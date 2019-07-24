台灣民謠暖男黃玠 為深夜點上燭光

這段日子，憤怒、恐懼、悲哀等種種情緒難免會浮現，特別會在夜裏常常突襲。面對一個又一個關口，我們可以甚麼想、甚麼做？台灣唱作歌手黃玠的歌曲，可能是你及時的心靈救藥。

黃玠在新年時送上的帥氣照。( 圖片來源: 黃玠 Facebook )

黃玠是台灣獨立音樂中著名的唱作歌手。「 大暖男 」的形象來自一首首溫暖人心的作品，包括為人熟悉的歌曲〈 香格里拉 〉、〈 下雨的晚上 〉等等⋯⋯主題圍繞着現實生活中的數之不清的不安和迷惘，但歌中散發力量和希望的唱詞與旋律，一路聽着，總能讓人在動盪之時，靜靜安撫心靈，然後豁然哼唱。夜裏不多說，就讓歌來代替講話。

〈 下雨的晚上 〉沒有複雜的旋律，木結他和提琴下悠揚的伴奏，配上黃玠寫下抒懷的歌詞和真摯的演唱，很自然地流露出陣陣悲傷。然而，這些悲傷不必刻意抺掉，正因為深刻實在，才能讓自己更為堅定。夜裏，正好擁抱低潮中必經的失意，在正確的路上迎來光芒。

那些最真實的失望 去感受它 慢慢變成營養 經過了漫長的黑暗 是為了看見 更亮的光芒 〈下雨的晚上 〉

徹夜無眠經已成為常態。而失眠的深夜裏，思緒總是異常清醒，感官亦變得敏銳起來。〈 一片黑暗中 〉可以聽到無眠者的孤獨，連日間忽略的雜音也會不自覺地放大；而歌詞上，黃玠以無眠夜上的同路人去訴說內心的迷惘、恐懼和無力。直到最後重疊地哼唱「 牽著你慢慢走 」，便會知道 : 一路上其實並不孤單。夜裏，一齊走，便能夠走到盡頭。

當精疲力盡的時候 在一片黑暗之中 讓我牽著你慢慢走 〈 一片黑暗中 〉

〈 一起跳舞 〉中散發的活力則令人非常開懷鼓舞，讓人放開一切；而面對身邊發生的種種大事，又可不可以抱着相同的信念，好好關心這個世界？成長路上會遇到不同的制約，背上一個個包袱，而與生俱來的好奇和探求漸漸埋藏在深處，同時又想讓世界變得更好⋯⋯ 聽畢尾段的覆唱，大家記得這個時代需要甚麼嗎？



夜裏，正好讓我們暢快地跳舞。