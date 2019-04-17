【 Show後煙 】FIVE NEW OLD ：香港令我想起 Cyberpunk 的 AKIRA

日本英式時尚樂隊 FIVE NEW OLD 最近在MOM Live House 演出，完show後一齊去 Amp 玩，筆者巧遇四子，食住 pizza 講show感。

主辦單位 NEON LIT MUSIC 製作了一段 FIVE NEW OLD 的演出精華：

FIVE NEW OLD 四子清空檯上的食物，相信是結他手 WATARU 食得最多？

FIVE NEW OLD 主音 HIROSHI

HIROSHI : 因為第一次來香港，本身很擔心會有多少人來看，結果香港的大家都表現得很親切，由頭盡興到落尾，令到我們對香港的人與這個地方的愛，都加深了很多~覺得香港好好玩，整個城市都好型，亦都勾起了我好喜歡 AKIRA 阿基拉，那類 Cyberpunk 的回憶，加上我好喜歡整個城市，都充滿能量那種感覺。

FIVE NEW OLD 鼓手 HAYATO

HAYATO ： 今次是第一次來台灣....oh 不好意思 ！來多一次！(Take 2) 今次是第一次來香港玩，所以本身都好期待這場演出，觀眾們對我們表現得非常歡迎，令我好印象深刻！另外覺得他們會注目著我們的演出時，每一個時刻，同時開開心心，跳足一個半小時，見到他們那樣開心，都感染到我玩得更HIGH！覺得香港夜景好靚，好希望可以再來玩。

FIVE NEW OLD bass手 WATARU

SHUN ：今次第一次來香港演出，遇到很多以前未遇過的人，亦見到佢地玩得好開心，每次開始演奏都會收到好好的反應，覺得香港的觀眾真係非常好！真係玩得非常開心！香港美食好好食，景色都好靚，有好多同日本不同的文化好有新鮮感，令到我深感興趣！

FIVE NEW OLD 結他手 WATARU

WATARU ： 剛剛第一次在香港演出，感覺到香港的觀眾好熱情地歡迎我們，真的玩得好開心，好想可以再來香港演出，香港有好多不同種類的店舖和市場呀。在街上隨便行行走走看街景，都覺得好開心，個人覺得好想再來玩~