【Show 後煙】空氣腦唱片七周年派對：如何平復最近的心情？

在示威者包圍警總(6月22日)後的一天,難得氣氛稍為平靜的一天。deca joins 、 The Fur.、Thud 、Science Noodles 的演出,有舒解到他們的心情? 面對臨近絕望的時勢,各人有什麼陪他們度過低潮的方法?show後情緒輔助小組啟動。 ( 攝影:Moment Hung )

最近人多場面,見得最多,就算今天爆場反而不太驚人。 ( 攝影:Moment Hung )

首先回顧當晚演出的全流程圖集:

【圖集】空氣腦唱片七周年派對:deca joins 和 The Fur. 向香港人說加油

Thud 作最後的試音綵排。 ( 攝影: Moment Hung )

手執 Science Noodles 歌單的主音阿悅。 ( 攝影: Moment Hung )

森姑 的朋友要我一定要拍她頸上的紋身。 ( 攝影: Moment Hung )

森姑:(這陣子感覺如何?) 這陣子幾好!因為我喜歡deca joins 所以來。 ( 有想過今天來不到? ) 有,有想過,這個是我最近唯一的娛樂。(覺得今天其他 bands 如何?) 其他band的 live 好聽過 Youtube ,例如 The Fur. 現場聽,我好像進入了整首歌的那種感覺。

The Fur. 主音袖子,把握時間練習。 ( 攝影 : Moment Hung )

(右起) 師兄、簡、Ling 想 deca joins 再來開專場。 ( 攝影: Moment Hung )

(有想過來不到?)

師兄:有

簡:有想過,因為香港局勢好緊張。

Ling:有

(覺得今晚如何?) 簡:今夜好正,特別他們最後說這首歌是送給香港,台灣同香港的關係都好密切。 (最近心情?) 師兄:好沉重,因為這幾日都有「關注」,都睡都不好。(陪你度過這段日子的是?) 簡:聽 deca joins,放鬆返心情。他們今晚好高水準,快些再來,開專場。(之前不是開了?) 再開!唔夠喉!

(想和香港人說?)三人:不要放棄!一日未到最後一日都不要覺得攰!還有好長的路要行!香港加油!一班人加油,大家做得到的!

後台大家各忙各的。 ( 攝影:Moment Hung )

Hydra 背後是與寧采臣同款的背包。 ( 攝影:Moment Hung )

Hydra: 早一個星期有想過會來不到。(心情如何?) 反覆,不過都是灰。(今日突然有日可以睇show,有好些嗎?)有好有不好,不好是仍然有灰的時候,我不會當這場是放鬆的演出。中間有複雜的感情,百感交雜。

(有什麼陪你度過這陣子的情緒?) 沒有,會想我的貓在身邊,近排都見不到牠。心情都是反反覆覆,有時突然會好些,有時睇到 meme 又會笑一笑。

Science Noodles 阿悅在器材堆中練習。 ( 攝影: Moment Hung )

阿達 背著是 Serrini 的週邊 tote bag 。( 攝影: Moment Hung )

阿達:你公司講不講得?(可以的) 釋放梁天琦,釋放盧偉聰。(有想過今天來不到?)有,show後煙但我無煙!因為昨天 (包圍警總) 不知會有什麼情況。(心情如何?) 心情不是幾好!(正有東西可以幫你平服情緒?)音樂,Serrini 的 〈 Let us go dance you and i 〉。

(想同大家講什麼?) 讀多些書、喝多些水、學多些技能、搵多些錢、識多些朋友,支持香港獨立音樂。

goldflish 擁有自己的IG店。 ( 攝影: Moment Hung )

Goldfish :有想過來不到。( 心情如何?) 無心情 。(這排怎樣過?) 金鐘、流汗、同不斷講老母。( 五年前後的分別?)多年很多人,終於肯關注這些事。(覺得今晚如何?) 我都是昨晚,看看今天環境如何,才決定來不來。( 心情有好些?) 沒有,因為沒有解決過。

(給大家說話?) 喝多些水,讀多些書,努力加油香港人!

Jerald 和 Oscar 需要今晚這場演出空間去作喘息。 ( 攝影: Moment Hung )

(有想過來不到?)

Jerald:沒有

Oscar: 有,這排心情好灰,需要一個空間去喘息,大家年青人都是這樣。

Jerald:都是呀,需要一個地方去發洩一下,近排心情都是sad 和低落,近來的事都感受到好可悲。(有什麼陪你度過這陣子?)都是朋友和一些講解,大家傾傾發生的事。今晚叫作暫時放下發生的事,香港人加油!

Oscar:香港人永遠都是一家人,大家都是同一個地方去支持種某種信念,大家一定要共同進退。