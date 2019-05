Dean Lewis - Stay Awake：銷魂情歌唱得迷人聽得醒神

Dean Lewis 周三來到香港中環舉行迷你音樂會,是這位澳洲 pop 唱作人的首次,在現場 200 位樂迷支持下,唱出一首首銷魂情歌!即使之前未聽過 Dean 的歌,由現在起,各位樂迷都要記得他的名字了!

Dean Lewis 在 2005 年時,看了 Oasis 的 Live DVD,他說因為覺得 Oasis 兩兄弟 Liam Gallagher 和 Noel Gallagher 台上的專業「 有型 」演出,而立志要成為一位音樂人。2016 年首支單曲〈 Waves 〉獲澳洲 ARIA 三白金、ARIA Music Awards「 Best Pop Release 」和「 Song of the Year 」兩項大獎。更打入美國 iTunes 歌手作曲家排行榜冠軍!Dean 的歌也在影視界亮相過,電視劇《 Suits 》、《 Greys Anatomy 》 等等都有播放成插曲。

以 pop 風曲作主調的 Dean 在現場演出當晚,有 200 名樂迷到場支持,他一共表演了七首個人作品,其中一首〈 Stay Awake 〉更會推出成 acoustic 版本,香港樂迷們正是率先聽到 Dean 現場演繹。Dean 的音樂糙藝也不容忽視,台上只需一位隨行結他手伴奏就可以從容唱出首首情歌,結他、電子琴也難不到 Dean。

他充滿感情和節奏輕快的歌曲令牽動了樂迷情緒,唱到最後一首曾經在串流平台熱播的歌曲〈 Be Alright〉時,全場氣氛也達至最高點了!相信下次 Dean Lewis 再來港演出時,規模和氣氛都會昇華到更高的層次!

除了〈 Stay Awake 〉,當晚演繹的〈 Waves 〉和〈 Be Alright 〉大家都可以在此回味!