Detuned Radio 音樂節與 Marvel 官方合作畫師打造cyberpunk海報

由樂隊 Maniac 主辦的 Detuned Radio Festival ，找來曾為 Marvel《 Avengers: Endgame 》官方合作海報的畫師 CHRIS SKINNER ，打造 cyberpunk 風的音樂節主視覺，海報中更出現 阿基拉 金田電單車及星戰 R2-D2 等彩蛋，這次神級合作是怎樣發生？

畫師 CHRIS SKINNER 的創作單位 Skinner Creative 曾為 Marvel 製作海報。 ( 圖片來源： Skinner Creative Facebook )

這次 Detuned Radio Festival 的主題？

Maniac 主音 / Detuned Radio Festiva 主理人 Jason ：第一年 Detuned Radio Festival 嘗試打破自己聽音樂固有的傾向，第二年主題則是音樂就是一場冒險。

最初怎樣接觸 Skinner Creative ？ 為何決定用他們作為主視覺？

Jason ：同大部份人一樣，接觸 Chris Skinner 這個畫師都是被動的，因為他是幫 Marvel 《 Avengers: Endgame 》製作官方宣傳海報，而我們的音樂節，有個好受歡迎的發言人 Little Peter ，我們好想將他放進一個 sci -fi 的世界，進行一場冒險，像徵音樂的探索。

邀請 Chris Skinner 製作宣傳海報的單位，囊括 Pixar、Marvel、DC Comics、20th Century Fox 多個產業巨頭：

Jason ： 這次形式有點我們 Maniac 會找一些外國的聲音工程師處現母帶和混音的工作，想找一些相關類型的專家去處理。今次 sci -fi 的主題，找到 Chris Skinner 亦是一個神來之筆的決定，很多以香港城市元素創作的科幻電影如《 Blade Runner 》、《 Ghost in the Shell 》、《 阿基拉 》，亦是他創作的題材，連《Inception 》、《 蝙蝠俠 》、及最新上映的《Toy story 4 》他也有為官方製作宣傳海報。大家去 Chris Skinner instagram 看看，就知他多犀利！

Detuned Radio Festival 2019 官方海報，可能係香港音樂節有史以來最型的海報。 ( 圖片來源：Detuned Radio facebook )

你們有給了主題或指引嗎？

Jason：與 Chris Skinner 合作的過程是幾有趣，第一次電郵他，他便說這是他專長的東西，所以便一個答應了。他是一個英國人，多多少少對香港也有認識，我沒問他有沒有來過香港，但我聽得出他是喜歡香港。我也有問他，要不要一些關於香港城市的資料和街道素材，他說想自己重構一個空間，我當然求之不得，他投入很多自己的個人元素，我覺得好正。

海報中有不少彩蛋，你可以見到阿基拉的 電單車 、 R2-D2 、《回到未來》的飛行車等等，充法 sci -fi 的元素。

設計師 Chris 與一眾科幻電影迷一樣，喜愛《 Blade Runner 》、《 Ghost in the Shell 》、《 阿基拉 》等經典 cyberpunk 名作。 ( 圖片來源：skinnercreative instagram )

cyber punk 的「high tech low life」是不是就是現在的香港？

Jason： 其實很多出名的 cyber punk 的動畫和電影，都以香港實景為作為基底，其實香港這個地方很體驗到科技的發展，同時有強烈的貧富懸殊，一邊是舊樓區，另一邊就是高樓大廈，cyberpunk 味道在香港，實在太濃厚。你留意一下，《 Blade Runner 》( 1982年 ) 及 《 Ghost in the Shell 》( 1989 ) 的創作時間，他們想像的香港其實和現在相差不遠，《 Blade Runner 》 的設定更是 2019年，我們只是還沒有飛行車。

活動詳情：

《 Detuned Radio Festival 》

8月24及25日 5pm

地點：TTN

演出單位：

美秀集團 (TW) | Her Name In Blood (JP) | Instinct of Sight | I Mean Us (TW) | JB (Wilfredo Jr Alconaba) x Greytone | TYNT | Thud | per se 等等