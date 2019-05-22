不要讓它「摺」：救救 Grappa's Cellar 聯署有近 5000 人撐！

你說香港不是「 文化沙漠 」？一是你根本未熟悉香港；一是你仍抱有「 總有一天會好起來的！ 」的這個天真的想法。到最後，想要「 好起來 」都是要靠大家努力才行！位於怡和大廈地庫的歌柏絲（ Grappa's Cellar ）這一所餐廳及藝術表演場地最近不獲續約，更想將之變成 food court... 有樂迷為這事發起了聯署，希望盡力救救這有 20 年歷史的文藝地標，也再一次叫香港人認真對待一下音樂文化場地在香港的生存空間。

談起藝術表演場地 —— gigs 及小型音樂會的音樂演出場地，大家一定記得 Hidden Agenda，這個代表著獨立音樂的場地，搬完又被 ban、 ban 完又再搬，名也改成了 TTN（ This Town Needs ），現在總算安定了下來。但，除了 TTN，香港還在多少藝術表演場地可以讓樂迷「 chill 」住喝啤酒、吹吹水的聚腳地？MOM Livehouse、The Wanch、Eaton、The Aftermath？Lost Stars？真是買少見少。現在就再有一間歷史悠久的藝術、音樂表演場地要面臨和大家「 講拜拜 」，但有幾多人會關心，幾多人會 care？

是有的。

Grappa's Cellar 除了是餐廳，也是一個文藝演出場地（網上圖片）

先和大家再說說歌柏絲（ Grappa's Cellar ）的背景。位於怡和大廈地庫的 Grappa's Cellar，是香港碩果僅存的重要藝術表演場地。在中環開設了近二十年，歌柏絲餐廳除了是用餐的地方外，也一直致力推廣文化、慈善、社區節目。可以容納近 350 人作不同類型的活動的空間，又同時座落於中環心臟地帶，卻又隱沒於地庫之中，免除了噪音的潛在問題，那不可取替的特殊優勢，在今時今日的香港已很難再找到了。

怡和大廈的業主香港置地，近期卻有意將這個地庫改劃成飲食廣場（ food court，對，是 food court，是嫌大家還未夠吃得飽、體重未加得夠多？ ），歌柏絲餐廳亦因而在今年 7 月 31 號約滿後不獲續約。

已故 Cranberries 主音 Dolores O'RiordanGrappa's Cellar 做過一場小型 acoustic 演出《 An Evening with Dolores O'Riordan 》（攝：袁智聽）

有有心人士為 Grappa's Cellar 發起了於 change.org 的網上聯署（ Petition ），名為「 Save Grappa's Cellar - Performing Arts Venue Not a Food Court 」（ 救救歌柏絲 —— 藝術表演場地不是飲食廣場 ），截稿前有 4,478 位人士簽署了。

而曾在夾 band 時在 Grappa’s Cellar 這地方演出過不少次「 留下過不少腳毛 」、現為 Your mum、Clockenflap 音樂總監的 Justin Sweeting，也在網上發文，除了批評香港政府未有為過任何音樂場地提供過協助外，也因為大眾長期對音樂藝術表演場地、地下音樂文化推廣缺乏了解和支持，感到心疼。 Justin 認為這一類藝術表演場地不只是一個只供「 收費、看完表演就離開 」的場地，更是一個文化交流、人與人社交聯誼，也是一個令城市更適合人居住的必要條件。

Justin 說：「 藝術表演場地對一個城市的創造力和經濟都可以做出真正有效的貢獻，所以聽到關閉的消息都是令人遺憾的。我明白，向前看是實際客觀的方向，但令這些 livehouse 生存的最重要因素，是得到公眾支持。 人們去看演出、買票、買飲料，把錢投入現場才是正經事。 如果你希望這些地方在未來存在，你必須在他們在這裡時充分利用它們，否則它們就會消失。 就這麼簡單。」

但要叫人付錢入場，從來不容易，時間與培養都是不可忽視：「 文化、音樂、藝術，從來都需要從幼年時期的教育層面開始，音樂教育的優先次序與學校其他科目的優先級相同，需要繼續發展，以便藝術和文化追求真正被視為生活中非常有益的組成部分。有不少研究表明，一個定期參加表演會的人能產生積極的幸福感（ positive feelings of well-being )，是去做瑜伽的兩倍，甚至可以延長預期壽命。所以這是更多人真正去珍惜、去欣賞的東西！

睇騷延年益壽！（攝：Paul Sedille）

大家不要小看 Grappa's Cellar 這間餐廳，曾於這裡演出過的音樂人、歌手多不勝數。有駐埸定時演出的爵士樂團如 Victoria Jazz Band、也有本地獨立樂隊如廿四味（ 24herbs ）、北京的刺蝟樂隊、重塑雕像的權利也在這裡演出過；有著名棟篤笑諧星 Al Murray 和 Tom Green、也有格林美得獎者 Lee Ritenour 和 Ernie Watts；有在 YouTube 成名的 OK Go、也有香港首席爵士結他手包以正等。Grappa's Cellar 的特色令其可以兼容爵士、藍調、搖滾等音樂表演，也可以舉辦其他藝術交流、棟篤笑、分享會等活動。餐廳若果結束營業，香港將難免會失去一個難以取締的藝術文化平台。

「 所有事情都不能只在一個齒輪下運作到，儘管我們生活在一個以自由市場經濟為榮的城市，但我確實認為政府可以發揮作用，應該有一個更加務實和強大的框架，去支持、培育並為音樂經濟發展提供更有意義的工具。 我們是看到在政府在這方面正在進行一些工作，但我覺得可以做得更多。與此同時，樂迷都可以繼續幫助這一個群體。 來看現場表演、支持藝術家和文化活動。 我們在香港有比以往更多的選擇，如果這對你來說很重要，那麼你只需參加這些活動就可以產生真正的影響。」

大家若仍對香港文代演藝有執著、有使命感的話，快快去這裡聯署，讓 Grappa's Cellar 可以繼續屹立多 20 年吧！

【選擇性失聰】關於同輩樂手的逝世：Dolores O’Riordan

【Hidden Agenda】阿和稱不在場地搞show？考慮8月變公共空間？

樂迷自發製FB頭像框 表達需要HA訢求