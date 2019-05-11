Seasons for Change - Anchor: 像寶劍一樣擊破障礙

扭耳仔
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香港 alternative rock 樂隊 Seasons for Change 近日推出新單曲，為他們也即將面世的處子專輯《 Petals of Tomorrow 》為樂迷作熱身。其中單曲〈 Anchor 〉率先上線，為甚麼要以「 船錨 」作新碟的頭炮歌曲？樂隊淺淺地談了一下。

Seasons for Change 這首〈 Anchor 〉，開首電結他聲緩緩響起，主音 KASA 緊接著漸漸有力的歌聲，再接入副歌的那份爆炸力，一如以往貫切樂隊 power pop 的風格；歌曲尾段再以有力的結他 riff 作結，讓這歌的意境再推上另一個層次。在這裡樂隊再簡單分享一下此曲的點滴。

〈 Anchor 〉的創作靈感是？為何會以這個字作新歌名稱呢？

〈 Anchor 〉的創作靈感是在香港這個步伐急速的地方生活，很多時挫敗感會纏擾你，只有自強才可以活得更好。「 Anchor 船錨 」喻意為令人停留原地的困難，唯有身心自強，才可以像寶劍一樣擊破所有障礙。所以在最尾的歌詞有一句「 The Anchor now my sword 」。

 

歌曲最主要想表達出甚麼訊息？

都是叫大家自強起來。只有這樣才能衝破原地踏步的困境。

 

歌曲的詞最主要是由誰主理呢？為何會唱 「 With the scars in our hearts. We failed 」 呢？

歌曲的詞是由主唱 KASA 主理的，整句歌詞是：

There's no future aligned with the scars in our hearts. We failed.

KASA 說：「 我用上『 aligned 』一字，我所指的傷痕是來自被割傷的傷痕。不過這些疤痕不代表了你的未來，也沒有指向未來，所以也不應塑造成你的未來。」

 

樂隊即將推出首張專輯《 Petals of Tomorrow 》，可以分享一下製作、創作過程嗎？

〈 Anchor 〉算是樂隊新專輯  《 Petals of Tomorrow 》入面最早寫好的歌曲之一，起初其實沒想過要出專輯，但慢慢地，歌寫了一首又一首，大家就決定「 不如出一張大碟吧。」

十首歌入面，有好像如〈 Anchor 〉這類比較抒情的歌曲，也有比以往重型的歌曲，亦有大家對我們 Seasons for Change 熟悉曲風的歌曲。希望大家密切留意新專輯發布詳情！


Seasons for Change 的首張專輯《 Petals of Tomorrow 》將於 6 月 21 日推出。

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