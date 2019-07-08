Billie Eilish 愛「 pooping 」 發夢發到會 rapping ？！

風靡全球、來自 L . A . （ 洛彬機 ）的當紅歌手 Billie Eilish ，相信大家都不會陌生。最近，芝加哥音樂媒體 Pitchfork 的 “ over / under ” 系列上載了 Billie Eilish 的訪問片段，Billie大談育嬰以至自己的生活趣事，還有在偶像面前的「 迷妹模式 」…

馬上去片!

Billie Eilish 的坐姿確實像一個BB! (圖片來源: Pitchfork)

BB 固然可愛， Eilish 亦說自己都是 BB 一族，和身邊的 BB 一樣喜愛舐金屬。你又有沒有這個獨特廦好?不妨也看一看 Billie Eilish 由 BB 到 superstar 的成長歷程吧!

Billie Eilish 從沒有到正規學校上課，開始創作的起源亦是和哥哥在學習，老師便是當音樂家的媽媽 Maggie Baird 。 Homeschooling 當然充滿趣味，除了給予 Eilish 莫大的創作空間，還有從生活中學習一切的趣味。一起來聽聽她憶述幼時「 去 camping 」的經歷!

當 Eilish 推出新專輯 《 When we all fall asleep , where do we go ? 》後，天后 Avril Lavigne 亦化身成粉絲， follow 了 Eilish 的社交平台，令本來才是小粉絲的 Eilish 非常驚訝。訪問中的她談到 Avril Lavigne 找自己聊天，自然是一臉滿足的樣子。片段中還有看到很多 Eilish 在音樂背後的搞鬼一面，大家和她又有哪些地方相似?