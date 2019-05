百大最偉大專輯名單必上榜的《 The Stone Roses 》30年前誕生了

這張觸發起 Madchester 運動,並牽連起 baggy 與 indie-dance 樂潮的爆發的《 The Stone Roses 》,在 30 年前 1989年5月2日面世,是英國曼徹斯特獨立樂團 The Stone Roses 的首張同名專輯。 The Stone Roses 這張驚為天人的專輯能夠讓英倫獨立搖滾走出 80 年代的幽暗陰霾與悲觀情緒,重新帶到去一種旋律化、年青、清爽、美好、自信的音樂姿態,再賦予一種傲慢不羈的囂張叛逆態度,聲勢得以持久地橫跨 1989 至 1990 年的他們,就在 80 年代末一手把英國獨立音樂引領到 90 年代,有如神話般留下無遠弗屆的影響力。

1989 年,絕對是 The Stone Roses 的天下。當年這隊英國曼徹斯特獨立樂團是樂壇上最為炙手可熱、來得驚為天人的名字,甚至更得以標誌著英倫獨立音樂的一個新紀元的降臨。

The Stone Roses : Reni、 Ian Brown 、 Mani 和 John Squire (互聯網圖片)

而 The Stone Roses 在 1989 年 5 月 2 日出版的首張同名專輯《 The Stone Roses 》,就是這樣平地一聲雷而來,帶來無與倫比的巨大衝擊,其矚目程度已超越比他們更早成名的 Happy Mondays 。

如今已面世 30 週年紀念的《 The Stone Roses 》專輯之奠定性成就,那不獨是觸發起的 Madchester 運動,成為這個曼城獨立搖滾遇上 acid house / rave 舞曲文化衝擊的音樂流派之指標,並牽連起 baggy 與 indie-dance 樂潮的爆發;那時 The Stone Roses 所締造的重大意義,是他們徹底讓英國獨立搖滾走出 80 年代的幽暗陰霾與悲觀情緒,把獨立音樂重新帶到去一種旋律化、年青、清爽、美好、自信的音樂姿態,再賦予一種傲慢不羈的囂張叛逆態度,叫人耳目一新。

延伸閱讀:

【 Madchester / Baggy 歌單】曼城狂熱 獨立舞曲運動30週年

【 Acid House 歌單】:電音舞曲的「朋克運動」革命

The Stone Roses首張同名專輯《 The Stone Roses 》鋪天蓋地而來的聲勢得以持久地橫跨1989至1990年。

縱使《 The Stone Roses 》取得無懈可擊高度評價,但卻並非那種在下一子火速暢銷的專輯,反之那是來得相當慢熱,其鋪天蓋地而來的聲勢得以持久地橫跨 1989 至 1990 年,所以當時 The Stone Roses 就正是在80 年代末一手把英倫獨立音樂引領到90年代,有如神話般留下無遠弗屆的影響力,甚至影響著在 1994 年間出現的 Britpop 樂潮 —— The Charlatans 、早年 Blur 的 baggy 風格那多少是帶有 The Stone Roses 的影子;沒有 The Stone Roses ,他朝也許亦不會有 Oasis 的出現。而日後,《 The Stone Roses 》亦成為了那些「百大最偉大專輯」名單上所不可或缺的一張作品。

延伸閱讀:

25年前 Pulp 發表 《 His 'n' Her 》 專輯大談偷窺、偷情、曖昧關係

25年前 Blur 以《 Parklife 》這「英倫音樂百科全書」專輯大翻身

+ 4 + 3 + 2

在獨立音樂圈浮沉了多年,轉投 Silvertone 廠牌後在1988年秋天出版由 New Order 低音結他手 Peter Hook 監製的第三張單曲〈 Elephant Stone 〉,那是 The Stone Roses 的一個轉捩點,歌曲也首次帶來 groovy 節拍。到了由 John Leckie ( Be-Bop Deluxe / XTC / Simple Minds )監製的首張同名專輯《 The Stone Roses 》,樂隊才見真章。

延伸閱讀:

New Order 《 Technique 》 獨立搖滾與電音舞曲黃金比例鍊成30年

The Stone Roses 「石玫瑰」四子皆是獨當一面的樂手。(互聯網圖片)

