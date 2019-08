「反越戰」闖校槍殺學生 Neil Young 以歌銘記血肉奮鬥史

50年、抗爭、警權、開槍...這些字眼,近日於大家心中想必是揮之不去 ; 而1970年5月4日美國肯特州立大學槍擊案至今亦接近50年。當年肯特州立大學學生就反對美軍入侵柬埔寨進行抗議,最後警衛隊在校園裹開槍鎮壓,子彈遍地,造成大量傷亡。加拿大唱作人 Neil Young 在同月便為抗爭運動寫下一首歌,不少人更視其為抗爭之歌。這一首歌訴說一段怎樣的歷史?

Tin soldiers and Nixon coming,

We're finally on our own.

This summer I hear the drumming,

Four dead in Ohio.

Gotta get down to it

Soldiers are cutting us down

Should have been done long ago.

What if you knew her

And found her dead on the ground

How can you run when you know?

Gotta get down to it

Soldiers are cutting us down

Should have been done long ago.

What if you knew her

And found her dead on the ground

How can you run when you know?

Tin soldiers and Nixon coming,

We're finally on our own.

This summer I hear the drumming,

Four dead in Ohio.

這支單曲〈 Ohio 〉在1970年6月,即槍擊案發生後一個月推出,並由 Neil Young 所屬的 folk rock 組合 Crosby , Stills , Nash & Young 演唱。歌詞中, Neil Young 直接寫下在照片上看見的清場畫面,以及在所謂止戈的武力下,4名學生中槍犧牲的悲慘事實。 Neil Young 曾表示,很難接受自己要寫下這首歌,「以犧牲的學生作為題材創作,感覺很諷刺。這是我在美國上過最深刻的一課」。當年的反越戰抗爭和現今的香港又有何相似?

Crosby , Stills , Nash & Young。(圖片來源: Getty )

「反越戰」學生與警方發生衝突被捕

60年代後期,美國國內的反越戰情緒日益高漲,對於人民可能被迫從軍去參與屠殺另一國家的戰爭行為表示強烈不滿,因而衍生大量學生運動以至社會上的抗議行動,肯特州立大學的學生組織亦是運動的中堅分子。長時間的抗議和衝突,自然走向大規模的拘捕行動,以穩定為由,企圖降溫、轉移焦點和解決「問題」。

緊急狀態與宵禁令事態升溫



1970年4月30日,當時美國總統尼克森宣布美軍將進入柬埔寨,觸發全國更大規模的學生運動。肯特州立大學的學生翌日在校內草坪進行集會遊行,亦號召5 月4 日再進行和平集會 ; 而午夜在州內亦出現較激進的示威行動,警方亦使用催淚煙驅散群眾。事態持續至5月3日,全城氣氛緊張,當時肯特州州長羅茲宣布全州進入緊急狀態 ( 並未得到法院頒布 ),而當晚的和平集會亦隨着人數上升,令當地官員感到恐懼而提前進行宵禁,命令集會人士盡速解散 ( 市長同日曾明言校園內可以進行和平集會和示威 ),最後再一次演變成暴力清場。

當年士兵在校園草坪上一字排開,學生正面對峙。今昔何其相似。( 圖片來源: Time Life Pictures )

校內和平集會,反被暴力鎮壓

5月4日當日,所謂和平集會並不受大學官員所認可,但學生仍然抱着堅定的信念進行集會。警衛隊在集會期間嘗試以「停止集會否則逮捕」為由驅散示威人士,而群眾面對催淚煙仍沒有散去,報以對吉普車殺傷力「強大」的石頭還擊,保護校園,驅散真正的入侵者。警衛隊其後拿出實彈步槍威嚇群眾速離,並在中午過後對沒有離開的學生展開暴力鎮壓,在不對等武力和沒有生命威脅的情況下施以實彈,最後造成4名學生死亡、9名學生受傷,包括1名學生終身殘廢。

其中一位學生中槍倒地。( 圖片來源: history.com )

全國發起大罷課、特別調查委員會徹查事件

槍擊案頓時轟動全國,引發全國性的示威浪潮,包括400萬人大罷課和及後更多反越戰的聲音和抗議。總統特別調查委員會視開槍事件為「沒有必要,不可原諒」。其後法院判定俄亥俄州州政府需向支付巨額賠償,並作出公開道歉。肯特州立大學槍擊案成為反越戰運動當中一個偉大且沉重的回憶。



回看整件校園槍擊案,「反越戰」中引起的傷亡對被壓迫的一方相當沉重 ; 而在位者採用的手段於香港人而言又是多麼熟悉。再次播起這曲〈 Ohio 〉,可以好好記住一路以來所受到的傷害和壓迫。不忘記、不習慣,再繼續堅強地奮鬥。