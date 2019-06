本地薑週末回歸 ! wow and flutter 2019演出陣容出爐

屬於香港人的音樂節 「 wow and flutter presents : THE WEEKEND 本地薑週末 」,經過一年的沉澱和籌備,今年再度集結,移師到元朗⼤棠有機⽣態園,於 2019 年 9 ⽉ 28 ⾄ 29 ⽇兩⽇⼀夜送上本地薑大聚會。超過 40 組本地音樂單位將會於 「 香港 」 、 「 九龍 」 、 「 新界 」 三大舞台上 「 百花齊放 」 ,展現不同風格的音樂魅力。《 扭耳仔 》馬上為大家介紹其中幾個值得留意的本地薑單位!

2016年開始, wow and flutter 的 THE WEEKEND 本地薑週末每年夏天都會在西九文化區舉行,2018 年,因為一個「偉大工程」而停辦。今年9月,到元朗⼤棠有機⽣態園重新開辦,《 扭耳仔 》現在為大家介紹其中幾個值得留意的本地薑單位!

假⾳⼈

經典搖滾樂團假⾳⼈再度登上本地薑的舞台!前身為「 鹿鳴春 」的假⾳⼈經已成為本地薑週末的中堅分子,今年更為音樂節寫下新歌作主題曲。 2019 年,甚麼是青春?當然是在 wow and flutter 發一個青春美夢!

大頭佛

香港要繼續可愛,而以 「 cutie pop rock 」自居的大頭佛當然要為香港人打打氣,在本地薑舞台展現童真的力量!抱着笑對一切的信念,上年宣布復出的大頭佛,你們還記得嗎?

CY Leo

本土口琴王子 CY Leo 何卓彥參演本地薑!年紀輕輕的他經已憑着一口好琴在世界各地演出和推廣口琴文化,亦曾於全球最大型音樂展覽的 NAMM Show 演出。每次上載的 cover 皆令人驚嘆,連 Polyphia 都讚好!夠薑,真係咩都有可能!

Patrick Lui Jazz Orchestra

由創作經驗十足的音樂人雷柏熹領軍的 Patrick Lui Jazz Orchestra ,可能是今年本地薑舞台上最大型的演出!樂團雲集本地及海外的樂手,在大棠的户外舞台進行和諧悠揚的爵士樂演出,究竟他們會帶來一場怎樣的 jazz 盛宴?

Naked and lay

成軍逾十年的 Naked and lay ,自 2017 年發布 Studio One 系列後開始參與演出。今年三月在麥花臣的演出,配上高質的 d & b Soundscape 音響系統和精心設計的 visual background ,情緒起伏上充滿張力,令觀眾為之震撼。這支 instrumental rock 樂團將會在本地薑舞台再次展現純器樂的感染力。

海島小輪 Sea Island & Ferry

海島小輪於 2016 初組成,以鋼琴、洞簫、大提琴和色士風創作另類獨特的「 新派室樂 」,上年年底經已到台灣、日本進行海外演出。他們的創作理念圍繞着人和城市之間的關係,而置身於香港這個城市,海島小輪的音樂給予一種開懷恬靜的感覺,在小輪船上靜觀島上的人海,好好放鬆自己,繼續未完的路。

Clave

早期以 neo-soul 風格為主的 Clave,期後把 funk、city-pop 及 fusion 等風格加入創作中。這隊六人樂隊除了在去年的 wow and flutter 的 Live@Home 演出過外,也在月初的響朵音樂節中亮相,得到了廣大樂迷喜愛。隊中兩位主音 Elle & Vivienne,歌聲充滿韻味,值得大家落足耳力去聽聽。

Room307

來自廠牌「 撒野作風 Wild$tyle Records 」的 Room307 以 bedroom pop 成為本地新晉創作人。本名 Allex 的他經已完成海外的中醫研修回港,而他的作品同樣具有治癒能力。一本正經的 Room307 會不會繼續以「官仔骨骨」的西裝形象在本地薑舞台淨化大家呢?

完整的精彩陣容如下:

• Angelita Li 李安琪 • Clave • Cooper • CY Leo • Foster Studio • Herman and The Hertz • HOCC 何韻詩 and OneOneCollective • Instinct of Sight • Kimberly Road Union • Kiri T • LMF • MastaMic • NAKED AND LAY • Olivier Cong • Patrick Lui Jazz Orchestra • PHOON • Room 307 • RubberBand • Science Noodles • Sea Island & Ferry 海島⼩輪 • Seasons for Change • Smoke In Half Note • Stranded Whale • Supper Moment • Teenage Riot • The Boogie Playboys • Thud • Twisterella* • Wellsaid • Yuki Lovey • ⼤頭佛 • ⼩塵埃 • 岑寧兒 • 林⼆汶 • 林聰 • 逆流 • 假⾳⼈ • ⿈靖

日期:2019年9月28至29日(星期六至日)

地點:元朗⼤棠有機⽣態園