《 香港講乜L愛情 》演唱會，其中有一個情節講述一個人和同居女朋友分手後的心情，當時《 一個人回家 》是演唱會這一章節的插曲。事隔三年，我們想認真錄製這一首歌出街，我們自己對於一個人回家，想念一個人這些睇法都有所不同，所以才有這個《 一個人回家兩個人的對話 》劇場版。

一個人回家經常會發生，其實是否家中沒有人才是最傷心的事？

家中沒有人也要看情況，因為可能她只是暫時不在家，之後可能會回來。我想最傷心的是要等一個不會回來的人。

寂寞是什麼？

對現況有錯誤期望的落差。

Yuki Lovey 的客串是怎樣發生？ 有人留言說她角色是女鬼，真的嗎？

其實每次拍MV，我們有的資源都好少，最大的資源好多時，都是朋友（笑），今次想做這個《兩個人的對話》劇場版的時候，因為以對話為主，所以想找一個把聲，好好聽的女生，然後很快就想到找Yuki客串做女主角，好感激Yuki一口應承。

本來剪好的時候，沒有這個想法，但聽他(留言者) 說完又好像有少少像女鬼。

新青年這兩年的計劃，好像走得很慢，你們在忙什麼？

其實上年我們都完成了，幾個大大小小的計劃，例如在內地四個地方完成巡迴演出，亦在香港舉行了三場演唱會，三個演唱會加上亦大概10首新的作品，不過可能忙於演出，錄製歌曲出街的時間少了，聽眾反而接觸不到我們的作品。今年希望創作、演出、製作時間上平衡得更好，讓聽眾可以更加了解我們的創作。

「收買佬」 是發仔寫作主導的新計劃。

在 Facebook 看見新專頁，發仔現身短片說一些回憶的故事，「收買佬」是你們的計劃嗎？

收買佬是我們的一個新欄目，由發仔的寫作為主導。我們認為記憶是世界上最美好又最殘酷的事。我們不是記仇，只是記性太好，望著一件又一件物件，總能夠勾起我與這些物件之間發生過的每一幕。﻿﻿

收買佬這個欄目，當然不抗拒接收大家一些擁有過珍貴回憶的物件，但我更希望回收之前，可以「聆聽」你們這件物件背後的小事。﻿﻿因為我相信每件物件都有生命。