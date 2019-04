【mv刪音樂】 重配拍攝現場聲效 可以有幾好笑？

用粗口重配的動畫睇得多,原來將 mv 删除音樂,再重新配上現場聲效,都一樣令人笑到爆粗。來自阿姆斯特丹的 Erik 和 Eline,Erik 是厲害的影片音效師,Eline 亦能模仿不同女歌手的唱腔,當你以為這是 mv 的幕後花絮及NG片,其實是他們在戲弄你的聽覺。

曾經有段時間無論你打開任何連結,都會出現 RICK ASTLEY 〈 Never Gonna Give You Up 〉,這個已經看到麻木的meme,這個叫 Without Music 的YouTube 頻道,令筆者好不爭氣地又笑多一次。

Without Music 短片的玩法,主要三個步驟,首先移除 mv 的音樂,模仿歌手的唱腔及跟據他的口型配上對白,最後最神奇之處,就是想像拍攝現場會出現的聲音,利用製作電影音效的技術,製造一個立體的環境聲效,每樣事物發出的聲音都有質感有遠近,看 Without Music 的短片,都是笑著跪,跪著笑,真的太神了!

Without Music 兩大主腦之一的 Eline , 擅長模仿不同的唱腔:

以下精選多段筆者覺得最驚嘆的重配mv:

BILLIE EILISH - Bad Guy

首先 Eline 模仿 Billie 的唱腔同怪叫聲都非常神似,當中滴血、大肚男人呼吸、最後「奴隸」男的叫聲,都好頂癮。

ADELE - Hello

現場收音拍攝,最怕就是遇上強風,最後整段片都只有沙沙的噪音。 Adele 在湖邊高唱,狂風掃落葉的場境,真的吹到頭都甩~

CHILDISH GAMBINO - This Is America

一大群人在走來走去,你可以同時聽到不同聲音的距離,以及 CHILDISH GAMBINO 的放屁聲。

PANIC! AT THE DISCO - Say Amen (Saturday Night)

簡直是一套動作片的聲效教學,「爆春」的高音很妙!

Without Music 是一個讓你中毒極深的頻道,可以一整天都看著這些無聊又專業的配音片,之後又去再看原版mv一次,大半天就過去了。Erik 與 Eline 最近亦開設了個人頻道,Erik 環遊世界拍 360 度的旅遊片,Eline 會拍一些相對「認真」的翻唱影片,要等 Without Music 更新,可能要等多一點時間。