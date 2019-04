【 Show後煙 】FIVE NEW OLD ：香港令我想起 Cyberpunk 的 AKIRA

日本英式時尚樂隊 FIVE NEW OLD 最近在MOM Live House 演出,完show後一齊去 Amp 玩,筆者巧遇四子,食住 pizza 講show感。

主辦單位 NEON LIT MUSIC 製作了一段 FIVE NEW OLD 的演出精華:

FIVE NEW OLD 四子清空檯上的食物,相信是結他手 WATARU 食得最多?

FIVE NEW OLD 主音 HIROSHI

HIROSHI : 因為第一次來香港,本身很擔心會有多少人來看,結果香港的大家都表現得很親切,由頭盡興到落尾,令到我們對香港的人與這個地方的愛,都加深了很多~覺得香港好好玩,整個城市都好型,亦都勾起了我好喜歡 AKIRA 阿基拉,那類 Cyberpunk 的回憶,加上我好喜歡整個城市,都充滿能量那種感覺。

FIVE NEW OLD 鼓手 HAYATO

HAYATO : 今次是第一次來台灣....oh 不好意思 !來多一次!(Take 2) 今次是第一次來香港玩,所以本身都好期待這場演出,觀眾們對我們表現得非常歡迎,令我好印象深刻!另外覺得他們會注目著我們的演出時,每一個時刻,同時開開心心,跳足一個半小時,見到他們那樣開心,都感染到我玩得更HIGH!覺得香港夜景好靚,好希望可以再來玩。

FIVE NEW OLD bass手 WATARU

SHUN :今次第一次來香港演出,遇到很多以前未遇過的人,亦見到佢地玩得好開心,每次開始演奏都會收到好好的反應,覺得香港的觀眾真係非常好!真係玩得非常開心!香港美食好好食,景色都好靚,有好多同日本不同的文化好有新鮮感,令到我深感興趣!

FIVE NEW OLD 結他手 WATARU

WATARU : 剛剛第一次在香港演出,感覺到香港的觀眾好熱情地歡迎我們,真的玩得好開心,好想可以再來香港演出,香港有好多不同種類的店舖和市場呀。在街上隨便行行走走看街景,都覺得好開心,個人覺得好想再來玩~