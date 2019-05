【重溫歷年天人合作】坂本龍一 高谷史朗 明年來港 極少人入到場?

日本國寶級音樂人 坂本龍一 ,自前年戰勝癌症後再次活躍起來,連美劇《Black Mirror》及 林宥嘉的演唱會都出現他的作品,亦曾在訪問透露會與 Juno 麥浚龍 有合作。坂本龍一和香港的緣份很深,與 DJ 黃志淙亦更是多年的朋友,路經多次,「教授」終於要來香港開 show ,但位於西九文化區的新場地 「 自由空間 」,究竟可以容納多少觀眾?會是早前《 async 》演出只有 200 位觀眾的規模?

坂本龍一 與 高谷史朗 策劃的《 async AT THE PARK AVENUE ARMORY 》演出,總觀眾人數只有200人:

根據 西九文化區 的網站公布,這次 坂本龍一 會與 多媒體裝置藝術家 高谷史郎,帶來名為 《 dis·play 》的演出。高谷史郎 結合視覺、表演、聲音藝術的創作達人,亦是「教授」近年整場展覽及演出的緊密創作伙伴,將大自然微細的動態及光影分差的對比,融入 坂本龍一 的實驗音樂之中。 重溫他們多年來的合作:

《 LIFE - fluid, invisible, inaudible... 》(2007-2013),裝置由九個膠水族箱與揚聲器構成,懸挂在離地2.5米的位置,影像投射在水箱之中:

2013 年 在野田神社的裝置《 LIFE - WELL 》,將太陽光反射與霧氣結合,高頻的聲音與鳥聲,締造如夢似幻的世界:

2015年的劇場作品《 ST/LL 》,關於對時間及空間感知反射,舞臺倒映鏡面水影,燈光與影像交織出如海市蜃樓般的景象,極富詩意的舞臺世界。在2017 年曾於台灣公演:

2016年 高谷史朗 與 坂本龍一 將 Christian Sardet 介紹浮游生物的書,變成了裝置展覽,將神秘的生物glitch化:

2017年,在倫敦的泰特現代藝術館外的霧氣裝置 TEN DAYS SIX NIGHTS 《LONDON FOG #03779》:

2017年尾,在東京的 NTT InterCommunication Center 《 坂本龍一 with 高谷史郎|設置音楽2 IS YOUR TIME 》,坂本龍一 將日本311大地震宮城縣災區的學校發現的鋼琴,帶到展覽場地與音樂團隊創作和錄音,人去留空之後,音樂加上 高谷史朗 的視覺特效,會在場地循環播放,而且無人的鋼琴還會自動彈奏:

到大家最關心今次他們來港演出的 《 dis • play 》,2018年3月已在法國開展了巡演,暫時只一些相片作預覽,會是鋼琴加上投射的演出?

國際大師 坂本龍一 在450人的場地演出,主辦單位太低估觀眾人數! ( 照片來源:西九文化局官網 )

關於演出的詳情,暫時得知會在 2020年西九文化區內的場館「 自由空間 」當中的「 大盒 」館舉行,根據官方的介紹,這個黑盒形式的劇場,可容納 900 企位或 450 坐位觀眾,以 坂本龍一 的演出形式,估計會選用坐位的制式,所以兩場演出最多只可以得 900 名樂迷有幸欣賞到「教授」的演出。售票詳情要到 2020 年一月才公布,但有消息人士指西九的售票系統,會以實名制的方式售票,最後會是抽籤還是鬥快搶飛,就到時先知喇!