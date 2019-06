Cassius 出新碟前夕逝世 法國電音鬼才 Philippe Zdar 音樂回顧

【R.I.P.】正當 French house 二人天團 Cassius 的三年來全新專輯《 Dreems 》已如箭在弦地會在本週五6月21日出版,然而成員 Philippe Zdar 卻悲劇性地在6月19日於巴黎意外墮樓身亡,享年52歲。 除了作為Cassius 的成員外, Philippe Zdar 的音樂成就還有是跟 Phoenix 、 Beastie Boys 、 Franz Ferdinand合作過的著名幕後製作人。

法國電音舞曲鬼才製作人、 French house 天團Cassius 成員 Philippe Zdar 在6月19 日從巴黎一幢大廈的19 樓意外墮樓身亡,享年52歲。2019 年的19 號從19 樓墮樓,也許亦是一堆如謎團般的數字。

Philippe Zdar (1967 - 2019 ) (互聯網圖片)

Cassius 本已準備就緒在本週五出版他們繼《 Ibifornia 》三年來的全新專輯《 Dreems 》,包括〈 Don't Let Me Be 〉( Owlle 主唱) 、〈 Cause Oui ! 〉(前 Beastie Boys 成員 Mike D 主唱)、〈 Rock Non Stop 〉、〈 Calliope 〉等熱身單曲,如今這專輯也成為了 Philippe Zdar 的告別作。而今年 1 月,亦是 Cassius 的1999年經典首張專輯《 1999 》的面世20週年紀念。

本名 Philippe Cerboneschi 的 Philippe Zdar ,他跟本名 Hubert Blanc-Francard 的Boom Bass 起初是以 La Funk Mob 這個製作組合之名義合作(二人最初是法國 hip hop 藝人MC Solaar 的班底),走 trip hop 路線,他們早在 1994 年已於英國 Mo’Wax 廠牌旗下出版單曲,是第一批在 90 年代衝出法國本土的電音單位。繼而在 house / techno 衝擊下, Philippe Zdar 又跟 Étienne de Crécy 另組成 French house先鋒組合Motorbass。而 Motorbass 也是 Philippe Zdar 在自家的錄音室名字。

Cassius :Philippe Zdar 和 Boom Bass ( 互聯網圖片 )

然後 Philippe Zdar 再跟 Boom Bass 走在一起,Cassius 亦從而誕生。Cassius 首張專輯《1999 》在1999年1月於萬眾期待下面世,成為 French house 運動在 90 年代末的重鎚一擊,火力被拿來跟 Daft Punk 的首張專輯《 Homework 》作相提並論。

之後的 20 年間, Cassius 再發表過《 Au Rêve 》( 2002 年)、《 15 Again 》( 2006 年)、《 Ibifornia 》( 2016 年)等專輯,以及即將出版的《 Dreems 》( 2019 年)。曾為 Cassius 獻聲主唱的星級名字包括 Ghostface Killah ( Wu-Tang Clan ) 、 Jocelyn Brown 、 Pharrell Williams 、 Mike D (Beastie Boys ) 、 Cat Power 等。

除了作為 French House 二人組 Cassius 的成員外, Philippe Zdar 也是著名的幕後製作人。

最為樂迷津津樂道,是他為法國凡爾賽 soft rock 樂隊 Phoenix 的 2009 年專輯《 Wolfgang Amadeus Phoenix 》監製,唱片奪得2010年 Grammy Awards 的「最佳另類音樂專輯」,到 Phoenix 再下一城的 2013 年專輯《 Bankrupt! 》亦是由他操刀;另外還有紐約 dance-punk 樂隊 The Rapture 的 2011 年專輯《 In the Grace of Your Love 》,蘇格蘭格拉斯哥獨立名團 Franz Ferdinand 去年的《 Always Ascending 》專輯由 Philippe Zdar 操刀監製外亦帶到其 Motorbass Studios 混音。

而 Beastie Boys 的 2011 年專輯《 Hot Sauce Committee Part Two 》和 Cat Power 的2012年專輯《 Sun 》也是由 Philippe Zdar 負責混音的。