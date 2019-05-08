春吶音樂節 25週年變政治 流行show 獨立樂隊成名地盡毀

韓國瑜一句「高雄發大財」，引返台灣一輪「迷因潮」，亦令一個台灣獨立樂隊成名地 春天吶喊 音樂節，一晚之間灰飛煙滅。從春天吶喊的成立與名存實亡的過程，好好懷念這個獨立樂壇的英雄地。

春天吶喊（Spring Scream），簡稱 春吶 ，由兩個台灣居住的外國人Wade和Jimi所發起的，以追求「音樂原創」的目標，自1995年開始扎根於台灣墾丁的本土音樂節 (亦曾移師六福山莊舉行) ，是台灣最歷史悠久的音樂節之一，亦被譽為是獨立樂隊的成名必經之地，五月天、滅火器、蘇打綠、閃靈 都在春吶留下青澀的足印。春吶在第四屆開始，規定參加單位都最少一首原創歌曲，即使出演費不多 (甚自要自資)，「叫春」(台灣圈內的叫法) 多年來都是一個重要的獨立音樂盛事。

縮時短片快速了解以往春天吶喊的實況：

以2015年的春吶 line up為例子，每年過百個音樂單位，少數略有名氣的樂隊加一大堆等待成名的單位，去春吶像是樂隊的「成人禮」。 (圖片來源 春吶 facebook)

後來春吶成為一個著名的音樂名牌，墾丁會場週邊開始出現「較商業的活動」如沙灘電音派對，沿路的酒吧，小食攤檔也開始旺場起來，甚至邀請「主流單位」演出的《春浪音樂節》，也開始來搶風頭，更令部份樂迷開始混淆了「春吶」與「春浪」，加上另一端的沙灘電音派對，多次出現濫藥的新聞，波及到「春吶」的名聲，令近年政府派出多名警員註場「維持秩序」，令參加者的自由度大減。

以主流音樂單位為主的「春浪」，不少人都會將它誤解為「春吶」。

在資訊及音樂節百花齊放的時代，春吶「獨樂音樂搖籃」的影響力大不如前，但這遍墾丁的搖滾小天地再次受到灰飛煙滅級的重創。早在3月，春吶的 Facebook 宣布移師高雄舉行，並由「無成娛樂文化股份有限公司」全權統籌及安排演出，之後再沒有任何關於活動的更新，官方的這個舉動無疑是與今次的主辦單位劃清界線。

春吶官方聲明 (左) 宣布今次與他們無關，宣傳海報 (右) 的演出陣容的風格與「春浪」較為接近。(圖片來自facebook)

主辦單位的CEO被ppt爆出是支持藍營(國民黨)的富二代，言論出位及一向主張「高雄發大財」的高雄市市長 韓國瑜 ，高調支持「高雄春吶」，更會上台獻唱，難怪有樂迷形容這次其實是「韓粉」眾會。

激膚樂隊 在「高雄春吶」首日演出，台下只有幾位觀眾。 (截圖自激膚facebook)

以往的春吶活動週是墾丁重要的經濟支柱，酒店及民宿難得在假期旺季外，錄得爆滿的狀況，連帶一系列的消費活動，帶晒墾丁及恆春等週邊地區。移師高雄是否令音樂節與地區雙贏「發大財」？筆者精選了一些參加者的facebook留言，讓你感受一下「熱鬧」氣氛。

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代表青春的音樂節，成為了年長政府的宣傳晚會。 (圖片來源： 中央社)

場面尷尬，更有參加者大叫韓國瑜「下台」，主辦單位更宣布「春吶26週年下年高雄見！」，實在看不下去，經典的台灣音樂節就在這刻，不需 Thanos 的彈指之間，就灰飛煙滅。暫住，究竟這時「平行時空」的的墾丁在發生什麼事？

春吶灰飛煙滅，墾丁附近的恆春鎮有飯店舉行迷你音樂節，有大團 大象體操 加持。( 墾丁第七屆草根音樂節 facebook截圖)

幸好墾丁附近的恆春鎮舉行的 草根音樂會，彷佛就是「春吶」幸存者的集中地，除了台灣獨立樂隊演出，還有日本、澳洲等外地單位，最他更有神秘嘉賓 大象體操 加持，與「高雄春吶」的實際人數差不多，氣氛呢？筆者兩處也不在場，自己去睇片吧！

最後感謝「春天吶喊」一路以來對台灣獨立樂壇的支持，你終於完成了歷史任務，R.I.P。

最後敬祝「高雄發大財」！

來自 一位2016年春天吶喊的參加者