第一隊全盤在香港取景拍 mv 的外國樂隊？ Spandau Ballet

1984年底,關乎香港前途的《中英聯合聲明》在北京人民大會堂正式簽訂。在此之前,英倫新浪潮世代名團 Spandau Ballet於同年6月出版了第四張專輯《 Parade 》,當中一首單曲〈 Highly Strung 〉的音樂錄像是他們遠赴香港這塊英國殖民地實地取景拍攝,片中飽覽多個香港景點:維多利亞港、「平民夜總會」上環大笪地、珍寶海鮮坊、香港仔避風塘漁船、北角春秧街街市、電車、天星小輪,猶如介紹香港的旅遊節目。

1984年6月22日,英倫新浪潮世代名團 Spandau Ballet 在出版了樂隊的第四張專輯《 Parade 》。那時 Spandau Ballet 已經走出了昔日的 new romantic (新浪漫)風格,從而全然回歸樂隊的騷靈音樂根源、投向英式 blue-eyed soul 路 線,樹立起其優雅浪漫的 sophisti-pop 姿態。如今這張專輯已告面世35週年了。

Spandau Ballet在1984年6月22日的第四張專輯《 Parade 》於英國排行榜取得亞軍佳績。

作為1983年英國排行榜冠軍專輯《 True 》後的再下一城之作,《 Parade 》也成為 Spandau Ballet 的另一張暢銷專輯,於英國排行榜取得亞軍佳績。而在1984年5月底發表的先行單曲〈 Only When You Leave 〉亦曾登上英國榜季軍位置,再經過〈 I'll Fly for You 〉之後,來自《 Parade 》專輯的第三首單曲〈 Highly Strung 〉在84年10月初推出,最高曾攀上英國排行榜15位。〈 Highly Strung 〉並不算是 Spandau Ballet 最具代表性的經典單曲,然而身處那個80年代的 MTV 世代,〈 Highly Strung 〉最為樂迷津津樂道,是當年樂隊遠赴香港這塊英國殖民地為此曲拍攝音樂錄像。

1984年 Spandau Ballet 在香港街頭拍攝的照片:John Keeble 、 Martin Kemp、 Tony Hadley 、 Gary Kemp 和 Steve Norman。(互聯網圖片) Spandau Ballet 並不是第一隊來港拍攝 mv 的英倫新浪潮名團。如 new wave 鐵三角天團 The Police 來自1978年首張專輯《 Outlandos d'Amour 》的單曲〈 So Lonely 〉,當歌曲及後在1980年再版發行時所補拍的 mv,是分別在日本及香港攝製,後者那部分可見樂隊走遍銅鑼灣波斯富街一帶的街頭。而英國藝術搖樂隊 Japan 來自其1982年專輯 《 Tin Drum 》的器樂曲目〈 Canton 〉之現場演出版 mv (取自其1983年現場專輯《 Oil on Canvas 》),片中也穿插著有中環石板街、油麻地街頭、彌敦道霓虹燈的花絮片段,但樂隊並沒有現身。然而上述兩者之香港影片只佔 mv 裡的一部分而已,所以 Spandau Ballet 的〈 Highly Strung 〉才算是第一隊外國樂隊開宗明義而完整地在香港實地取景拍攝的音樂錄像 。

Spandau Ballet 主唱 Tony Hadley 攝於北角電車總站前。(互聯網圖片)

Spandau Ballet 的〈 Highly Strung 〉mv 故事主角低音結他手 Martin Kemp 穿上唐裝衫的耍功夫造型照。(互聯網圖片)

1984年,關乎香港前途的《中英聯合聲明》在9月於北京草簽,然後在12月於北京人民大會堂正式簽訂,香港也將會在1997年主權移交被回歸,從而引發一輪移民潮。Spandau Ballet 的〈 Highly Strung 〉並不是甚麼涉及到中國/東方主題的歌曲,而樂隊在1984年跑來夏天香港為此曲拍攝的 mv ,也沒有甚麼外國勢力的政治任務,純粹只是在那些年的「東方熱」下拍攝出香港的異國風情。

〈 Highly Strung 〉影片引子一開始已出現維港上的帆船,以及市民在戶外舞刀與跳中國舞的片段,同時也以街頭上的海報帶出 Spandau Ballet 以及由模特兒/演員 Sally Kwok 飾演的時尚名模女主角(後來 Sally 成為了香港著名 Disco DJ / 傳奇性 Canton Disco 創辦人 Andrew Bull的妻子) ,還有一本虛擬音樂雜誌《音樂雙週》(名字介乎當時在香港分庭抗禮的《音樂一週》及《搖擺雙週刊》之間)。

在〈 Highly Strung 〉的 mv 裡 Spandau Ballet 做回自己,是一隊來港宣傳與拍攝的炙手可熱流行樂隊。故事的第一幕便是他們在尖沙嘴面向維港前舉行記者召待會,名模女主角 Sally 亦告出場,而跟這位香港女子發生浪漫戀情的男主角,是風頭躉低音結他手 Martin Kemp 。片中 Spandau Ballet 與 Sally 走遍多個香港的景點:維多利亞港、「平民夜總會」上環大笪地、珍寶海鮮坊、香港仔避風塘漁船、北角春秧街街市、電車、天星小輪,似十足介紹香港的旅遊節目。

〈 Highly Strung 〉是否百分百在香港取景拍攝?那又不盡然,片中 Spandau Ballet 在 livehouse 表演那幕,便相信不是香港的場地。而故事說到 Sally 跟 Martin 鬧翻,一怒之下放棄時尚模特兒生涯,而換上傳統唐裝衫、踩單車返新界歸園田居,也逃不了西方人對香港的乏善可陳過時印象。

也許是因為〈 Highly Strung 〉在香港拍過 mv 的關係,此曲也是 Spandau Ballet 唯一曾被改編成廣東歌的作品,翻唱歌手是蔡楓華,〈 Highly Strung 〉的中文版喚作〈 愛難減價 〉。

〈 Highly Strung 〉在1984年旋風式訪港拍攝 mv 之後,多年來都 Spandau Ballet 並沒有順勢來港舉行音樂會,而樂隊也在1990年解散了。闊別香港31年,復合後的 Spandau Ballet 終於再度踏足我城,並在2015年9月25日於亞洲博覽館 Hall 10 舉行他們的首個香港場音樂會。雖然那次只有 Tony Hadley 、 Gary Kemp 、 Martin Kemp 及 Steve Norman 來港,鼓手 John Keeble 因病而退出了這次巡演,由曾加入過 Duran Duran 的黑人鼓手 Sterling Campbell 頂替。

