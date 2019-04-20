【復活節】經典音樂節 line up 你最想邊 team「 復活 」？

真是很多「 What if 」是吧？但因為是復活節嘛！有很多人與事都很想可以「 再次感受 」、「 回味再回味 」。今次這篇文則和大家簡簡單單回憶下過去英美四場經典音樂節，是 Woodstock？Coachella 還是 Glastonbury 都好，如果有 Thanos 的時間石可以扭轉時間，你第一個最想「 復活 」過來的音樂節是哪個？

Glastonbury 97’ 、 Woodstock 99’ 、Coachella 99’ 、Coachella 04’，若有機會，你想再置身哪一個音樂節？

Glastonbury 97’

有 The Prodigy 、The Smashing Pumpkins 、 Beck 、 Radiohead 、 Ash 、 Sting 和 The Chemical Brothers 等等坐陣，。敢說 90 年代是 alternative rock 、 indie rock 音樂的美好時光，以下這一段 Radiohead 的全演出，應該夠大家聽完再聽了。

Woodstock 99’

這個 Woodstock 30 周年紀念音樂節，大家談論的都是場內觀眾的暴力事件 —— 放火、弄毀場地物品，甚至性侵...

當然不是叫大家再走去做這些事，若純以 line-up 來計，這個千禧年前的音樂節有 funk soul 傳奇 James Brown 、 KORN 、 The Offspring 、 Sheryl Crow 、 Metallica 、 Megadeth 、 Jewel 等等演出。

Metallica

KORN

Coachella 99’

99 年 Woodstock 音樂節舉行後三個月，首屆 Coachella 也就在加洲舉行了。 Underworld 、 Spiritualized 、 Morrissey 、 Rage Against the Machine 、 Moby 、 DJ Shadow 都在這個現已成為美國最成功音樂節中演出。其實這一些音樂單位都有不少來這香港，但若能在處於他們最有勁的時空親身看過，作為樂迷，那種感覺非筆墨所能形容吧。

來，重溫 Rage Against the Machine 吧！

Coachella 04’

這一年 Coachella 的特別之處，除了 Radiohead 首次在這個音樂節作 Headliner 外，也有德國電音教父 Kraftwerk 首次參與音樂節！

Radiohead

Kraftwerk

大家又有沒有心目中想再次置物現場的歐美音樂節？那些年到過這些音樂節的樂迷體驗又是怎樣？分享一下吧！