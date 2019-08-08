【神曲重溫】 物理老師改編《激光中》《鋼鍊》 來陪阿Sir溫科學

相信各位同學今天對物理與化學，都產生很多疑問！熱愛音樂及歌詞創作的物理老師 王伯林，將科學知識加入《激光中》、《無間道》、《鋼之鍊金術師》主題曲之中，各位坐定定聽書喇！

紅藍綠 三色光波 三原顏色是基礎 互相混合冇出錯 得出顏色千萬個 激光中 物理篇

入射角等於反射角 反射定律好準確 入射角大於臨界角 全內反射是光學 激光中 物理篇

任教中學物理科的 亞伯林 (林Sir)，自2014年就開始將流行曲改編，加入物理及化學的知識，希望讓學生愉快學習之餘，亦能感受到音樂之中的快樂。《激光中 物理篇》都算是 林Sir 的成名作，以 Lady GaGa 《 Bad Romance 》的編曲，融入經典巨星羅文的作品《激光中》，再配搭個人歷練的電子琴造詣，將神作帶入一個全新的物理維度之中！超脫了時空，五年後仍然歷久常新！

林Sir 在《激光中》超越物理維度後，兩年後更進入化學的領域，更與年青人同行，合奏一曲《鋼之鍊金術師 化學篇》，隨著前奏響起，樂手們不時露出「焗蟹」的表情，這就是 亞伯林 (林Sir) 的幽默和專業，與年青人產生了良好的化學作用。

利用氫氯氬，提煉金銀錫，透過氪碳氟，化做鋅錳。 鋼之鍊金術師 化學篇

明明我嘅化學物理天天進步 我始終也未入選到 哪日會升空 誰能知道 害怕是已經行錯路 無重量 物理篇

正所謂一人有一個夢想，原來 林Sir 最初不是想做阿Sir，他最想成為一個太空人。亞伯林：「我以前無得揀，我而家想做太空人！」一句改編電影《無間道》耳熟能詳的對白，到今天更令人心酸！有夢想的，邊個想做「阿Sir」？

歌詞中「 哪日會升空 誰能知道 害怕是已經行錯路」，由科學的範疇提升到人性的哲理層面，不知道各位阿 Sir ，有沒有後悔過成為一位阿 Sir ？你們的初心又是什麼？