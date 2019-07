Detuned Radio 音樂節與 Marvel 官方合作畫師打造cyberpunk海報

由樂隊 Maniac 主辦的 Detuned Radio Festival ,找來曾為 Marvel《 Avengers: Endgame 》官方合作海報的畫師 CHRIS SKINNER ,打造 cyberpunk 風的音樂節主視覺,海報中更出現 阿基拉 金田電單車及星戰 R2-D2 等彩蛋,這次神級合作是怎樣發生?

畫師 CHRIS SKINNER 的創作單位 Skinner Creative 曾為 Marvel 製作海報。 ( 圖片來源: Skinner Creative Facebook )

這次 Detuned Radio Festival 的主題?

Maniac 主音 / Detuned Radio Festiva 主理人 Jason :第一年 Detuned Radio Festival 嘗試打破自己聽音樂固有的傾向,第二年主題則是音樂就是一場冒險。

最初怎樣接觸 Skinner Creative ? 為何決定用他們作為主視覺?

Jason :同大部份人一樣,接觸 Chris Skinner 這個畫師都是被動的,因為他是幫 Marvel 《 Avengers: Endgame 》製作官方宣傳海報,而我們的音樂節,有個好受歡迎的發言人 Little Peter ,我們好想將他放進一個 sci -fi 的世界,進行一場冒險,像徵音樂的探索。

邀請 Chris Skinner 製作宣傳海報的單位,囊括 Pixar、Marvel、DC Comics、20th Century Fox 多個產業巨頭:

Jason : 這次形式有點我們 Maniac 會找一些外國的聲音工程師處現母帶和混音的工作,想找一些相關類型的專家去處理。今次 sci -fi 的主題,找到 Chris Skinner 亦是一個神來之筆的決定,很多以香港城市元素創作的科幻電影如《 Blade Runner 》、《 Ghost in the Shell 》、《 阿基拉 》,亦是他創作的題材,連《Inception 》、《 蝙蝠俠 》、及最新上映的《Toy story 4 》他也有為官方製作宣傳海報。大家去 Chris Skinner instagram 看看,就知他多犀利!

Detuned Radio Festival 2019 官方海報,可能係香港音樂節有史以來最型的海報。 ( 圖片來源:Detuned Radio facebook )

你們有給了主題或指引嗎?

Jason:與 Chris Skinner 合作的過程是幾有趣,第一次電郵他,他便說這是他專長的東西,所以便一個答應了。他是一個英國人,多多少少對香港也有認識,我沒問他有沒有來過香港,但我聽得出他是喜歡香港。我也有問他,要不要一些關於香港城市的資料和街道素材,他說想自己重構一個空間,我當然求之不得,他投入很多自己的個人元素,我覺得好正。

海報中有不少彩蛋,你可以見到阿基拉的 電單車 、 R2-D2 、《回到未來》的飛行車等等,充法 sci -fi 的元素。

設計師 Chris 與一眾科幻電影迷一樣,喜愛《 Blade Runner 》、《 Ghost in the Shell 》、《 阿基拉 》等經典 cyberpunk 名作。 ( 圖片來源:skinnercreative instagram )

cyber punk 的「high tech low life」是不是就是現在的香港?

Jason: 其實很多出名的 cyber punk 的動畫和電影,都以香港實景為作為基底,其實香港這個地方很體驗到科技的發展,同時有強烈的貧富懸殊,一邊是舊樓區,另一邊就是高樓大廈,cyberpunk 味道在香港,實在太濃厚。你留意一下,《 Blade Runner 》( 1982年 ) 及 《 Ghost in the Shell 》( 1989 ) 的創作時間,他們想像的香港其實和現在相差不遠,《 Blade Runner 》 的設定更是 2019年,我們只是還沒有飛行車。

活動詳情:

《 Detuned Radio Festival 》

8月24及25日 5pm

地點:TTN

演出單位:

美秀集團 (TW) | Her Name In Blood (JP) | Instinct of Sight | I Mean Us (TW) | JB (Wilfredo Jr Alconaba) x Greytone | TYNT | Thud | per se 等等