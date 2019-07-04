【Show 後煙】空氣腦唱片七周年派對：如何平復最近的心情？

在示威者包圍警總(6月22日)後的一天，難得氣氛稍為平靜的一天。deca joins 、 The Fur.、Thud 、Science Noodles 的演出，有舒解到他們的心情？ 面對臨近絕望的時勢，各人有什麼陪他們度過低潮的方法？show後情緒輔助小組啟動。 ( 攝影：Moment Hung )

最近人多場面，見得最多，就算今天爆場反而不太驚人。 ( 攝影：Moment Hung )

首先回顧當晚演出的全流程圖集：

【圖集】空氣腦唱片七周年派對：deca joins 和 The Fur. 向香港人說加油

Thud 作最後的試音綵排。 ( 攝影： Moment Hung )

手執 Science Noodles 歌單的主音阿悅。 ( 攝影： Moment Hung )

森姑 的朋友要我一定要拍她頸上的紋身。 ( 攝影： Moment Hung )

森姑：(這陣子感覺如何？) 這陣子幾好！因為我喜歡deca joins 所以來。 ( 有想過今天來不到？ ) 有，有想過，這個是我最近唯一的娛樂。(覺得今天其他 bands 如何？) 其他band的 live 好聽過 Youtube ，例如 The Fur. 現場聽，我好像進入了整首歌的那種感覺。

The Fur. 主音袖子，把握時間練習。 ( 攝影 ： Moment Hung )

(右起) 師兄、簡、Ling 想 deca joins 再來開專場。 ( 攝影： Moment Hung )

(有想過來不到？)

師兄：有

簡：有想過，因為香港局勢好緊張。

Ling：有

(覺得今晚如何？) 簡：今夜好正，特別他們最後說這首歌是送給香港，台灣同香港的關係都好密切。 (最近心情？) 師兄：好沉重，因為這幾日都有「關注」，都睡都不好。(陪你度過這段日子的是？) 簡：聽 deca joins，放鬆返心情。他們今晚好高水準，快些再來，開專場。(之前不是開了？) 再開！唔夠喉！

(想和香港人說？)三人：不要放棄！一日未到最後一日都不要覺得攰！還有好長的路要行！香港加油！一班人加油，大家做得到的！

後台大家各忙各的。 ( 攝影：Moment Hung )

Hydra 背後是與寧采臣同款的背包。 ( 攝影：Moment Hung )

Hydra： 早一個星期有想過會來不到。(心情如何？) 反覆，不過都是灰。(今日突然有日可以睇show，有好些嗎？)有好有不好，不好是仍然有灰的時候，我不會當這場是放鬆的演出。中間有複雜的感情，百感交雜。

(有什麼陪你度過這陣子的情緒？) 沒有，會想我的貓在身邊，近排都見不到牠。心情都是反反覆覆，有時突然會好些，有時睇到 meme 又會笑一笑。

Science Noodles 阿悅在器材堆中練習。 ( 攝影： Moment Hung )

阿達 背著是 Serrini 的週邊 tote bag 。( 攝影： Moment Hung )

阿達：你公司講不講得？(可以的) 釋放梁天琦，釋放盧偉聰。(有想過今天來不到？)有，show後煙但我無煙！因為昨天 (包圍警總) 不知會有什麼情況。(心情如何？) 心情不是幾好！(正有東西可以幫你平服情緒？)音樂，Serrini 的 〈 Let us go dance you and i 〉。

(想同大家講什麼？) 讀多些書、喝多些水、學多些技能、搵多些錢、識多些朋友，支持香港獨立音樂。

goldflish 擁有自己的IG店。 ( 攝影： Moment Hung )

Goldfish ：有想過來不到。( 心情如何？) 無心情 。(這排怎樣過？) 金鐘、流汗、同不斷講老母。( 五年前後的分別？)多年很多人，終於肯關注這些事。(覺得今晚如何？) 我都是昨晚，看看今天環境如何，才決定來不來。( 心情有好些？) 沒有，因為沒有解決過。

(給大家說話？) 喝多些水，讀多些書，努力加油香港人！

Jerald 和 Oscar 需要今晚這場演出空間去作喘息。 ( 攝影： Moment Hung )

(有想過來不到？)

Jerald：沒有

Oscar： 有，這排心情好灰，需要一個空間去喘息，大家年青人都是這樣。

Jerald：都是呀，需要一個地方去發洩一下，近排心情都是sad 和低落，近來的事都感受到好可悲。(有什麼陪你度過這陣子？)都是朋友和一些講解，大家傾傾發生的事。今晚叫作暫時放下發生的事，香港人加油！

Oscar：香港人永遠都是一家人，大家都是同一個地方去支持種某種信念，大家一定要共同進退。