那時 The Stone Roses 的四位成員彼此都是得以獨當一面: John Squire 被視為新一代結他高手,「猴子王」主唱 Ian Brown 的不可一世 , Mani 一手流麗而跳脫的 bassline ,頭戴漁夫帽的 Reni 那別具個性之懾人鼓擊。他們的 Madchester / baggy 之音,是師承著60年代的 psychedelic rock 與流行音樂、 80 年代 jangle-pop / indie-pop 的赤子之心,以及經過 rave 洗禮的舞曲節奏而來。更重要是 John Squire 和 Ian Brown 這對歌曲創作拍檔筆下的作品,都有著長青而動聽的雋永曲子,而且做出了一張曲曲皆精采的專輯。還有 John Squire 操刀下向美國抽象表現主義畫家 Jackson Pollock 致敬的一系列「滴畫」唱片封面,也是當期時 The Stone Roses 的標記。

The Stone Roses 不但唱片封面是向美國抽象表現主義畫家 Jackson Pollock的「滴畫」取材,連照片也大玩淋漆油。(互聯網照片)

先行單曲〈 Made Of Stone 〉是一首有著清泉般雋永動人旋律的迷幻流行曲,見證了他們的作曲才華。單曲發行了半年後, The Stone Roses 才首次亮相電視台,在 BBC 節目《 The Late Show 》上現場直播表演此曲,但玩了約一分鐘舞台音響突然「跳掣」斷電,令演出終止, Ian Brown 就在出來「執生」的女主播 Tracey MacLeod 背後嚷著「業餘」( amateurs )。

明快清爽〈 She Bangs the Drums 〉是萬般陽光燦爛、青春無敵的 jangle-pop , 曲中唱道「 The past was yours / But the future's mine / You’re all out of time 」正是在宣示我們的新時代來臨,也是回應了 New Order 在〈 Confusion 〉裡的「 The past is your present / The future is mine 」。此曲也成為了 The Stone Roses 第一首打進英國排行榜 top 40的單曲。

暗湧而來的〈 I Wanna Be Adored 〉是如斯扣人心弦,簡約的歌曲寫出渴望受到敬慕的年青自重心態,作為專輯的開場曲乃合適不過。

當年我們都把 The Stone Roses 歸納為「新迷幻」( neo-psychedelic ) 風格, John Squire 一手漂亮的結他是師承自60年代的迷幻搖滾而來。〈 Waterfall 〉便是一首美好得如沐春風的迷幻流行曲,緊接著〈 Don’t Stop 〉則是〈 Waterfall 〉儼如天旋地轉而來的「倒播」版,大玩 backward tape 正是 60 年代迷幻音樂的技倆。

《 The Stone Roses 》所叫人津津樂道,是他們做出了一張非常之動聽。好比風和日麗天氣的柔揚曲目〈 Bye Bye Badman 〉和〈 (Song for My) Sugar Spun Sister 〉可聽見源自 The Byrds 之薰陶,短短的 acoustic-folk 小品〈 Elizabeth My Dear 〉是寄調自英國傳統民歌〈 Scarborough Fair 〉( Simon & Garfunkel 曾改編過),〈 Shoot You Down 〉有著一份淡淡然的浪漫情懷。

專輯結尾是長達八分多鐘的 epic 之作〈 I Am the Resurrection 〉,上半部分是踏著大踏步步伐而來爽朗獨立搖滾歌曲,下半部分卻變奏成迷幻而 groovy 的 psychedelic-funk 器樂演奏,把 John Squire 的迷幻搖滾結他表露無遺。

同年11月, The Stone Roses 出版全新曲目的 double A-side 單曲〈 Fools Gold 〉/〈 What the World Is Waiting For 〉,汲取自 James Brown 的〈 The Funky Drummer 〉之影響、糅合迷幻搖滾結他與 hip house 舞曲節拍的前者,也成為了 Madchester / indie-dance 神曲,被視為 The Stone Roses 的登峰造極之作。當年11月在美國再版發行的《 The Stone Roses 》CD 專輯也另加收錄〈 Fools Gold 〉 (還有〈 Elephant Stone 〉),日後此曲也被當作專輯的官方曲目。

延伸閱讀:

用25年前在紐約買的書和報章 懷念 Nirvana 靈魂人物 Kurt Cobain

25年前 Blur 以《 Parklife 》這「英倫音樂百科全書」專輯大翻身

Nick Cave 與壞種子的 Let Love In 專輯以舊約聖經創作殺人歌謠

25年前 Pulp 發表 His 'n' Her 專輯大談偷窺、偷情、曖昧關係